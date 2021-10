Nowe przystanki kolejowe w Krakowie już w listopadzie

Jak poinformował w czwartek rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec, w niedzielę 7 listopada zostanie wprowadzona ostatnia w tym roku korekta rozkładu jazdy pociągów. W jej ramach PLK i przewoźnicy wspólnie opracowali ofertę połączeń dla podróżnych, która będzie obowiązywała do 11 grudnia.

W Krakowie od wejścia w życie korekty pasażerowie będą mogli korzystać z dwóch nowych przystanków: Kraków Swoszowice na trasie w kierunku Skawiny oraz Kraków Złocień na linii w kierunku Tarnowa - zapowiedział rzecznik.

"Ułatwią one codzienne podróże do pracy i szkoły. To kolejne nowe miejsca dostępu do kolei w stolicy Małopolski zapewnione przez PLK w bieżącym roku" - wskazał Siemieniec. Od czerwca br. podróżni korzystają z przystanku Kraków Opatkowice.

Według rzecznika PKP PLK w ramach korekty na kolejowych szlakach możliwe będzie zakończenie robót i przejście wykonawców do kolejnych prac. Dzięki temu na trasie Kraków Bonarka - Bielsko-Biała powrócą bezpośrednie połączenia kolejowe. Wcześniej ze względu na szeroki zakres robót obowiązywała tam zastępcza komunikacja autobusowa. Podróżni skorzystają także z nowego peronu na tej trasie w Barwałdzie Średnim w powiecie wadowickim.