Pierwsza transza na wypłatę dodatków węglowych przekazana wojewodom

Pierwsza transza środków w wysokości 9,5 mld zł na wypłaty dodatków węglowych została przekazana do wojewodów; po ich zaksięgowaniu niezwłocznie trafią do gmin - poinformował w środę resort klimatu i środowiska.

"Pierwsza transza środków na dodatek węglowy wynosi 9,5 mld zł. Pieniądze będą przesyłane do gmin niezwłocznie po ich zaksięgowaniu na kontach Urzędów Wojewódzkich. Samorządy muszą teraz uruchomić procedury mające na celu jak najszybszą dystrybucję pieniędzy" - przekazał resort klimatu i środowiska.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska, pierwsza transza środków na ten cel wpłynęła już na konto Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

"Mamy środki na wypłatę dodatku węglowego; rozpoczęła się procedura przekazywania ich samorządom" - powiedziała Kucharzewska. "To pierwsza transza - blisko 1 mld zł" - zastrzegła przypominając, że gminy z regionu złożyły dotąd zapotrzebowanie na ok. 2,8 mld zł.

Przypomniano, że jednorazowy dodatek węglowy wynosi 3 tys. zł.

Dodano, że dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Aby otrzymać dodatek węglowy należy złożyć wniosek do gminy do 30 listopada br.

Ustawa o dodatku węglowym nie zakłada kryteriów dochodowych, a świadczenie przysługuje również gospodarstwom, które zakupiły już węgiel.

Obecne przepisy zakładają, że maksymalny limit wydatków na dodatki węglowe wynosić będzie 11,5 mld zł, a źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Ustawa przewiduje, że Narodowy Bank Polski (NBP) przekaże do tego funduszu część swojego zysku, o ile będzie on wyższy niż założony w ustawie budżetowej. Według Ministerstwa Finansów z NBP będzie pochodziło ok. 9,5 mld zł.

W ustawie wskazano, że w przypadku, gdy wykorzystanie środków wyniesie więcej niż 95 proc. tych środków, wysokość wypłacanych dodatków węglowych podlega proporcjonalnemu obniżeniu.

