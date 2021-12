Łódzka Kolej Aglomeracyjna nagrodzona za usuwanie barier dla niepełnosprawnych

"Łódzka Kolej Aglomeracyjna - spółka samorządu województwa łódzkiego - została laureatem międzynarodowej nagrody w dziedzinie dostępności. Lista wyróżnionych została opublikowana w Międzynarodowym Dniu Osób z Niepełnosprawnościami" - przekazał Jacek Grabarski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Międzynarodowe grono ekspertów ze 180 krajów doceniło ŁKA jako jedyną z Polski w programie ZERO PROJECT. Jest to projekt skoncentrowany na wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i tworzeniu świata bez barier. Co roku wyróżniane są praktyki z jednego z czterech obszarów tematycznych. Tym razem była to dostępność.

Wśród innowacji, zastosowanych w pociągach ŁKA, które zostały wyróżnione przez ekspertów znalazły się m.in. oznaczenia numeru siedzeń w alfabecie Braille'a i znacznikiem NFC, możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego przez obsługę pociągu, podnośniki dla wózków inwalidzkich uruchamiane przez pracowników obsługi i inne elementy wyposażenia wnętrz pojazdów.