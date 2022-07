Komunikacyjny paraliż nadciąga. Lista miast z protestującymi kierowcami się wydłuża

Sytuacja w spółkach komunikacyjnych staje się coraz bardziej napięta. W Bydgoszczy od 12 dni trwa strajk. W Gdyni związkowcy z komunalnych spółek przewozowych walczą o kolejne podwyżki. W Warszawie zorganizowane ma być referendum strajkowe.

Kierowcy są zdeterminowani. Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP wystosował apel do włodarzy miast o poważne potraktowanie postulatów płacowych.

Dochodzi do buntów, takich jak w Bydgoszczy. Obawiamy się, choć tak naprawdę to pracodawcy powinni się obawiać, że do tych buntów będzie dochodziło coraz częściej - mówi w rozmowie z Portalsamorzadowy.pl Stanisław Taube, prezes Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP.

Protest pracowników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy trwa od 24 czerwca. Na ulice miasta nie wyjeżdża większość autobusów i tramwajów. Strajkujący domagają się między innymi podwyżek płac o tysiąc złotych.

Zdaniem prezydenta Rafała Bruskiego strajk jest nielegalny, a spór powinien być rozwiązany na linii pracownik-pracodawca.

Napięcie rośnie. Autobusy jeżdżą

W miniony piątek pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie prowadzili strajk włoski. Miał on polegać na skrupulatnym, drobiazgowym wykonywaniu obowiązków. Wzięło w nim udział kilkanaście osób, co nie przełożyło się na kursowanie autobusów.

Kolejne miasto, w którym panuje napięcie, to Gdynia. Związkowcy z komunalnych spółek przewozowych także postanowili zawalczyć o wyższe pensje w związku z szalejącą inflacją. Mimo to komunikacja miejska w mieście działa normalnie, wszystkie kursy są wykonywane planowo.

Również warszawscy pasażerowie mogą mieć powody do obaw. Jak podaje portal goniec.pl, kilka związków zawodowych, które weszły w spór z zarządem Miejskich Zakładów Autobusowych, przestrzega przed możliwością paraliżu warszawskiej komunikacji miejskiej. Pracownicy domagają się podwyżek, jednak ich ostatnie spotkanie z sekretarzem m.st. Warszawy nie przyniosło oczekiwanych efektów, co oznacza, że do "konfrontacji" coraz bliżej.

W rozmowie z portalem potwierdził to przedstawiciel NSZZ "Solidarność" 80, Marek Carli. - Jest duża determinacja wśród załogi, żeby wywalczyć podwyżki. I tak nasze żądania nie wypełniają wzrostu inflacji, z którą mamy do czynienia w tej chwili. Pracownicy są gotowi na to, żeby podjąć akcję strajkową - stwierdził.

Teraz związki zawodowe w warszawskim MZA planują zorganizowanie referendum na ten temat.

Stanisław Taube, prezes Związku Zawodowego Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP, w rozmowie z nami podkreśla jednak, że miast, w których szykują się strajki, jest jeszcze więcej.





Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP poparł strajkujących w Bydgoszczy kierowców. Czy to stanowisko należy traktować szerzej - w odniesieniu do innych miast, gdzie także trwają spory?

Stanisław Taube: Tak, bowiem sytuacja jest napięta w wielu miastach w Polsce, m.in. w Gdyni, Wrocławiu, Jeleniej Górze. W zasadzie we wszystkich większych miastach toczy się poważna dyskusja o podniesieniu wynagrodzeń dla pracowników komunikacji miejskiej. Zarządy spółek informują nas, że nie mają środków – samorządy nie chcą podwyższać stawek wozokilometrów, bo nie mają za co.

Prezydenci mówią, że to przez Polski Ład, innym razem, że powodem jest obniżenie stawek PIT i do momentu, kiedy rząd polski nie naprawi finansów samorządowych, bardzo trudno będzie się negocjowało zwiększenie puli pieniędzy na transport publiczny, a tym samym na wynagrodzenia pracowników.

Ile zarabiają teraz średnio pracownicy komunikacji miejskiej?

- Średnia płaca w komunikacji miejskiej to od 3400 do 3800 złotych netto dla nowo zatrudnianych pracowników. Ci, którzy pracują od lat, mają dodatki stażowe - od 5 proc. za każde 5 lat do 25 procent maksymalnie. Czyli ci, którzy pracują 20-30 lat, zarabiają ok. 4,2 tys. złotych. Za taką pracę, gdzie na kierowcach i motorniczych spoczywa bardzo duża odpowiedzialność za bezpieczeństwo pasażerów! Kierowcy uważają, że ta płaca jest za niska i odchodzą. To powoduje już bardzo dużą lukę, a nowych do tego zawodu jest coraz mniej.

