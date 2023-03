Zarządcy i właściciele budynków wielorodzinnych złożyli 512 wniosków o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych na ponad 31,7 mln zł - poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wartość planowanych inwestycji to 79,8 mln zł - dodało.

O dopłaty do fotowoltaiki mogą ubiegać się spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, a także samorządy mające w zasobach budynki wielorodzinne. Budżet na dopłaty do inwestycji w OZE przekracza 448 mln zł - poinformowało ministerstwo.

250 złożonych dotychczas wniosków pochodzi ze spółdzielni mieszkaniowych, 241 złożyły wspólnoty mieszkaniowe, 14 przesłały TBS-y, a pozostałe pochodzą od innych inwestorów (samorządów, osób fizycznych, zakładów pracy itp.) - zaznaczył.

Wsparcie to 50 proc. kosztów przedsięwzięcia netto. By zdobyć grant, nie trzeba spełnić dodatkowych warunków dotyczących np. maksymalnej wartości inwestycji. Do kosztów przedsięwzięcia wlicza się też koszt infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji OZE - dodało.

"Gdy z początkiem lutego, wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, uruchamialiśmy przyjmowanie wniosków, nie przypuszczaliśmy, że nasz program spotka się z tak wielkim zainteresowaniem" - wskazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Dodał, że ponad 500 bloków w polskich miastach zamieszkałych przez ponad 33 tys. rodzin zyska wkrótce instalacje OZE, produkujące prąd lub ciepło na potrzeby mieszkańców. "Najpierw był sukces w budowie takich instalacji na wsiach i małych miejscowościach, teraz idziemy na rekord w popularyzacji fotowoltaiki w średnich i dużych miastach" - stwierdził szef MRiT.

W sumie w niespełna dwa miesiące od uruchomienia naboru - jak podał resort - "zarządcy i właściciele budynków wielorodzinnych złożyli już 512 wniosków o dofinansowanie opiewających w sumie na kwotę wsparcia ponad 31,7 mln zł". Wartość planowanych inwestycji wynosi 79,8 mln zł.

Przypomniano, że głównym elementem wsparcia będzie grant OZE dla właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych na zakup, montaż, budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25 proc. "Wsparcie to 50 proc. kosztów przedsięwzięcia netto (czyli bez podatku VAT). By zdobyć grant, nie trzeba spełnić dodatkowych warunków dotyczących np. maksymalnej wartości inwestycji. Do kosztów przedsięwzięcia wlicza się też koszt infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania instalacji OZE" - zaznaczono.

"Chcemy maksymalnie upowszechniać niskoemisyjne źródła energii. Przyniesie to szereg korzyści dla obywateli, w tym oszczędność energii i pieniędzy, ochronę środowiska i nowe kontrakty dla biznesu" - wskazał Buda.

Inwestycje będą realizowane w ramach Programu TERMO oraz rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (BSK). Środki KPO (obecnie prefinansowanie z PFR) będą uzupełnione przez Fundusz Termomodernizacji i Remontów oraz Fundusz Dopłat, zasilane przez budżet państwa i zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego - dodano.