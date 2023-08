Kontrolerzy biletów są wyzywani i bici. Ale większa ochrona im się nie należy

Agresja werbalna wobec kontrolerów biletów to niestety normalność, ale dochodzi też do agresji cielesnej (Fot. ZTM Warszawa)

W wybranych miastach sprawdziliśmy, ile w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy odnotowano przypadków agresji słownej i fizycznej wobec kontrolerów biletów komunikacji publicznej. Niestety problem wciąż istnieje, stąd apele o nadanie im statusu funkcjonariuszy publicznych.

Wiosną br. parlament przyjął nowelizację ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, wzmacniającą ochronę kierowców, motorniczych, maszynistów i drużyn konduktorskich w publicznym transporcie zbiorowym. Kontrolerzy biletów się do tego grona nie załapali.

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej alarmuje, że kontrolerzy są bardziej narażeni na akty agresji od wyżej wymienionych i częściej w ich przypadku do takich zdarzeń dochodzi. Miejscy przewoźnicy i zarządy transportu nie prowadzą dokładnych statystyk, ale odnotowują incydenty z naruszeniem nietykalności cielesnej. - Agresja werbalna jest codziennością - zwracają uwagę.

- Od czasu zainstalowania systemu monitoringu we wszystkich autobusach przypadki agresji fizycznej występują rzadziej. Jest to około kilkunastu incydentów rocznie - podkreśla Barbara Damian, dyrektor ZTM w Kielcach.

W kwietniu 2023 r. posłowie zdecydowali o nadaniu statusu funkcjonariusza publicznego kierowcom, motorniczym, maszynistom i drużynom konduktorskim w publicznym transporcie zbiorowym. Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ma na celu zapewnienie kierującym i konduktorom większej ochrony z uwagi na coraz liczniejsze akty agresji wobec nich ze strony pasażerów - zarówno werbalne, jak i fizyczne. Teraz ściganie za taki atak może być wszczynane z urzędu (wcześniej na wniosek poszkodowanych), a odpowiedzialność karna osób, które dopuszczają się naruszenia ich nietykalności, czynnej napaści czy znieważenia podczas wykonywania przewozów w publicznym transporcie zbiorowym i w związku z nimi, została zaostrzona.

Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oburzona. „Wobec nich aktów agresji jest więcej”

Środowisko transportowe dziwi jednak brak w gronie nowych funkcjonariuszy publicznych kontrolerów biletów w komunikacji miejskiej. W niedawnym piśmie do Senatu Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej - apelując o zmianę tego stanu rzeczy podczas rozpatrywania sejmowej noweli - zwróciła uwagę, że od dawna przecież znane są liczne przypadki ataków werbalnych i fizycznych na kontrolerów biletów, dokonywanych nie tylko przez osoby kontrolowane, ale także osoby im towarzyszące.

- Można nawet powiedzieć, że liczba drastycznych aktów agresji wobec kontrolerów przewyższa zarówno ilościowo, jak i jakościowo skalę zdarzeń wymierzonych w kierujących pojazdami komunikacji, którym dedykowana jest cała ta zmiana legislacyjna. Jako organizacja branżowa dostajemy coraz więcej sygnałów o nasilającej się fali agresji (słownej i fizycznej) doświadczanej przez kontrolerów. Uważamy, że istniejące instrumenty ochrony prawnej przysługujące osobom przeprowadzającym kontrole biletów w komunikacji publicznej, sprowadzające się w gruncie rzeczy do zwykłej procedury cywilno-prawnej, są wysoce niewystarczające - stwierdziła prezes Izby Dorota Kacprzyk.

Nowelizacja przyjęta bez kontrolerów. Artur Dunin: Wszędzie są to spółki prywatne

Senat jednak przyjął nowelizację bez tej poprawki, choć dyskutowano na ten temat.

- Dlatego, że analiza podmiotów, które wykonują kontrole w miejskim transporcie publicznym, pokazuje, że są to przeważnie firmy prywatne. To nie są osoby, które są samorządowcami czy osobami zatrudnionymi w spółkach samorządowych lub w spółce Skarbu Państwa, w jakiej są zatrudnieni maszyniści. Stąd ta ustawa nie obejmuje kontrolerów w komunikacji miejskiej. Wszędzie są to, powtórzę, spółki wynajmowane, prywatne i dlatego nie zostały objęte tym przedłożeniem, tą ustawą - powiedział senator Artur Dunin na 62. posiedzeniu Senatu RP.

