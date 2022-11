Prezydent Poznania nie boi się inspekcji pracy i pracuje przy 14 stopniach

Temperatura powietrza w gabinecie prezydenta Poznania to 14-16 stopni. Zamiast włączyć grzejnik, prezydent zakłada dodatkowy sweter. (fot. Jacek Jaśkowiak/ FB)

Jacek Jaśkowiak nie boi się kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Temperatura w jego gabinecie spada nawet do 14 stopni. To dobre dla zdrowia i klimatu - przekonuje prezydent Poznania i namawia innych do naśladowania. Nie widzi jednak powodu, by rezygnować z organizacji kilku bożonarodzeniowych jarmarków czy redukować oświetlenie uliczne.