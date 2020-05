Prezes nocował w wodociągach, bo nie zgadza się na odwołanie. Sprawą zajmie się prokurator

Były prezes nie zgadza się z decyzją o odwołaniu. Jego zdaniem rada nadzorcza spółki powinna liczyć pięć, a nie jak jest teraz, trzy osoby, dlatego nie uznaje jej decyzji.

Dziś odwołany prezes nie został wpuszczony na teren spółki.

Wniesiono dwa wnioski do Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Tarnowskiej.

28 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza RPWiK dokonała zmiany jednoosobowego składu zarządu. Odwołany został dotychczasowy prezes Grzegorz Niedbała, a na jego miejsce został powołany p.o. prezes Jacek Sarat, do czasu ogłoszenia konkursu.

Dzień później przewodniczący Rady Nadzorczej wodociągów Stanisław Kusior, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski oraz p.o. prezes Jacek Sarat przybyli do siedziby spółki, aby dokonać formalności związanych ze zmianą. Jednak Grzegorz Niedbała po otrzymaniu uchwały o odwołaniu ze stanowiska nie chciał opuścić budynku spółki.

W towarzystwie posła i... księdza

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej informuje na stronie internetowej:

"Po otrzymaniu decyzji o odwołaniu ze stanowiska prezesa p. Grzegorz Niedbała zaprosił do siedziby Spółki wiele osób, które miały pomóc mu zakwestionować ważność uchwały o jego odwołaniu. Wśród zaproszonych osób przez pana Niedbałę był między innymi Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, radni Rady Miejskiej Dąbrowy Tarnowskiej Dariusz Lizak i Tadeusz Gubernat, przedstawiciele kancelarii prawnych oraz ksiądz. Pan Grzegorz Niedbała kilkakrotnie wzywał funkcjonariuszy Policji, którzy po przybyciu do RPWiK nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości w działaniach nowego Zarządu Spółki. Przez cały dzień Pan Niedbała utrudniał poprzez różne działania panu p.o. Prezesowi Jackowi Saratowi oraz Burmistrzowi Krzysztofowi Kaczmarskiemu wykonywanie czynności związanych ze zmianą prezesa Spółki."

Rozmowy toczyły się w obecności wezwanej firmy ochroniarskiej oraz policji. Odwołany prezes nie opuścił jednak siedziby przedsiębiorstwa razem z innymi uczestnikami rozmów. Zrobił to dopiero 30 kwietnia wieczorem, informuje burmistrz.

Grzegorz Niedbała złożył deklarację, że 4 maja 2020 r. dojdzie do przekazania w sposób cywilizowany i uczciwy stanowiska. Jednak, jak informuje Gazeta Krakowska, gdy w poniedziałek rano przyjechał do siedziby wodociągów, nie został do niej wpuszczony.

Konflikt trwa od miesięcy

Powody odwołania prezesa Grzegorza Niedbały, jak podaje miasto, to m.in. brak absolutorium za 2018 rok, fakt kilkukrotnej odmowy zwołania przez niego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki – pomimo żądań kierowanych przez uprawnione organy właścicielskie w trybie przewidzianym obowiązującymi regulacjami, kwestionowanie decyzji organów właścicielskich, m.in. w zakresie dotyczącym wynagrodzenia należnego prezesowi czy utrudnianie dostępu do dokumentów uprawnionemu organowi właścicielskiemu – zarządowi Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej. Rada nadzorcza spółki uważa, że prezes nie podjął z nią współpracy, np. odmawiając udostępnienia lokalu spółki do odbycia posiedzeń, ignorował uchwały i pisma kierowane do zarządu, uniemożliwiał członkom rady nadzorczej wykonywanie jej statutowych uprawnień i funkcji kontrolnych, m.in. w zakresie sprawozdania finansowego za 2019 rok.