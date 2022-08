Kraków tnie linie tramwajowe i autobusowe. Brak kierowców daje się we znaki

Autobusów i tramwajów na krakowskich trasach będzie we wrześniu więcej niż w okresie wakacyjnym, ale mniej niż w czerwcu br. I to mimo zatrudnienia niedawno 43 nowych kierowców. Zapotrzebowanie na tym stanowisku pracy jest jednak tak duże, że ponad 20 pojazdami i tak nie będzie miał kto jeździć.

Od września zlikwidowane mają zostać linie: 148, 183 i 451, natomiast linie: 125, 142, 151, 163 i 193 będą miały skrócone trasy. Zmniejszy się ponadto częstotliwość kursowania autobusów linii: 105, 405, 121, 123, 124, 424, 156 i 194.

W okresie wakacji, kiedy uczniowie i studenci nie przemieszczają się komunikacją miejską do szkół i uczelni, autobusy i tramwaje zwykle kursują rzadziej. Ale od początku września wracają bardziej zagęszczone rozkłady, takie jak w czerwcu lub nawet z kursami o większej częstotliwości. Wygląda na to, że w tym roku niekoniecznie musi tak być w Krakowie m.in. z powodu problemów kadrowych z kierowcami.

Jak podała interia.pl, od września zlikwidowane mają zostać linie: 148, 183 i 451, natomiast linie: 125, 142, 151, 163 i 193 będą miały skrócone trasy. Zmniejszy się ponadto częstotliwość kursowania autobusów linii: 105, 405, 121, 123, 124, 424, 156 i 194. Ponadto w przypadku sporej części kursów weekendowych, komunikacja miejska w dalszym ciągu będzie funkcjonować z częstotliwością co 30 minut, wobec 20 minut w czerwcu. To zmiany, które wynikają z uwag i wniosków mieszkańców, ale w dużej mierze wymuszone są jednak problemami kadrowymi.

W przypadku sporej części kursów weekendowych, komunikacja miejska w dalszym ciągu będzie funkcjonować z częstotliwością co 30 minut, wobec 20 minut w czerwcu (Fot. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie)

Zabraknie obsady dla 25 autobusów MPK

Wprawdzie łącznie autobusów i tramwajów na krakowskich trasach będzie we wrześniu więcej niż w okresie wakacyjnym, ale mniej niż w czerwcu br. I to mimo zatrudnienia niedawno 43 nowych kierowców. Potrzeby w tym zakresie są jednak znacznie większe, a nie zawsze zainteresowanym pracą za kierownicą autobusu MPK odpowiadają warunki finansowe. Obecnie na wstępie taka osoba może liczyć na ok, 4,2 tys. zł netto miesięcznie.

Już wynagrodzenia podnieśli, ale trwają rozmowy w sprawie kolejnych podwyżek

Krakowskie MPK już 3 razy w tym roku zmieniało stawkę dla kierowców. Z początkiem roku dołożyło im po 500 zł, od lipca kolejne 200 zł, natomiast od początku sierpnia spółka wprowadziła dopłaty do godzin dodatkowych - 15 zł dla pracowników zatrudnionych na etat i 35 zł dla ajentów.

„Między przedstawicielami pracowników, a dyrekcją trwa rozmowa na temat kolejnych podwyżek. Dążymy do tego, aby kierowca i motorniczy, który dopiero zaczyna pracę w MPK w nadchodzącym roku otrzymał wynagrodzenie od ok. 4,8 tys. zł do ok. 5 tys. zł netto” – wyjaśnił Interii Marek Gancarczyk.

Z kolei przewodniczący związków zawodowych NSZZ Solidarność w krakowskiej spółce Piotr Jurczyk podkreślił, że płace muszą być podniesione, jeśli MPK ma być konkurencyjne na rynku, na którym generalnie brakuje kierowców. Dlatego związkowcy liczą na podwyżkę wcześniej niż od 2023 r.

Nawet 150 tys. zawodowych kierowców brakuje na rynku

Samorządowi przewoźnicy często tłumaczą, że trudno im z dnia na dzień spełnić oczekiwania płacowe pracowników. Ale w zasadzie nie mają wyboru, ponieważ – jak oszacowała niedawno Północna Izba Gospodarcza - w Polsce brakuje nawet 150 tys. kierowców zawodowych. Chodzi zarówno o transport towarowy, autokarowy, jak i publiczny zbiorowy. Ci z komunikacji publicznej nierzadko są przyciągani przez firmy komercyjne oferujące atrakcyjniejsze pensje. Ale coraz częściej nawet wysokie pensje nie wystarczają, ponieważ wykwalifikowanych pracowników jest na rynku zbyt mało.

„Brakuje kierowców na trasach krajowych, międzynarodowych, w komunikacji miejskiej. Właściwie każdy, kto ma uprawnienia i chęci do pracy, znajdzie w tym zawodzie zatrudnienie bez większego problemu” - zauważyła Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, dodając, że tak dramatycznej sytuacji na rynku jeszcze nie było.

Prezes Północnej Izby Gospodarczej Hanna Mojsiuk (fot. Północna Izba Gospodarcza)

Jerzy Gębski z firmy Enterprise Logistics podkreślił, że kumuluje się coraz więcej zjawisk gospodarczych jak np. pandemia, wojna w Ukrainie, braki produktów spożywczych.

„Kierowców bardzo brakuje, firmy coraz bardziej poważnie rozglądają za pracownikami z takich krajów jak np. Filipiny. Nie możemy także zapominać o tym, że demografii nie da się oszukać. Kierowcy pracujący zawodowo po prostu się starzeją i widzimy tutaj również coraz więcej osób odchodzących na emeryturę” – stwierdził.

