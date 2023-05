Konduktor tak, ale kontroler już nie. Apel do Senatu o większą ochronę

Posłowie zdecydowali o nadaniu statusu funkcjonariusza publicznego kierowcom, motorniczym, maszynistom i drużynom konduktorskim w publicznym transporcie zbiorowym. Zdaniem Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej zapomnieli o kontrolerach biletów i pracownikach nadzoru ruchu.

Kwietniowa nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ma na celu zapewnienie kierującym i konduktorom większej ochrony z uwagi na coraz liczniejsze akty agresji wobec nich ze strony pasażerów - werbalne i fizyczne. Dziwić może więc nie zakwalifikowanie do niej kontrolerów biletów w komunikacji publicznej.

Zrzeszająca operatorów i przewoźników IGKM jest zdania, że należy ustawę rozszerzyć nie tylko o kontrolerów, ale również o umundurowanych pracowników nadzoru ruchu. - Są narażeni na takie same zagrożenia jak prowadzący pojazdy i kontrolerzy biletów - przekonuje.

Pismo w propozycjami Izby zostało przekazane do Senatu, który zajmie się kwietniową nowelizacją przyjętą przez Sejm. - Osobom zatrudnionym niejednokrotnie w strukturach jednostek samorządu terytorialnego i wykonującym tak ważne publicznie obowiązki należy się szersza ochrona, także na gruncie prawa karnego - komentuje senator KO Adam Szejnfeld.

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej zorganizowała niedawno V Kongres Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego. Prezes Dorota Kacprzyk i dyrektor ds. rozwoju Marcin Żabicki w imieniu całej branży pozytywnie skomentowali na nim uchwalenie przez Sejm nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, wprowadzającej status funkcjonariusza publicznego m.in. dla osób kierujących środkami publicznego transportu zbiorowego, czyli kierowców, motorniczych i maszynistów. Izba wnioskowała o to od lat.

Jej pomysły znalazły odzwierciedlenie w złożonym jesienią poselskim projekcie nowelizacji.

- Sytuacje ataku - nie tylko werbalnego, ale i fizycznego - na kierowców, motorniczych i maszynistów dokonywanego przez pasażerów zdarzają się i są niestety coraz częstsze - mówił na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury 7 marca 2023 r. poseł Lewicy Marek Rutka, który złożył projekt.

Po nieznacznych modyfikacjach nowela został przyjęta przez Sejm zdecydowaną większością głosów 14 kwietnia 2023 r.

Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za ataki na kierujących i konduktorów. A kontrolerzy biletów w komunikacji miejskiej?

Ściganie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu u kierujących nie było dotychczas wszczynane z urzędu. Musieli oni sami z takim wnioskiem wystąpić. Zmiana przepisów i nadanie kierującym statusu funkcjonariusza publicznego pozwoliła zaostrzyć odpowiedzialność karną osób, które dopuszczają się naruszenia ich nietykalności, czynnej napaści czy znieważenia podczas wykonywania przewozów w publicznym transporcie zbiorowym i w związku z nimi.

Zwiększenie ochrony wprowadzone ww. ustawą obejmuje nie tylko kierujących pojazdami publicznego transportu zbiorowego, ale również drużyny konduktorskie w pociągach. Dziwić może, że w tym gronie zabrakło miejsca dla kontrolerów biletów w autobusach czy tramwajach. Zwróciła na to uwagę IGKM, formułując pismo do Senatu o rozszerzenie tej grupy i to nie tylko o kontrolerów, ale również umundurowanych pracowników nadzoru ruchu w komunikacji miejskiej. Przedstawiciele Izby wręczyli je na kongresie senatorowi Adam Szejnfeldowi.

