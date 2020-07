Odwołano Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Prezes Rady Ministrów z dniem 28 lipca 2020 r. odwołał Pawła Ciećko ze stanowiska Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – taki lakoniczny komunikat opublikowano na stronach GIOŚ.

Na razie nie podano, kto miałby zastąpić odwołanego Ciećkę. Tymczasowo obowiązki szefa GIOŚ pełni zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Marek Surmacz.

Nie znane są także powody odwołania. Działania GIOŚ były przez ostatnie miesiące krytycznie oceniane przez większość przedstawicieli branż związanych z ochroną środowiska, ale głównie przez zajmujących się odpadami. Ciećko zapowiadał powstanie policji środowiskowej, która miała się zająć m.in. narastającym problemem porzucania odpadów niebezpiecznych.

Paweł Ciećko był szefem GIOŚ od połowy 2018 roku. Zastąpił na tym stanowisku Marka Haliniaka. Wcześniej przez 10 lat pracował jako Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

W lipcowej rozmowie z Portalem Samorządowym Paweł Ciećko spytany o ciągle wybuchające pożary składowisk odpadów - co było jednym z powodów krytyki działań GIOŚ - mówił:

– Z dnia na dzień problemu nie rozwiążemy, ale statystyki pokazują, że ich liczba stopniowo maleje. Powiedzmy sobie też, że one były, są i w jakimś stopniu będą choćby dlatego, że do części z nich dochodzi z tzw. przyczyn naturalnych, ogromne składowiska odpadów to miejsca, gdzie łatwo o takie zdarzenie. Aczkolwiek robimy wszystko, żeby tym pożarom zapobiegać, także tym przypadkowym, stąd pasywny monitoring, kamery termowizyjne, które pozwalają reagować przed czasem na podnoszącą się temperaturę. Wprowadziliśmy też system kaucji, który zabezpiecza roszczenia, gdy do takiego pożaru już dojdzie.