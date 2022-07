Koniec strajku kierowców w Bydgoszczy? Kluczowy jeden podpis

Pracownicy bydgoskiego Miejskiego Zakładu Komunikacji strajkowali dwa tygodnie - od piątku, 24 czerwca.

W czwartek (7 lipca) doszło do podpisania porozumienia związkowców z prezydentem miasta Rafałem Bruskim.

Ustalono, że wzrost wynagrodzenia w spółce począwszy od 1 lipca 2022 roku wyniesie 350 zł brutto na etat.

Miasto poinformowało, że linie zastępcze "Z" kursować będą do końca dzisiejszego dnia tj. 07.07.2022. Od piątku (8 lipca) wszystkie linie zastępcze "Z" zostaną zawieszone.

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski skomentował na twitterze: Rozsądek zwyciężył. Jutro wszystkie linie wracają. Dziękuję mieszkańcom za cierpliwość.

Przypomnijmy, pracownicy bydgoskiego Miejskiego Zakładu Komunikacji strajkowali dwa tygodnie - od piątku, 24 czerwca. Oczekiwali podwyżek. Chodziło o 1 tysiąc złotych brutto.

W tym czasie po Bydgoszczy kursowały autobusy zastępcze prywatnych przewoźników.

- Spełnienie oczekiwań pracowników MZK to koszt 10 mln zł. Miasto nie ma takich pieniędzy. Budżet miasta na 2022 rok jest mniejszy, niż rok wcześniej, a kolejnymi ustawami rząd odbiera miastu kolejne miliony. Gdyby nie kolejne ograniczenie finansowania samorządów, w kasie miasta byłoby w tym roku o ok. 300 mln zł więcej - mówił wówczas Rafał Bruski. Strajk uznał za nielegalny i dodawał, że nie zgadza się na scenariusz szantażu i branie mieszkańców jako zakładników.

Protokół bez jednego podpisu

Ostatecznie doszło do spotkania zwaśnionych stron. Odbyło się ono dziś (7 lipca) w ratuszu. Skończyło się protokołem, mówiącym o podwyżce dla pracowników spółki. Jednak nie podpisał się pod nim reprezentujący zbuntowaną załogę Andrzej Arndt, podaje portal metropoliabydgoska.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. szefowie związków zawodowych: Leszek Walczak i Marek Napierała z bydgoskich struktur NSZZ Solidarność, Andrzej Arndt ze związku zawodowego w MZK , szefowie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Wojciech Nalazek i Rafał Grzegorzewski oraz przedstawiciele MZK: Andrzej Wadyński i Jerzy Nadarzewski. Rozmowy odbywały się za zamkniętymi drzwiami.

Po zakończeniu rozmów, protokół odczytał prezydent Rafał Bruski.

– Biorąc pod uwagę wzrost inflacji do poziomu 15,6 proc., wzrost cen paliwa od 1 stycznia do maja 2022 r. o 41 proc., zmianę sposobu waloryzacji stawki za wozokilometr z rocznej na kwartalną, a także zgłoszone przez oba związki zawodowe na spotkaniu z Radą Nadzorczą w dniu 31 maja 2022 r. oczekiwania wzrostu wynagrodzenia brutto o 350 zł brutto na etat oraz po zapoznaniu się z sytuacją finansową MZK na dzień 7 lipca strony uzgodniły: wzrost wynagrodzenia w spółce począwszy od 1 lipca 2022 roku wyniesie 350 zł brutto na etat. Wzrost wynagrodzenia zostanie sfinansowany ze środków własnych spółki, a jej wypłata nie spowoduje zagrożenia dla jej dalszego funkcjonowania, strony porozumienia z 6 września 2021 r. zawartego w obecności mediatora podtrzymują wolę respektowania opisanych tam zasad współpracy pomiędzy związkami zawodowymi, zarządem spółki i miastem, wspólne wypracowanie do końca sierpnia bieżącego roku harmonogramu i zasad przyszłych regulacji płacowych w spółce oraz system rozwiązań finansowania komunikacji miejskiej – przeczytał.

Prezydent poinformował jednocześnie, że zobowiązał prezesa i wiceprezesa spółki, aby skutecznie poinformowali o treści protokołu wszystkich pracowników MZK. – Z tego spotkania powstanie dłuższy protokół, jednakże to wymaga czasu – dodał Bruski. Podpisy pod protokołem złożyli obaj szefowie NSZZ Solidarności, prezes oraz członkowie Rady Nadzorczej MZK, prezydent i dyrektorzy ZDMiKP. Samo spotkanie – jak relacjonuje portalowi metropoliabydgoska szef bydgoskiej NSZZ Solidarność Leszek Walczak – miało momentami burzliwy przebieg.

Wyjadą, nie wyjadą?

Porozumienia nie podpisał przewodniczący Arndt. – Te warunki, które przedstawia strona pracodawcy, prezydent, który jest właścicielem spółki, jak i działająca w MZK Solidarność, nie spełniają oczekiwań załogi choćby w połowie – odpowiadał.

Jak tłumaczył, oczekiwania były zupełnie inne. – Idziemy teraz do załogi, przed przyjazdem tutaj załoga na tę kwotę się nie zgadzała. Poinformujemy, że podpisały się inne grupy. Jeśli załoga zdecyduje się na wyjazd, to będzie to jej wola – dodał Arndt i na zakończenie powiedział, że jeśli będzie wola załogi, aby podpisał się pod porozumieniem, to zrobi to.