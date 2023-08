Nie ma zgody ws. taryf za wodę. Związkowcy będą protestować pod siedzibą Wód Polskich

Najprawdopodobniej 28 września przed siedzibą Wód Polskich w Warszawie odbędzie się ogólnopolska manifestacja. - Nie chcemy upadłości branży wodno-kanalizacyjnej - mówią związkowcy.

Sytuacja przedsiębiorstw branży wod. -kan. jest bardzo trudna. Ponad 70 proc. firm w 2022 r. odnotowało stratę. Powodem są rosnące koszty działalności. By zwiększyć dochody, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne zmuszone są do podnoszenia opłat za wodę i ścieki. Ale nowe taryfy blokują Wody Polskie, które zatwierdzają poziom tych opłat.

Związek Miast Polskich oraz Izba Gospodarcza "Wody Polskie" przygotowały projekty zmian, które pozwoliłyby na skrócenia czasu obowiązywania taryf za wodę i ścieki z 3 lat do roku i wprowadzenia możliwości korekty taryf „w przypadku nagłych, obiektywnych zmian uwarunkowań zewnętrznych.

Swój przeciw wobec stanowiska Wód Polskich manifestują także związkowcy. Przypomnijmy, w lutym odbyły się pikieta pod poznańską siedzibą instytucji.

- Sprzeciwiamy się działaniom Państwowych Regionalnych Wód Polskich w Poznaniu, które masowo negatywnie rozpatrują wnioski firm wod.-kan. o zmianę taryfy cen wody i ścieków - mówili protestujący.

Pikietę organizował Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska reprezentujący pracowników firm wodociągowych, kanalizacyjnych i komunalnych, NSSZ Solidarność, Forum Związków Zawodowych.

Teraz związkowcy zapowiadają ogólnopolską manifestację

Protest przed siedzibą Wód Polskich Warszawie ma się odbyć 28 września - informuje Robert Jarota, wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Zdaniem związkowców, jeśli podejście i działania PGW Wody Polskie nie ulegną zmianie to należy spodziewać się w najbliższym czasie utraty płynności finansowej spółek, co zmusi zarządy tych firm do składania wniosków o upadłość. Tym samym zagrożone są miejsca pracy i bezpieczeństwo mieszkańców.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.