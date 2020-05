Metropolia utworzyła spółkę celową do budowy spalarni odpadów

Karolczak zaznaczył, że trzyma kciuki, aby ministerstwo zrezygnowało z listy. "Wydaje się, że w przypadku takich instalacji wcześniejsze listy na poziomie regionalnym, tzw. plany gospodarki odpadami, nie sprawdziły się - stąd m.in. obecna sytuacja, w której na terenie Metropolii nie mamy możliwości racjonalnego gospodarowania frakcją energetyczną odpadów komunalnych, której nie można składować" - wskazał.

Przewodniczący zarządu GZM poinformował, że w ostatnich tygodniach zarząd GZM przeprowadził wstępną analizę formalno-prawną dla powstania instalacji oraz formuły jej budowy. "W tej chwili jesteśmy na etapie wskazania lokalizacji - jest siedem zgłoszeń" - podał. Dodał, że wybór - w oparciu o konsultacje z gminami członkowskimi - powinien zapaść w ciągu dwóch, trzech miesięcy.

Zastrzegł jednak, że taka inwestycja powinna być dobrze skomunikowana z siecią dróg i musi mieć dobry dostęp do sieci ciepłowniczej i energetycznej. "Mamy nadzieję, że ostateczna decyzja będzie też trochę podyktowana ewentualnym wsparciem gminy, na terenie której ta instalacja powstanie - to bowiem również spore dochody do budżetu" - przypomniał.

"Być może taka instalacja pomogłaby radzić sobie z trudnościami budżetowymi, które część miast obecnie ma. Mamy ostatnie informacje z prac Regionalnej Izby Obrachunkowej: co najmniej dwa miasta mają już negatywną ocenę sprawozdania za zeszły rok. Mamy nadzieję, że te miasta są w stanie szybko sobie z tym poradzić" - zasygnalizował Karolczak.

Pytany o perspektywę realizacji instalacji przewodniczący zarządu GZM wskazał, że od momentu podjęcia uchwały wybór lokalizacji powinien zająć dwa do trzech miesięcy. W tym czasie pełnomocnik przeprowadzi procedurę rejestracji spółki. Zarząd ma zostać wybrany, kiedy gotowa będzie już dokumentacja dotycząca formy prowadzenia inwestycji, ze wskazaną lokalizacją i analizą ekonomiczną.

"Jeśli potwierdzą się informacje, że projekt listy ministerialnej nie będzie realizowany i lista instalacji zostanie uwolniona, wówczas podmiot od razu rozpocząłby studium wykonalności i wszelkie zgody środowiskowe" - dodał Karolczak.

Podał, że w uzasadnieniu wtorkowej uchwały uściślono miejsce miasta Gliwice i projektu zakładającego budowę niewielkiej spalarni - o wydajności 80 tys. ton - jako komplementarnego dla projektu GZM. "Uważamy że te dwie instalacje zapewnią pełne bezpieczeństwo np. w przypadku przestojów technologicznych lub awarii" - powiedział uściślając, że oba projekty będą realizowane osobno.

W listopadzie ub. roku przedstawiciele miast i gmin członkowskich GZM przyjęli uchwałę intencyjną, wyrażając "wolę podjęcia działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania instalacji termicznego przekształcania odpadów dla obszaru GZM z wytworzeniem energii elektrycznej oraz ciepła".