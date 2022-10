Pierwsze transporty węgla jadą już do samorządów

W wielu miejscach albo mamy już umowy podpisane, albo jesteśmy w trakcie rozmów z gminami co do wielkości dostaw węgla. Pierwsze transporty już jadą do samorządów - poinformował wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda.

Zakładając, że nowe gminy w tym tygodniu podpisałyby umowę, w przyszłym tygodniu mogą już odbierać węgiel ze swoich punktów - powiedział Karol Rabenda.

Pewnym problemem po stronie gmin może być oszacowanie zapotrzebowania, co wydłuży proces dostaw. Ale my pomagamy, jesteśmy w kontakcie z samorządowcami i powinno to przebiegać dobrze - dodał wiceminister.

Zwrócił uwagę, że część węgla, który będzie trafiał do samorządów, będzie pochodzić z wydobycia krajowego, część z importu.

Wiele gmin już podpisało umowy na dostawy węgla

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o dystrybucji węgla przez samorządy. Mają one m.in. ułatwić samorządom preferencyjną sprzedaż węgla oraz rozstrzygają problem jego zakupu przez gospodarstwa domowe znajdujące się pod jednym adresem w odrębnych lokalach. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.

Wiceszef MAP pytany w poniedziałek (31 października) w Programie 1 Polskiego Radia o to, kiedy mieszkańcy będą mogli kupić węgiel w gminach, powiedział: "W wielu miejscach albo mamy już umowy podpisane, albo jesteśmy w trakcie rozmów z gminami co do wielkości dostaw". "Pierwsze transporty (węgla - red.) już jadą do samorządów" - wskazał.

Problemem po stronie gmin może być oszacowanie zapotrzebowania na węgiel

"Zakładając, że (nowe gminy - red.) w tym tygodniu podpisałyby umowę, w przyszłym tygodniu mogą już odbierać węgiel ze swoich punktów" - powiedział. Stwierdził, że "pewnym problemem po stronie gmin" może być oszacowanie zapotrzebowania, co wydłuży proces dostaw.

"Ale my pomagamy, jesteśmy w kontakcie z samorządowcami i powinno to przebiegać dobrze" - dodał wiceminister.

Rabenda zwrócił uwagę, że część węgla, który będzie trafiał do samorządów, będzie pochodzić z wydobycia krajowego, część z importu.

Część węgla, który będzie trafiał do samorządów, będzie pochodzić z wydobycia krajowego, część z importu - powiedział Karol Rabenda

Odnosząc się do przeładunku importowanego węgla w portach, wiceszef MAP powiedział, że jeśli będzie taka potrzeba, "to może być w sumie prawie 20 mln ton od stycznia br. do końca sezonu grzewczego".

"Takich wolumenów w polskich portach się jeszcze nie przeładowywało, to są rekordowe wyniki" - stwierdził.

Może dochodzić do spiętrzenia zamówień na węgiel

Zdaniem wiceministra może dochodzić do "spiętrzenia zapotrzebowania w danym tygodniu".

"Jedno to dostępny wolumen węgla, drugie to możliwości transportowe. Polska ma dzisiaj dużo wyzwań transportowych: mówimy o wsparciu dla Ukrainy, mówimy o różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych, mówimy o systemie dystrybucji węgla, który jest nowym przedsięwzięciem. Zabezpieczamy się, szukamy takich możliwości, żeby uniknąć tych trudności, ale też diagnozujemy, że one mogą występować, że do jednej gminy węgiel przyjedziecie trochę szybciej, a do innej później (...), ale jeśli chodzi o możliwość zapewnienia węgla to go mamy. Mogą występować jakieś dwudniowe przesunięcia. Uprzedzamy te ryzyka i szukamy rozwiązań" - zapewnił Rabenda.

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę. Cena ta nie uwzględnia kosztów transportu. Następnie gmina będzie sprzedawać węgiel mieszkańcom w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. Węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego.

Sprzedaż węgla przez samorządy bez kasy fiskalnej

Ministerstwo Finansów zamierza też zwolnić gminy z obowiązku stosowania kas rejestrujących online przy sprzedaży węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

"Projekt zwalnia jednostki samorządu terytorialnego (gminy) z obowiązku stosowania kas rejestrujących online przy sprzedaży węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. Nałożone na gminy (...) zadanie dystrybucji węgla kamiennego spowodowałoby obowiązek zakupu przez gminy tylko na ten cel kas rejestrujących online lub wymianę kas starego typu użytkowanych przez gminy na kasy online" - podało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Jak dodano w uzasadnieniu, warunkiem zwolnienia jest udokumentowanie dostawy w całości fakturą.

"Aby wypełnić założenia ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, wprowadza się zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących dostaw węgla kamiennego dokonywane przez gminę z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych także w okresie od 1 lipca 2022 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Takie dostawy dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe są uznane za dokonane na podstawie przepisów (…) ustawy" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z przepisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe spółki komunalne i gminy podejmujące się sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie będą zwolnione z podatku akcyzowego od tych transakcji.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw z mocą wsteczną od 1 lipca 2022 r.