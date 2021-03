Metropolia GZM przyjęła plan transportowy

W środę Karolczak zgłosił autopoprawkę do projektu planu transportowego wynikającą z wniosku samorządu Katowic, aby doprecyzować, że po wdrożeniu przez GZM systemu zliczania pasażerów (obecnie trwa przetarg) komunikacji publicznej, przedstawi ona do końca 2021 r. nowy model jej finansowania oparty o ten system. Plan przyjęto z tą poprawką.

Jak informowano podczas ubiegłorocznych konsultacji, każdego dnia do pracy poza teren swojego miasta i gminy wyjeżdża średnio co trzeci zatrudniony mieszkaniec Metropolii. W ciągu roku pasażerowie ZTM wykonują ponad 250 mln przejazdów, pokonując autobusami, tramwajami i trolejbusami ponad 100 mln km. Zarazem wystarczy czasem jedna, nawet drobna kolizja w centrum konurbacji, aby Metropolia stanęła w gigantycznym korku, przy czym wszystkich samochodów nie mieszczą już centra niektórych miast. Żeby temu przeciwdziałać, GZM pracuje nad planem rozwoju mobilności, w którym największą wagę będzie miał rozwój Kolei Metropolitalnej jako najefektywniejszego środka transportu.

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej ma zebrać wszystkie propozycje działań, inwestycji i modyfikacji, które sprawiłyby, że mieszkańcy stracą mniej czasu na dojazdy. Metropolia zapewnia, że plan powstaje na gruncie badań nawyków i przyzwyczajeń mieszkańców związanych z przemieszczaniem się.

Wstępne badania w tym zakresie przeprowadzono we wrześniu ub. roku podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Przedstawiciele GZM spotkali się z mieszkańcami siedmiu miast i rozmawiali o ich przyzwyczajeniach związanych z mobilnością. Kolejnym z elementów prac były konsultacje przyjętego teraz planu transportowego.

Plan transportowy uwzględnia m.in. rozwój linii metropolitalnych. Metrolinie, z których pierwszych kilka ma ruszyć 5 kwietnia br., mają być nowymi, przyspieszonymi połączeniami autobusowymi, których zadaniem będzie usprawnienie przemieszczania się po GZM do czasu budowy Kolei Metropolitalnej. Trasy metrolinii zostały już uzgodnione z miastami i gminami, możliwe jednak będą ich modyfikacje.

Wśród ustawowych zadań GZM są cele związane z publicznym transportem zbiorowym. To m.in. zadania w zakresie planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego i innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej oraz metropolitalnych przewozów pasażerskich.

ZTM jest jednym z największych organizatorów transportu publicznego w Polsce. Na ulice 41 miast i gmin GZM oraz 16 gmin z nią sąsiadujących wysyła blisko 1,5 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Wszystkie te pojazdy, należące do ok. 40 operatorów, obsługują ok. 460 linii i zatrzymują się na prawie 7 tys. przystanków. W 2019 r. pokonały ponad 100 mln km, obsługując ok. 250 mln przejazdów.