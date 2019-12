Mikro, małe i średnie firmy zwolnione z BDO? Tylko trzy dni na konsultacje

I dodaje, że 3-dniowy okres na konsultacje "łamie wszelkie zasady prawidłowej legislacji".

- Owszem, trzy dni można dać, ale jeżeli te trzy dni proponuje się 14 grudnia w sobotę, a termin upływa dzisiaj, to jest to skandaliczne. Przy zakreślaniu terminu procesu legislacyjnego nie bierze się pod uwagę dni roboczych, ale bieżące. Więc można powiedzieć, że ten termin właśnie upływa - mówi Gajewski.

Przypomnijmy, że w piątek (13 grudnia) posłowie PSL złożyli projekt ustawy wydłużający vacatio legis nowych przepisów wprowadzających w życie BDO do 1 stycznia 2021. r.

Limit zwiększony

Rodzaje odpadów wskazane w skierowanym do konsultacji projekcie rozporządzenia nie są odpadami komunalnymi, zatem ich wytwórcy, prowadzący dowolną działalność gospodarczą, zobowiązani są co do zasady prowadzić ich ewidencję za pomocą karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadów lub w przypadku uproszczonej ewidencji tylko za pomocą karty przekazania odpadów Jednak w wielu przypadkach wskazane rodzaje odpadów są wytwarzane w ciągu roku w niewielkich ilościach, np. w sektorze usług i handlu detalicznego, które prowadzone są często na zasadzie jeno jednoosobowej działalności gospodarczej.

W związku z czym, prowadzenie szczegółowej ewidencji przez takie podmioty nie znajduje przesłanek merytorycznych co do konieczności jej prowadzenia, gdyż często działalność taka generuje w większości odpady komunalne, które odbierane są w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami.

"W związku z powyższym, w wyniku zgłaszanych uwag, zarówno przez organizacje branżowe, jak również pojedyncze podmioty, proponuje się w przypadku dotychczasowych rodzajów odpadów, wskazanych w załączniku do rozporządzenia z 2014 r., ustalić na nowo większy limit ilości odpadów, dla którego nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Wynika to z faktu, iż dotychczasowe wartości były na tyle niewielkie, że były przeważnie przekraczane w ciągu roku przez wytwórców tych odpadów, co wiązało się z koniecznością prowadzenia ewidencji dla określonych rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów" - czytamy w uzasadnianiu rozporządzenia.

W przypadku większości rodzajów odpadów limit ilości został więc zwiększony dwukrotnie, a dla odpadów z grupy 16, w zakresie baterii, akumulatorów i zużytych urządzeń limity ilości zostały zwiększone od czterech do dziesięciu razy.

W przypadku dwóch rodzajów odpadów z grupy odpadów budowlanych o kodach 17 02 02 - szkło oraz 17 02 03 - tworzywa sztuczne uznano, że dotychczasowy limit 5 Mg jest wystarczający.

Ponadto, w projektowanym rozporządzeniu proponuje się objęcie zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji kolejnych rodzajów odpadów takich jak:

150101- opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z drewna;

15 01 04 - opakowania z drewna;

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe;

15 01 07 - opakowania ze szkła;

15 01 09 - opakowania z tekstyliów.

Ujęcie w rozporządzeniu tych rodzajów odpadów z grupy 15, zgodnie z katalogiem odpadów, wynika z faktu, iż są to odpady opakowaniowe, które często powstają w niewielkich ilościach w wyniku prowadzonej działalności przez małe punkty usługowe, handlowe lub biurowe, w wyniku np. rozpakowywania opakowań zbiorczych zakupionych produktów, zużywania opakowanych produktów służących świadczeniu usług lub prowadzeniu samej działalności.

Ilość odpadów, dla której nie trzeba prowadzić ewidencji wynosi od 0,2 do 1 Mg. Załącznik projektowanego rozporządzenia obejmuje także kody odpadów z grupy 16, m.in. o 16 80 01 - magnetyczne i optyczne nośniki informacji, co wynika z faktu, że bardzo często w biurach, w wyniku konieczności wymiany nośników danych, następuje ich zniszczenie w celu zabezpieczenia informacji na nich zawartych, przez co powstają odpady pochodzące z dysków komputerowych lub płyt CD. Przy czym ilość tych odpadów, dla których nie będzie obowiązku prowadzenia ewidencji, będzie wynosić 0,05 Mg.

Czytaj też: Mieszkańcy dostaną mocno po kieszeni

W rozporządzeniu ujęty został również kod odpadu 16 03 80 - produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia, który może dotyczyć powstawania przeterminowanej żywności (np. w postaci pakowanych produktów z mleka, wędlin, warzyw, owoców itd.) w punktach prowadzących handel detaliczny.

W przypadku pozostałych produktów konsumpcyjnych projekt przewiduje również zwolnienie w ilości do 0,2 Mg w przypadku rodzajów odpadów o kodzie 16 03 04 - nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 oraz o kodzie 16 03 06 - organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80, które stanowią partie produktów nieodpowiadające wymaganiom, a także nieprzydatne do użytku.

Ponadto w rozporządzeniu wskazane zostały odpady budowlane o kodach: 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06; 17 02 01 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

Czytaj też: Kurtyka: System kaucyjny jest niezbędny. Musimy nadać wartość odpadom

Powyższe odpady powstają często w wyniku prowadzonych prac w domach jednorodzinnych i mieszkaniach, a świadczone są przez małe podmioty prowadzące działalność budowlano-remontową. W związku z tym wskazano w załączniku ilość odpadów od 5 do 10 Mg, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Rozporządzenie zostało 14 grudnia przekazane do 3-dniowych konsultacji. Przewidywany termin wejścia w życie projektowanych regulacji to dzień 1 stycznia 2020 r. Wynika on z konieczności spójnego prowadzenia ewidencji odpadów w 2020 r. przez przedsiębiorców, ponieważ ewidencja ta jest prowadzona w stosunku do danego rodzaju odpadu w ujęciu rocznym, po którym następuje sporządzenie sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami na podstawie tej ewidencji. W związku z powyższym przedsiębiorcy od 2020 roku powinni posiadać listę rodzajów i ilości odpadów, stanowiącą załącznik do projektowanego rozporządzenia, dla których nie będą zobowiązani prowadzić ewidencji odpadów.