Nie jest to do końca prawda. Oczywiście, w części miast faktycznie są to usługi zlecane zewnętrznym firmom, ale nie brakuje i takich, które same - lub poprzez spółki czy zakłady budżetowe podlegające samorządowi - zatrudniają kontrolerów na umowy o pracę albo przynajmniej umowy cywilno-prawne.

Kontrolerzy szybko stają się rozpoznawalni i często są narażeni na nieprzyjemności - nie tylko w pracy, ale i poza nią

W kilkunastu wybranych, dużych miastach, które organizują kontrolę biletową we własnym zakresie (oferując umowy o prace lub umowy zlecenie), zapytaliśmy, czy i jak często zdarzają się u nich przypadki ataków słownych lub fizycznych na kontrolerów. Mowa o Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Kielcach, Częstochowie, Olsztynie, Szczecinie, Lublinie, Toruniu oraz Gorzowie Wielkopolskim, gdzie kontrole wykonują etatowi pracownicy urzędu oraz firma zewnętrzna.

- Niestety w odczuciu społecznym częstokroć piętnowany jest nie pasażer „na gapę”, czyli ktoś, kto - mówiąc wprost - „kradnie” darmowy przejazd, ale właśnie „zły kanar”, który złapał gapowicza. Kontrolerzy szybko stają się rozpoznawalni i często narażeni są na nieprzyjemności, nie tylko podczas wykonywania czynności służbowych, ale także w życiu prywatnym - zwróciła uwagę Malwina Jeżewska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Torunia. - Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że kontrolerzy nie byliby potrzebni, gdyby nie było nieuczciwych pasażerów.

Ani w bieżącym, ani w poprzednim roku nie odnotowano w Toruniu przypadków agresji fizycznej. Malwina Jeżewska przyznaje, że agresja werbalna się zdarza, ale statystyki w tym zakresie nie są prowadzone. Toruń zatrudnia obecnie 6 kontrolerów na umowy cywilno-prawne.

Agresja fizyczna w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. Drobnych zdarzeń dużo, ale odnotowują tylko poważne

Spółka MPK Wrocław w 2022 r. odnotowała 13 ataków agresji fizycznej w stosunku do kontrolerów biletowych, natomiast w I połowie 2023 r. 4 takie zdarzenia.

- Ale wprowadzamy do raportu tylko zdarzenia poważne, które mogą skutkować rozstrojem zdrowia pracownika. Popychanie/przepychanie do ucieczki oraz agresja słowna zdarzają się niemal codziennie, jednak w tym zakresie nie prowadzimy zestawienia - zaznaczył rzecznik przedsiębiorstwa Mikołaj Czerwiński.

Podobnie do sprawy podchodzi Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie - odnotowuje w dokumentacji tylko poważne zdarzenia, skutkujące incydentem zgłaszanym do organów ścigania, przerwaniem pracy, skutkami finansowymi itp. I takie incydenty były w 2022 roku 4, ale w I połowie 2023 r. też już 4. Mniej drastyczne - m.in. werbalne - także się zdarzają.

- Przypadki agresji werbalnej są niemal codziennością - stwierdził z kolei Piotr Wasiak z MPK Łódź. - Jeśli chodzi o agresję fizyczną, to w 2023 r. mieliśmy 2 wypadki przy pracy, które były wynikiem agresji fizycznej, a w 2022 r. 5 takich zdarzeń - wyliczył.

Spółka zatrudnia 12 kontrolerów na etat oraz 60 na umowę zlecenie. W przypadku ZTM w Warszawie etatowych jest 82, a osób na umowach cywilnoprawnych ok. 30.

- Dodatkowo uprawnieni do kontroli biletów są kierownicy pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej. Sprawdzają oni bilety w pociągach SKM - uszczegółowił Tomasz Kunert ze stołecznego ZTM.

Monitoring pomógł w Kielcach. Tylko 2 etatowców zatrudnianych przez Gorzów

W Kielcach przypadków użycia siły wobec kontrolerów bywało w przeszłości sporo, ale pomógł monitoring.

- Od czasu zainstalowania systemu monitoringu we wszystkich autobusach przypadki agresji fizycznej występują rzadziej. Jest to około kilkunastu incydentów rocznie - podkreśliła Barbara Damian, dyrektor ZTM w Kielcach.

Kontrola biletowa na terenie Gorzowa Wielkopolskiego realizowana jest przez 2 etatowych pracowników urzędu miasta oraz firmę zewnętrzną CPW z Poznania, ale Gorzów szuka obecnie nowego wykonawcy na kolejne 3 lata.

- Odnośnie pracowników kontroli zatrudnionych w strukturach urzędu miasta w 2022 roku miał miejsce jeden przypadek agresji zgłoszony na policję, natomiast w 2023 r. nie odnotowano przypadków agresji - wyjaśnił Wiesław Ciepiela z gorzowskiego magistratu.