Apelujemy do samorządów, żeby prowadziły negocjacje i rozmowy, żeby podnieść płace i zatrzymać pracowników. Nam, jako związkom zawodowym, jest ciężko negocjować, musimy przestrzegać ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, a to trwa - negocjacje, rozmowy, mediator - czasem nawet przez pół roku. Prezydenci wykorzystują to, prowadzą rozmowy bardzo długo, by zyskać ten czas, w którym pracownicy odbierają tak niskie wynagrodzenia.

W związku z tym dochodzi do buntów, takich jak w Bydgoszczy. Obawiamy się, choć tak naprawdę to pracodawcy powinni się obawiać, że do tych buntów będzie dochodziło coraz częściej. Dochodzą mnie informacje, że samorząd Bydgoszczy chce przetrzymać tych pracowników, a jeśli się nie uda, to rozwiązać tę spółkę komunalną i utworzyć nową. To nie jest rozwiązanie.

W życie weszła ustawa o podnoszeniu wynagrodzeń dla radnych i włodarzy miasta i co? Jednym ruchem podnieśli sobie wynagrodzenia. A pracownicy spółek komunalnych - nie tylko kierowcy, bo i zatrudnieni w spółkach wodociągowo-kanalizacyjnych czy porządkowych - też pracują przecież na rzecz miasta.

Mówienie, że dopóki rząd nie pomoże finansom samorządowym, to podwyżek nie będzie, to jakby powiedzieć, że pracownicy mają być niewolnikami samorządów. Oni są od tego, żeby wykonywać dobrze swoją pracę, ale mają prawo do godziwych płac. Kierowca komunikacji miejskiej wstaje w nocy i wraca w nocy do domu, a za tę ciężką pracę trzeba mu zapłacić.

Dlatego apelujemy do władz samorządowych w całej Polsce: nie lekceważcie transportu publicznego, bo to, co macie dobrego, możecie za chwilę stracić! Jaka jest komunikacja wykonywana przez niedobrze zorganizowane przedsiębiorstwa - widać w Bydgoszczy, gdzie teraz autobusy jeżdżą z otwartym drzwiami, na łysych oponach. To bardzo niebezpieczne.

Dziwię się, że prezydent Bydgoszczy dopuszcza takie prywatne firmy do przewożenia mieszkańców na liniach. To on odpowiada za bezpieczeństwo ludzi. A kiedy pracują przedsiębiorstwa komunalne, kontrole stanu technicznego są codziennie, a niesprawne pojazdy zdejmowane są z linii.

Rząd wprowadza teraz minimalne wynagrodzenie dla pielęgniarek i położnych. To też są przecież spółki prawa handlowego, które podlegają pod samorządy wojewódzkie lub powiatowe. Chcielibyśmy, aby i wynagrodzenie w transporcie publicznym ująć w ustawie o transporcie publicznym. Przynajmniej stawka minimalna powinna być określona, a w poszczególnych miastach można negocjować wyższe wynagrodzenia.

Kierowcy w Bydgoszczy chcą pracować. Mogą jutro wyjechać na trasy. Ale chcą dialogu. Prezydent miasta mówi o nielegalnym strajku, dlaczego zatem do takiej sytuacji doprowadził? Dobry włodarz miasta wie, gdzie panuje napięcie i dyskutuje ze związkami zawodowymi. A nie odpowiada "to nielegalne" w momencie, gdy już jest strajk. To pomylenie pojęć! Miał szansę prowadzić dialog, doprowadzić do porozumienia, a do buntu by nie doszło.

Apelujemy więc o podjęcie rozmów także w innych samorządach, tam, gdzie są złożone propozycje dotyczące wzrostów płac.

Samorządy ratują się jak mogą przed odejściami z powodu niskich wynagrodzeń. Zatrudnia się pracowników z Azji czy z Ukrainy.

- Gdy wybuchła wojna w Ukrainie, w Gdyni zaproponowano paniom z Ukrainy szkolenia, a potem zatrudnienie. Ale to jest ciężka praca i wiele osób nie czuje się w tym zawodzie.

Zatrudnianie obcokrajowców też świadczy o tym, że włodarze miasta nie szanują obywateli i transportu publicznego. To skandaliczne. Koledzy z Poznania mówią mi, że wielokrotnie pasażerowie nie mogą porozumieć się z kierowcami, kiedy chcą dowiedzieć się, jak dojechać, gdzie wysiąść, a przecież transport ma być przyjazny dla pasażera! Ci kierowcy powinni znać przynajmniej na podstawowym poziomie język polski. Wpuszczanie na nasze miejsca pracy obcokrajowców to jest pokazywanie "jeśli wy nie będziecie pracować za te głodowe stawki, to oni będą".