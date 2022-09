Pomorze Zachodnie potrzebuje wsparcia, by być liderem w dziedzinie energetyki wiatrowej

Jeżeli Pomorze Zachodnie chce być liderem w dziedzinie energetyki wiatrowej, energetyki offshore, musimy się za to brać jak najszybciej. To nam jest potrzebne jako krajowi, regionowi, przede wszystkim nam jako obywatelkom i obywatelom - mówił w piątek w Koszalinie marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Marszałek Senatu wraz z pozostałymi członkami senackiej Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu bierze udział w wizycie studyjnej na Pomorzu Zachodnim. W piątek prof. Tomasz Grodzki w holu budynku rektoratu Politechniki Koszalińskiej otworzył wystawę "Senat wczoraj i dziś. W 100. rocznicę posiedzenia Senatu II RP".

Uczelnia, która jak zaznaczyła rektor Politechniki Koszalińskiej dr hab. Danuta Zawadzka dostarcza kadr dla wielu dziedzin gospodarki, w tym dla energetyki wiatrowej, stała się też miejscem wyjazdowego posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu.

Ta zebrała się, by rozmawiać o rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej.

"W Senacie robimy wszystko, co jest możliwe, aby wyprzedzać fakty, proponować mądre rozwiązania, aby proponować kroki, które należy podjąć, aby Polska była krajem czystym, ekologicznie przodującym na świecie, a jednocześnie bezpiecznym energetycznie" - mówił podczas konferencji prasowej marszałek Grodzki.

Zaznaczył, że jednym ze sposobów dążenia do tego celu są odnawialne źródła energii, w tym energetyka wiatrowa.

Lider energetyki wiatrowej

Marszałek Senatu podkreślił, że Pomorze Zachodnie to lider w energetyce wiatrowej w Polsce.

"Pomimo niezbyt mądrych decyzji podjętych kilka lat temu, które tę energetykę praktycznie wyhamowały, teraz powoli decydenci rządowi zaczynają rozumieć, że ona jest Polsce niezbędna, a zwłaszcza w kontekście tzw. offshore i budowy wiatraków na morzu, nie tylko produkujących prąd, ale napędzających magazyny energii pod postacią magazynów wodoru" - zwrócił uwagę Grodzki.

Posiedzenie odbyło się w gmachu Politechniki Koszalińskiej (Fot. Łukasz Kamiński/Kancelaria Senatu)

Podkreślił, że jeżeli Pomorze Zachodnie chce być liderem w dziedzinie energetyki wiatrowej, to nie ma na co czekać.

"Musimy się za to brać jak najszybciej. Z tego miejsca apeluję do władz wojewódzkich, naszych środowisk naukowych, specjalistycznych, abyśmy pamiętali, że dla Pomorza Zachodniego rozwój energetyki wiatrowej morskiej z portami serwisowymi, montażowymi, to jest ogromny impuls, który może dać gospodarce w regionie gigantycznego przysłowiowego kopniaka w górę. To nam jest potrzebne jako krajowi, regionowi, przede wszystkim nam jako obywatelkom i obywatelom" - mówił Grodzki.

"Nie ma innej drogi"

Przewodniczący senackiej Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu senator niezależny Stanisław Gawłowski dodał, że "dziś energia wytworzona z wiatru jest najtańszą i najczystszą. Jeśli chcemy Polakom zapewnić dostęp do energii, zapewnić tanią energię i czystą energię, musimy odblokować rozwój energetyki wiatrowej na lądzie w pierwszym kroku, bo to jest najszybciej".

"Nie ma innej drogi. Przestańcie (rządzący) mówić, że coś jeszcze trzeba uzgodnić, w tej sprawie jest wszystko jasne. Przepisy wiadomo, jak powinny być sformułowane. Wystarczy zrobić to, co Europa Zachodnia, świat zrobił. Polacy będą mieć tańszą i czystą energię" - ocenił senator Gawłowski.

Dodał, że kryzys energetyczny stał się faktem. Podkreślił, że są problemy z kupnem węgla i jego zdaniem dla przemysłu w Polsce w tym roku zabraknie gazu, dostawy energii będą zakłócone, a to tylko początek wieloletniego procesu, który wymaga szukania alternatywnych źródeł wytwarzania energii.

Gawłowski zaznaczył, że to na Pomorzu Zachodnim, pod Koszalinem powstały pierwsze farmy wiatrowe. W Tymieniu, Darłowie działają od 20 lat i nadal "produkują energię elektryczną z pełną wydajnością".

Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Anna Bańkowska dodała, że obecnie w regionie jest ponad 260 farm wiatrowych, które się rozbudowują.

Z kolei wiceprzewodnicząca senackiej komisji senator Magdalena Kochan powiedziała, że jest przekonana, iż 60 tys. osób zatrudnionych dzisiaj w przemyśle węglowym stoi przed szansą "przemodelowania na tych, którzy zamiast fedrować czarne złoto zajmą się tym, co dziś nazywamy platynowym złotem" - energią z odnawialnych źródeł, w tym z wiatru.

