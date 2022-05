Mobbing w opolskich wodociągach? Konflikt w spółce zaognia się

W ubiegłym tygodniu poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski domagał się zmian w zarządzie WiK. Jego zdaniem prezydent Opola powinien odwołać radę nadzorczą Wodociągów i Kanalizacji oraz dwóch członków zarządu WiK, a nieprawidłowości w spółce powinny być wyjaśnione przez niezależną komisję.

Z kolei poseł Arkadiusz Zembaczyński z Nowoczesnej żąda dymisji prezesa Wodociągów i Kanalizacji Ireneusza Jakiego.

Riposta wiceprezesów

Rozłam w spółce widać na stronie internetowej opolskich wodociągów. Na przemian publikują swoje oświadczenia prezes Ireneusz Jaki i wiceprezesi Agnieszka Maślak i Sebastian Paroń oraz Rada Nadzorcza.

W ostatnim oświadczeniu wiceprezesów czytamy m.in.

" Od kiedy pojawiliśmy się w WiK Opole, nie raz byliśmy przez Was informowani o złym traktowaniu i strachu jaki część z Was odczuwa na widok Prezesa. Chcemy temu zaradzić. Zależy nam na tym, żeby atmosfera pracy była lepsza, a między zarządem firmy a pracownikami panowało zaufanie i życzliwość. Skończymy z krzykiem, poniżaniem i nieuzasadnionym przerzucaniem ludzi na przypadkowe stanowiska pracy.

Prezes firmy nie może niestety znieść tego, że jego nieograniczona władza znalazła wreszcie swoje granice, a informacje o jego agresji dotarły skutecznie do właściciela oraz części mediów.

Próby powstrzymania przez niego działań naprawczych nie tylko są nieskuteczne, ale jeszcze bardziej motywują nas do walki o naprawienie sytuacji. Potrzebujemy do tego Waszego wsparcia i zrozumienia. I o to chcemy Was prosić.

Wizyta policji w naszej firmie, może miała nas zniechęcić do mówienia prawdy. Kwestie, które policja jednak wyjaśnia, nie zawierają w sobie błędów, które mogłyby nas obciążać, a już na pewno nie są to zaniedbania, które przyniosły naszej firmie straty. Firma, która wzięła udział w przetargu na dostawę energii elektrycznej, to renomowany duży podmiot obrotu energią z ponad 20 letnią tradycją. Wycofując się z umowy z WiK, w podobny sposób postąpiła z kilkoma innymi firmami. Na umowę z nią WiK nie poniósł straty. Wręcz przeciwnie firma po zaledwie kilku dniach kontraktu zapłaciła milion złotych odstępnego. Te pieniądze zasiliły kasę WiK. Owszem płacimy teraz wyższe stawki za energię elektryczną, ale są one wynikiem powszechnej drożyzny i inflacji, która panuje teraz w całym kraju. Podobne stawki płaca inne przedsiębiorstwa w Polsce. Bez obaw oczekujemy na sprawne wyjaśnienie sprawy przez prokuraturę."

Radni chcą wyjaśnień

W sprawę zaangażowali się radni sejmiku województwa. Wspólnie z miejskimi radnymi z Koalicji Obywatelskiej chcą zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Opola. Domagają się także kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu.