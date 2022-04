PGNiG zapewni dostawy. Gminy dostaną gaz jeszcze dziś

Premier Mateusz Morawiecki, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, wydał polecenia spółkom Skarbu Państwa - m.in. PGNiG, PSG, Gaz-Systemowi - aby w niezwłocznym tempie dostarczyć gaz do tych sieci, których formalnym właścicielem jest firma Novatek - powiedział Piotr Müller.

Firma Novatek została zobowiązana do tego, aby te sieci zostały wydane do dyspozycji spółek Skarbu Państwa, które będą realizowały dostawy gazu do tych miejsc, w których firma powiązana z rosyjską spółką gazową, do tej pory dostarczała gaz.

Decyzja została wydana i musi być zrealizowana niezwłocznie. Proces powinien zakończyć się w ciągu kilkudziesięciu godzin, być może jeszcze w piątek - zaznaczył.

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że premier Mateusz Morawiecki wydał decyzję gwarantującą zabezpieczenie dostaw gazu do miejsc, które korzystały z dostaw od firm objętych sankcjami; spółki Skarbu Państwa niezwłocznie podjęły działania w celu szybkiej realizacji tej decyzji.

Gaz wróci jeszcze dziś

"Premier Mateusz Morawiecki wydał decyzję gwarantującą zabezpieczenie dostaw gazu do miejsc, które korzystały z dostaw od firm objętych sankcjami. Spółki skarbu państwa niezwłocznie podjęły działania w celu szybkiej realizacji tej decyzji" - poinformował Müller.

Rzecznik rządu przypomniał na briefingu prasowym, że Polska objęła sankcjami spółkę Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - spółkę zależną w grupie kapitałowej Novatek, kontrolowanej przez rosyjski koncern OAO Novatek, drugiego największego producenta gazu ziemnego w Rosji.

"W związku z tym, że ta decyzja została podjęta, w niektórych gminach doszło do czasowego przerwania dostaw gazu, natomiast dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, wydał polecenia spółkom Skarbu Państwa - m.in. PGNiG, PSG, Gaz-Systemowi - aby w niezwłocznym tempie dostarczyć gaz do tych sieci, których formalnym właścicielem jest firma Novatek" - powiedział Müller.

Premier @MorawieckiM wydał decyzję gwarantującą zabezpieczenie dostaw gazu do miejsc, które korzystały z dostaw od firm objętych sankcjami.

Spółki skarbu państwa niezwłocznie podjęły działania w celu szybkiej realizacji tej decyzji. pic.twitter.com/yu3ODthu74 — Piotr Müller (@PiotrMuller) April 29, 2022

Ponadto - jak mówił - firma Novatek została w poleceniu premiera zobowiązana do tego, aby na postawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, te sieci zostały wydane do dyspozycji spółek Skarbu Państwa, które będą realizowały dostawy gazu do tych miejsc, w których firma powiązana z rosyjską spółką gazową, do tej pory dostarczała gaz.