Ponad 100 wniosków w programie Kolej Plus. Chcą jej wszystkie województwa

Zakończył się pierwszy etap Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus. Do PKP Polskich Linii Kolejowych trafiło blisko 100 wniosków. Zgłoszenia zostały wysłane ze wszystkich województw. Wnioski złożyły zarządy województw, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin oraz stowarzyszenia.

Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Nadesłane wnioski obejmują projekty na kwotę około 25 mld zł.

To czterokrotnie więcej niż obecnie przewiduje program Kolej Plus o wartości 5,6 mld zł.

Wnioski dotyczą linii kolejowych o długości ok 2 tys. km. Propozycje złożono na nowe trasy, niewykorzystywane od lat lub tylko o ruchu towarowym.

Najwięcej wniosków złożyły województwa śląskie (19), podkarpackie (11), małopolskie i mazowieckie (9), lubuskie (8). Ponadto wpłynęły zgłoszenia z województw: warmińsko- mazurskie (6), dolnośląskie, lubelskie i wielkopolskie (5), kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie (4), łódzkie, podlaskie, świętokrzyskie, pomorskie (2) oraz opolskie (1).

- Program Kolej Plus to ogromna szansa na wzrost atrakcyjności i rozwoju gospodarczego wielu regionów Polski. Realizacja projektów przyczyni się do likwidacji wykluczenia komunikacyjnego. Sieć kolejowa będzie uzupełniona o nowe połączenia, które zapewnią mieszkańcom lepsze warunki życia - mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Czytaj też: Dolny Śląsk wyprzedził program Kolej Plus. Samorząd przejmuje linie, pociągi dotrą niemal do każdego miasta

Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe będą szczegółowo analizować każdy wniosek. Będą rozmowy z wnioskodawcami, by do kolejnego etapu przeszły propozycje, które spełniają postawione w Programie kryteria.

- Liczba blisko 100 wniosków, które zgłoszono do programu Kolej Plus pokazuje, że program jest potrzebny i jest duże zainteresowanie rozwojem transportu kolejowego i zwiększeniem dostępności kolei w gminach i powiatach. Nadesłane zgłoszenia 4-krotnie przekraczają wartość środków planowanych na realizację Kolei Plus. Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają szczegółową analizę wniosków, by w listopadzie przejść do kolejnego etapu programu - mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych.

Kolej Plus przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu

Dzięki realizacji programu Kolej Plus, będącego pod egidą Ministerstwa Infrastruktury, wartego 5,6 mld zł, możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Głównym jego celem jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei.

Czytaj też: "Kolej Plus" ma odbudować połączenia lokalne. Ale musi być blisko samorządów

Realizacja Kolej Plus wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski. Program służy także promowaniu ekologicznych środków transportu oraz wspieraniu polskiej gospodarki poprzez stymulowanie inwestycji infrastrukturalnych. Kolejowy transport jest najbardziej ekologiczną formą transportu pasażerów w komunikacji zbiorowej.

Kolej Plus zakłada realizację inwestycji liniowych, tj. modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, np. budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych. Inwestycje będą mogły być sfinansowane w 85 proc. ze środków programu, a w 15 proc. ze środków pochodzących z samorządów. Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku.

Realizacja Programu

Nadesłane zgłoszenia będą oceniane pod względem formalnym i kwalifikowane do kolejnego etapu. Później samorządy będą miały 12 miesięcy na opracowanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego. Po II etapie projekty będą podlegały ocenie wielokryterialnej, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do programu.

Niebawem na łamach PortalSamorzadowy.pl podamy szczegółową listę zaproponowanych inwestycji w regionach.