Najlepszymi ekspertami od przyszłości miast są młodzi ludzie

- Nie szukajmy na siłę specjalizacji naszych miast. Przypatrujmy się natomiast dokładnie temu, co się dzieje w biznesie, jakie są preferencje na rynku pracy. Firmy doskonale wiedzą, które branże chcą rozwijać - zwraca uwagę katowicki radny Patryk Białas.

- Uważam, że najlepszym ekspertem od przyszłości miast w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest młode pokolenie - podkreśla Patryk Białas, radny Katowic. - Zapytajmy młodych ludzi, w jakich miastach chcą żyć - dodaje.

- Wiemy już, że najbardziej trwałe miejsca pracy powstają w sektorze R&D (badania i rozwój) - podkreśla samorządowiec.

- Zacznijmy więc dbać o to, żeby w miastach województwa śląskiego powstawały ośrodki badawczo-rozwojowe - wskazuje Białas.

Katowice odnawiają strategię rozwoju miasta

- Trwają prace nad aktualizacją Strategii rozwoju Katowic do 2030 roku. Prowadzone są konsultacje z mieszkańcami. Dokument ten będzie w istotnej mierze kontynuacją dotychczasowej strategii, jednak nieco inaczej rozkłada pewne akcenty - mówi Patryk Białas, katowicki radny, dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach.

Jakie zatem są nowe pomysły na rozwój stolicy województwa śląskiego?

- Bardzo duży nacisk w aktualizowanej strategii położony jest na sprawiedliwą transformację miasta oraz jego zrównoważony rozwój - powiedział Patryk Białas podczas debaty*, dotyczącej przyszłości Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zorganizowanej przez redakcję Portalu Samorządowego.

Wskazuje, że w odnawianej strategii mocno zaznaczono kwestie związane z łagodzeniem zmian klimatu, a więc działaniami m.in. ograniczającymi emisję gazów cieplarnianych.

- Trzymam kciuki, by te zapisy utrzymały się w trakcie konsultacji społecznych. Mam też nadzieję, że będzie to w znacznym stopniu strategia mieszkańców, uwzględniająca również oczekiwania biznesu, a nie wizja wyłącznie tworzona przez urzędników - zaznaczył radny Katowic, który jest też prezesem stowarzyszenia BoMiasto.

Patryk Białas, katowicki radny, dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach (Fot. PAP/Andrzej Grygiel)

Sprawiedliwa transformacja dotyczy ludzi, a nie terenu

Patryk Białas nie do końca zgadza się z opiniami części polityków, że transformacja energetyczna w Polsce sprowadza się przede wszystkim do likwidacji (między innymi) kopalń.

Katowicki radny uważa, że transformacja energetyczna polega na wytyczaniu nowych kierunków, ukazywaniu nowych opcji, których dotychczas nie dostrzegaliśmy.

- Nie zgadzam się też z tezą, że sprawiedliwa transformacja dotyczy terenów poprzemysłowych. Otóż ta transformacja obejmować ma przede wszystkim inwestycje w człowieka, a nie wyłącznie teren - dodał dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji w Katowicach.

Przypominał, że około 50 lat temu ludzie przyjeżdżali na Górny Śląsk głównie za pracą.

- W mojej ocenie trzeba dziś z jednej strony ponownie sprawić, aby praca czekała na ludzi, ale i - z drugiej strony - tworzyć zachęty, żeby ludzie pozostawali w Metropolii - zaznaczył.

Najlepszym ekspertem od przyszłości miast jest młode pokolenie

Dlatego uważa, że najlepszym ekspertem od przyszłości miast w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jest młode pokolenie. Zapytajmy młodych ludzi, w jakich miastach chcą żyć - proponuje Patryk Białas.

- Zwróćmy uwagę, że obecnie najlepiej zorganizowaną grupę młodzieży - jasno, czasem bardzo stanowczo wyrażającą swoje postulaty - stanowi ogólnoświatowy ruch „Fridays for Future”, a w Polsce - Młodzieżowy Strajk Klimatyczny - zauważył radny Katowic. - Te osoby mówią wprost "chcemy żyć w czystych, zdrowych i bezpiecznych miastach". Dlatego właśnie trzeba między innymi postawić na rozwój dobrych szkół w Metropolii, aby oferta ośrodków akademickich w woj. śląskim była jak najbardziej atrakcyjna dla młodych ludzi - tak, by chcieli tu studiować i pracować.

Czy przyszłość miast będzie rzeczywiście kształtowana przez młode pokolenie? (Fot. PAP/Maciej Kulczyński)

Nie szukajmy na siłę specjalizacji miast

Zdaniem Patryka Białasa konieczne jest także inwestowanie w nowe miejsca pracy.

- Jednak nie szukajmy na siłę specjalizacji naszych miast. Przypatrujmy się natomiast dokładnie temu, co się dzieje w biznesie, jakie są preferencje na rynku. Wiemy już, że najbardziej trwałe miejsca pracy powstają w sektorze R&D (badania i rozwój) - podkreśla samorządowiec. I sumuje: - Zadbajmy o to, żeby w miastach woj. śląskiego powstawały ośrodki badawczo-rozwojowe. Natomiast to firmy mają doskonałe rozpoznanie rynku i wiedzą, na jakie kadry mogą lub chcą liczyć oraz jaki biznes zamierzają prowadzić. Mamy na Śląsku kompetencje rozwijania m.in. takich branż, jak informatyka, biotechnologia, ale też zarządzanie energetyką.

* Wypowiedzi pochodzą z debaty „Sprawiedliwa transformacja - dokąd zmierza Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia?”, która odbyła się 15 listopada. Kolejne relacje i materiał wideo z całej dyskusji - już wkrótce w Portalu Samorządowym.

W debacie uczestniczyli (kolejność alfabetyczna):

Patryk Białas, radny Katowic, dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach, prezes stowarzyszenia BoMiasto;

Grzegorz Kwitek, członek zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;

dr Jerzy Markowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w latach 1995-1996, senator IV i V kadencji;

Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej;

Grzegorz Tobiszowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii w latach 2015-2019;

dr Łukasz Trembaczowski, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