Senator Adam Szejfeld był jednym z uczestników V Kongresu Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego (Fot. Adam Szejnfeld Facebook)

Dorota Kacprzyk: pracownicy nadzoru ruchu są narażeni na takie same zagrożenia jak prowadzący pojazdy i kontrolerzy biletów

IGKM zwraca uwagę, że nadzór ruchu to wewnętrzna służba dyżurna, kontrolna oraz ratunkowa miejskich przedsiębiorstw komunikacyjnych.

- Pracownicy nadzoru ruchu są umundurowani, posiadają emblematy przynależności służbowej, kierują pojazdami uprzywilejowanymi, zapewniają płynność ruchu poprzez usuwanie m.in. zdarzeń drogowych, wykonują niektóre czynności związane z kierowaniem ruchem, interweniują w sytuacjach aktów przemocy zaistniałych w taborze komunikacji miejskiej, dając pierwsze wsparcie zagrożonym kierowcom i pasażerom - podkreśla prezes Dorota Kacprzyk. - Wykonywanie tych czynności usprawnia pracę Policji, zmniejszając ilość zgłaszanych do jednostek interwencji, tym samym umożliwiając wykorzystanie załóg policyjnych do zabezpieczenia w innych obszarach. Prowadzenie tego typu interwencji kryzysowych niestety sprawia, że pracownicy nadzoru ruchu są narażeni na takie same zagrożenia jak prowadzący pojazdy i kontrolerzy biletów - przekonuje.

Kontrolerzy dysponują szeregiem uprawień wkraczających w sferę wolności osobistej podróżnych

Izba przypomina, że zgodnie z Prawem przewozowym kontrolerzy, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, dysponują szeregiem uprawnień bezpośrednio wkraczających w sferę wolności osobistej podróżnych tj. m.in.:

Zgodnie z Prawem przewozowym kontrolerzy, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, dysponują szeregiem uprawnień bezpośrednio wkraczających w sferę wolności osobistej podróżnych (Fot. krakow.pl)

- pobieranie właściwej należności za przewóz i opłaty dodatkowej albo wystawianie wezwania do zapłaty;

- żądanie okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego;

- ujęcie podróżnego i niezwłocznie oddanie go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości;

- zatrzymanie za pokwitowaniem dokumentu, co do którego mają podejrzenie sfałszowania oraz przesłanie go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

IGKM: liczba drastycznych aktów agresji wobec kontrolerów przewyższa skalę zdarzeń wymierzonych w kierujących

Od dawna znane są liczne przypadki ataków werbalnych i fizycznych na kontrolerów biletów, dokonywanych nie tylko przez osoby kontrolowane, ale także osoby im towarzyszące.

- Można nawet powiedzieć, że liczba drastycznych aktów agresji wobec kontrolerów przewyższa zarówno ilościowo, jak i jakościowo skalę zdarzeń wymierzonych w kierujących pojazdami komunikacji, którym dedykowana jest cała ta zmiana legislacyjna. Jako organizacja branżowa dostajemy coraz więcej sygnałów o nasilającej się fali agresji (słownej i fizycznej) doświadczanej przez kontrolerów. Uważamy, że istniejące instrumenty ochrony prawnej przysługujące osobom przeprowadzającym kontrole biletów w komunikacji publicznej, sprowadzające się w gruncie rzeczy do zwykłej procedury cywilno-prawnej, są wysoce niewystarczające - sygnalizują przewoźnicy i operatorzy komunikacji miejskiej.

Zwracają uwagę, że jako funkcjonariusz publiczny kontroler biletów w razie naruszenia nietykalności cielesnej, czynnej napaści lub znieważenia, będzie mógł skorzystać z ochrony prawnej określonej w kodeksie karnym, dzięki czemu organy ścigania będą mogły skuteczniej identyfikować i karać pasażerów uciekających się do takich działań.

Problemem niejednolite orzecznictwo sądów w sprawie bycia funkcjonariuszem publicznym

Izba podkreśla, że zdaje sobie sprawę z niejednolitego stanowiska orzecznictwa i doktryny prawa w tej sprawie. Przytacza postanowienie Sądu Najwyższego z 25 września 2013 r., w którym uznano, że kontroler biletów w środkach publicznego transportu zbiorowego nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu Kodeksu karnego ponieważ, w ocenie SN, pełni wyłącznie funkcje usługowe.

- Niestety z przykrością musimy stwierdzić, że według naszych obserwacji sytuacji w branży, cytowana judykatura nie wyjaśniła wątpliwości prawnych, a jedynie zwiększyła przyzwolenie na przemoc wobec kontrolerów. Trudno uznać „usługowy" charakter czynności takich jak żądanie okazania dokumentu czy zatrzymanie innej osoby w ramach obowiązków służbowych, wykonywanych niejako na rachunek pracodawcy będącego np. jednostką samorządu terytorialnego (JST), a więc organu władzy publicznej - wskazuje.

Z drugiej strony również SN w w postanowieniu z 23 października 2003 r. stwierdził, że „osoba dokonująca z upoważnienia przewoźnika, na podstawie art. 33a Prawa przewozowego, kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu w środkach komunikacji publicznej należących do tego przewoźnika, utworzonego przez JST ze środków publicznych, w ramach prowadzonej gospodarki komunalnej w formie spółki prawa handlowego, pełni funkcję publiczną w rozumieniu art. 228 § 1 k.k.". Z kolei Sąd Okręgowy w Białymstoku 14 lutego 2013 r. orzekł, iż „zachowanie oskarżonych polegające na stosowaniu przemocy pod adresem pełniącego obowiązki służbowe kontrolera biletów w celu zmuszenia go do zaniechania prawnej czynności służbowej (art. 224 § 2 k.k.) przy jednoczesnym naruszeniu nietykalności cielesnej pokrzywdzonego (art. 222 § I k.k.) stanowi jedno przestępstwo kwalifikowane z obu wymienionych przepisów, pozostających w zbiegu kumulatywnym (art. 11 § 2 k.k.)."

Przewoźnicy publiczny dodają, że stanowisko to zostało pośrednio wzmocnione przez ustawodawcę, poprzez uchwalenie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, która nadała kontrolerowi prawo ujęcia podróżnego i wprowadziła przepisy karne z mocą prawną od 1 marca 2011 r.

Propozycje IGKM mają wyeliminować wątpliwości interpretacyjne i zapewnić spójność systemu prawnego

- Proponując wskazane zmiany, dążymy do maksymalnej eliminacji wątpliwości interpretacyjnych, spójności systemu prawnego i pewności prawa. Co istotne, nie miałyby one również charakteru precedensowego, gdyż na podstawie przepisów szczególnych i orzecznictwa z ochrony przynależnej funkcjonariuszowi publicznemu korzystają także osoby nie objęte dyspozycją art. 115§13 k.k. - zaznacza Dorota Kacprzyk, wymieniając m.in. ratowników medycznych i osoby udzielające pierwszej pomocy podczas czynności ratunkowych, nauczycieli, sołtysów, adwokatów i radców prawnych.

Proponując wskazane zmiany, dążymy do maksymalnej eliminacji wątpliwości interpretacyjnych, spójności systemu prawnego i pewności prawa - mówi prezes IGKM Dorota Kacprzyk (Fot. lomza.pl)

Wskazuje ponadto, że szeroki jest również katalog osób uznanych za „osoby wykonujące funkcje publiczne", a nie wymienione wprost na gruncie przepisów Kodeksu karnego.

W związku z powyższym, IGKM oczekuje od senatorów wprowadzenia stosownych poprawek do przyjętej przed miesiącem przez Sejm nowelizacji. Wszystko wskazuje na to, że Adam Szejnfeld jest za.

- Osobom zatrudnionym niejednokrotnie w strukturach jednostek samorządu terytorialnego i wykonującym tak ważne publicznie obowiązki należy się szersza ochrona, także na gruncie prawa karnego - komentuje.