Firma CPW nie prowadzi rejestru tego typu zdarzeń, ale stwierdziła, że ilość takich przypadków w Gorzowie Wielkopolskim nie odbiega od ilości notowanych w innych miastach, w których świadczy usługę kontroli biletów.

- Każdy zgłoszony przypadek przez pracowników kontroli biletów jest wnikliwe analizowany i w przypadku bardzo agresywnych zdarzeń sprawy są przekazywane na policję - zapewnił Wiesław Ciepiela.

Agresywne zachowania wywoływane przez kontrolerów? „Jeśli ktoś je generował, to został wyrzucony”

Również w Częstochowie zauważono, że ataków fizycznych na kontrolerów jest obecnie mniej niż w przeszłości, ale wciąż występują.

- Kontrolerzy są szkoleni pod kątem niewywoływania sytuacji stresowych, które mogłyby wzbudzić agresję, jednak czasami, mimo to, ktoś jest agresywnie usposobiony z zasady. Na to nie ma się już wpływu. Jeśli któryś z kontrolerów w przeszłości generował tego typu sytuacje, to został wyrzucony. I tacy już z nami nie współpracują - zaznaczył rzecznik MPK w Częstochowie Maciej Hasik.

Spółka rejestruje tego typu zdarzenia, ale nie prowadzi szczegółowych statystyk.

- Tendencja jest spadkowa, tj. w tym roku mniej mamy takich przypadków niż w ubiegłym. Zdarzają się sytuacje, gdzie wzywana jest na miejsce policja - przyznał rzecznik.

W Szczecinie zatrudnionych na tym stanowisku jest 21 osób. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zaakcentował, że wszelkie formy mniejszej lub większej agresji wobec kontrolerów biletowych są zasadniczo codziennością także w stolicy woj. zachodniopomorskiego.

- Niestety jest to wpisane w zawód kontrolera. Na szczęście groźne dla zdrowia i życia sytuacje nie zdarzają się nagminnie. W całym 2022 r. były 3 takie przypadki, w roku bieżącym do tej pory również 3 - wyliczyła Hanna Pieczyńska ze szczecińskiego ZDiTM.

Raportowanie w Poznaniu, zmiany w zatrudnieniu w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zatrudnia 35 osób na stanowisku kontrolera biletowego (wszyscy na umowę o pracę). Ataków werbalnych doświadczają często, ale w zdecydowanej większości nie mają dalszych negatywnych konsekwencji z wyjątkiem stresu osób uczestniczących w takich zdarzeniach.

- W przypadku agresji fizycznej kontrolerzy takie sytuacje zgłaszają oraz opisują w późniejszych raportach. W 2022 r. mieliśmy 27 raportów związanych ze wstrzymaniem kursu pojazdu (co nie zawsze było związane z agresją pasażera) i 9 przypadków agresji fizycznej pasażerów. W 2023 r. odnotowaliśmy takich zdarzeń odpowiednio 16 i 5 - poinformował Bartosz Trzebiatowski z ZTM w Poznaniu.

- To są bardzo sporadyczne sytuacje. W 2022 r. odnotowaliśmy 4 przypadki agresji wobec kontrolerów biletów. W tym roku był to 1 przypadek - zauważył z kolei Michał Wawrzaszek z Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach.

W kwestii zatrudnienia takich pracowników w ostatnich miesiącach zaszły w transporcie zbiorowym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pewne zmiany.

- ZTM nadal zatrudnia kontrolerów biletów na umowę o pracę, natomiast pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie są teraz w spółce Serwis GZM - dodał Wawrzaszek.

Jaka sytuacja w Olsztynie i Lublinie? "Kilka przypadków agresji słownej w ciągu miesiąca"

Aktualnie w olsztyńskiej komunikacji miejskiej funkcjonuje 9 etatów kontrolerskich. Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu poinformował o 6 przypadkach agresji w I połowie bieżącego roku, gdzie 4 dotyczyły gróźb słownych i 2 naruszenia nietykalności. W całym 2022 r. tych pierwszych było 15, a akty fizycznej agresji nastąpiły 3-krotnie.

- U nas dominuje agresja słowna. Jest to kilka przypadków w ciągu miesiąca, ale nie prowadzimy szczegółowych statystyk tego typu zdarzeń. Od początku 2022 r. mieliśmy jeden przypadek agresji fizycznej, właśnie w zeszłym roku - zauważyła z kolei Monika Fisz z ZTM w Lublinie.

