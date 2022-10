Październik w komunikacji miejskiej. Wakaty kierowców dadzą się nam we znaki

W październiku po ulicach stolicy i gmin sąsiednich, gdzie organizacją transportu zbiorowego zajmuje się Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, kursować będzie mniej autobusów niż w okresie przedwakacyjnym - z powodu braku kierowców. Problemy kadrowe mają też m.in. szczecińscy i poznańscy przewoźnicy. Tymczasem pasażerów przybędzie w związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim.

- Od października na ulicach będzie ok. 50 autobusów mniej niż w okresie przedwakacyjnym. Spowodowane jest to brakiem kierowców - poinformował Tomasz Kunert, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

- Kierowcy są kuszeni lepiej płatnymi posadami za granicą. Jeżeli chodzi o motorniczych, to problem jest z naborem nowych. Wielu motorniczych jest w wieku emerytalnym i odchodzą też z tego powodu, za to nieporównywalnie mniej młodych zgłasza się na szkolenia - wyjaśnił dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie Krzysztof Miler, tłumacząc konieczność ograniczenia oferty.

Pod kątem studentów wdrożone zostaną zmiany w Kielcach.

Część miast wzorem lat poprzednich z początkiem października, kiedy komunikacją miejską zacznie podróżować więcej studentów, wzmacnia swoją ofertę, zagęszczając ilość kursów czy zwiększając częstotliwość. Nie wszystkie jednak są w stanie poradzić sobie z problemami, które dają się mocno we znaki od kilkunastu miesięcy, czyli brakiem kierowców oraz rosnącymi kosztami utrzymania, wynikającymi z podwyżek m.in. cen energii i paliw. Wzmocnienia są więc mniejsze niż miało to miejsce w minionych latach albo nie ma ich w ogóle.

W Warszawie 50 autobusów mniej, ale tramwaje i metro z większą częstotliwością

Stołeczny ZTM w tym roku postanowił przywrócić przedwakacyjne rozkłady jazdy w dwóch etapach – we wrześniu, gdy rozpoczęła się nauka w szkołach, standardowe rozkłady wróciły dla większości linii, natomiast od początku października kilkanaście następnych linii autobusowych oraz tramwajowych wróci do podstawowych rozkładów jazdy. Na ulice nie powrócą jednak autobusy linii 130, 195, 206, 302, 304, 323 i 365.

- Pociągi metra w godzinach szczytów komunikacyjnych na pierwszej linii już od 29 września kursują co 2 min. 20 sek., a na drugiej co 2 min. 50 sek. Dla wszystkich tramwajów w dni powszednie zostanie przywrócona podstawowa częstotliwość. Rano i po południu składy będą podjeżdżały na przystanki co 4 lub 8 min., a w pozostałych godzinach co 6 lub 12 min. - wyjaśnił Tomasz Kunert.

Pociągi metra w godzinach szczytów komunikacyjnych na pierwszej linii już od 29 września kursują co 2 min. 20 sek., a na drugiej co 2 min. 50 sek. (Fot. Warszawski Transport Publiczny)

Problem z dostępnością kierowców w Poznaniu

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zaznacza, że w związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim ponownie podstawowym dojazdem w rejon Kampusu UAM na Morasku będzie autobusowa linia numer 198. Zapewnia, że będzie także przykładał dużą wagę do monitoringu funkcjonowania zastępującej Poznański Szybki Tramwaj zastępczej linii nr T12 oraz linii autobusowych zapewniających bezpośredni dojazd z północy Poznania do centrum miasta, tak aby w razie potrzeby i w ramach możliwości reagować na sytuację.

- Zależy nam, żeby komunikacja była jak najbardziej dogodna dla pasażerów, jednak należy pamiętać, że operatorzy komunikacji miejskiej mają olbrzymi problem z dostępnością kierowców, co znacznie ogranicza możliwość kierowania na linie dodatkowych autobusów - zauważył Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy ZTM w Poznaniu.

Zmiany na dwóch liniach w Kielcach

ZTM w Kielcach wskazuje, że z uwagi na powrót studentów wprowadzone zostają zmiany dla dwóch linii autobusowych. W dni robocze od poniedziałku 3 października br. zostaje przywrócone kursowanie autobusów linii 104, które obsługują m.in. Kampus UJK. Natomiast dla linii 8, w związku z dużym zainteresowaniem połączeniami, wraz z powrotem uczniów do szkół zostanie zwiększona liczba porannych kursów w dni robocze. Nowy rozkład jazdy obowiązuje od soboty 1 października 2022 roku.

- Wspomniane zmiany są tożsame z tymi, które zostały wprowadzone w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jedynie autobusy linii 104 będą kursowały tylko w dni robocze - mówi Dariusz Salwa, zastępca dyrektora ZTM w Kielcach.

20 proc. mniej połączeń w Szczecinie. „Problem narasta”

Nie od samego początku października, lecz prawdopodobnie od dziesiątego dnia tego miesiąca, należy spodziewać się istotnych zmian w kursowaniu szczecińskiej komunikacji miejskiej. I niestety nie będą to zmiany na lepsze. Chodzi tu o sytuację kadrową.

- Problem nie zaczął się wczoraj, tylko trwa i narasta. Mamy braki wśród kierowców i motorniczych. Kierowcy są kuszeni lepiej płatnymi posadami za granicą. Jeżeli chodzi o motorniczych, to problem jest z naborem nowych. Również wielu motorniczych jest w wieku emerytalnym i odchodzą, za to nieporównywalnie mniej młodych zgłasza się na szkolenia - wyjaśnił dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie Krzysztof Miler podczas środowego (28 września br.) posiedzenia Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Szczecina.

Zapowiedział, że od 10 października funkcjonować będzie aż 20 proc. mniej połączeń tramwajowych.

Od 10 października funkcjonować będzie aż 20 proc. mniej połączeń tramwajowych w Szczecinie (Fot. ZDiTM)

- Pracujemy także nad rozstrzeleniem siatki tramwajów, które nastąpi 10 października. Jest to 20 proc. taboru mniej, jeżeli chodzi o wyjazdy. Wcześniej rozstrzeliliśmy częstotliwość kursowania autobusów weekendowych na Prawobrzeżu - powiedział Krzysztof Miler.

Cięcia w Bydgoszczy, częściowo wzmocnienia w innych miastach

Niedawno informowaliśmy o podobnych problemach w Bydgoszczy, gdzie braki kadrowe, z jakimi borykają się Miejskie Zakłady Komunikacyjne, wymusiły na Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej cięcia w ofercie z początkiem października.

- W ostatnim czasie doszło do znacznego spadku jakości usług przewozowych na terenie naszego miasta. Usługi nie są wykonywane na poziomie zapisanym w umowach. Takie sytuacje, wynikające z braku kierowców, występują obecnie w wielu miastach Polski - zwrócił uwagę Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Przypomniał też, że dodatkowo - w związku z rosnącymi cenami paliw, prądu i ogromnym wzrostem kosztów utrzymania transportu publicznego - w całym kraju wprowadzane są ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji publicznej lub podnoszone są ceny biletów.

Rezerwę na czas powrotu studentów udało się zachować w Lublinie, gdzie zapowiedziano wzmocnienia oferty, podobnie na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W Olsztynie znów uruchomione zostaną tzw. linie akademickie, a w Krakowie - po chwilowych problemach z kierowcami, co wymusiło cięcia we wrześniu - rozkład i oferta wrócą do poziomu sprzed wakacji. Nic natomiast nie zmieni się we Wrocławiu i Rzeszowie.

