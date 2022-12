PGG dostarczyła ponad 150 tys. ton węgla blisko 500 gminom

Obecnie 3-tonowy limit zakupu węgla przez gospodarstwa domowe został uelastyczniony (Fot. Shutterstock)

Polska Grupa Górnicza w ramach programu preferencyjnej sprzedaży węgla przez samorządy dostarczyła dotąd ponad 150 tys. ton tego surowca do ok. 500 gmin. Łącznie do końca roku wielkość dostaw wyniesie 500 tys. ton dla 877 gmin - poinformował wiceprezes PGG ds. sprzedaży Adam Gorszanów.