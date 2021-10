Skuteczny system kaucyjny: 5 niezbędnych cech

- Jest on bardzo skutecznym narzędziem w przypadku opakowań. Jednak powinien być kompleksowy. To nie działa tak, że wystarczy podpatrzeć i przenieść 1:1 rozwiązania stosowane w innych krajach. Trzeba rozważyć najpierw, jakie najważniejsze elementy tych systemów nadają się do zastosowania lokalnie. A to jest przecież kombinacja różnych mechanizmów i sposobów działania, które dopiero zastosowane razem sprawiają, że można osiągnąć wysokie poziomy zbiórki, a także uzyskać oczekiwane poziomy recyklingu surowców - mówi Patrick Wiedemann.

Nie chce jednak wskazywać jednoznacznie najlepszych praktyk z konkretnych krajów. - Najważniejsze, by regulacje prawne ustanawiały właściwie postawione cele i zasady. Z drugiej strony przemysł powinien znać swoje obowiązki, czyli poczuwać się do rozszerzonej odpowiedzialności. Jeśli producenci stworzą własne organizacje, które będą ich reprezentować, to w danym kraju powstaną narzędzia i mechanizmy osiągania korzyści. To musi być jednak skuteczny system – tego potrzebują producenci i cały ekosystem.

Puszki i butelki szklane poza systemem

Andrzej Grzymała, wiceprezes i dyrektor zarządzający Reverse Logistics Group w Polsce, dodaje, że w projekcie ustawy brakuje rozszerzenia systemu kaucyjnego o puszki i jednorazowe opakowania szklane. Aby system działał prawidłowo, powinien jego zdaniem spełniać pięć cech: być powszechny, transparentny, bezpieczny, integrujący i nowoczesny.

Co to oznacza w odniesieniu do polskich realiów?

Powszechność to kwestia objęcia obowiązkiem zbiórki także małych sklepików, gdzie odbywa się w Polsce 60-70 proc. sprzedaży. Transparentność to m.in. w prosty sposób wyliczony koszt zbiórki. Bezpieczeństwo oznacza ograniczenie oszustw i nadużyć, a wyłudzenia pieniędzy zdarzają także np. w Niemczech. System powinien integrować wszystkich interesariuszy działających na rynku - firmy zbierające, recyklerów.

- Powinniśmy wykorzystywać infrastrukturę, jaką mamy - zaznacza wiceprezes i dyrektor zarządzający Reverse Logistics Group w Polsce. Nowoczesność systemu to niebazowanie na starych technologiach, a wykorzystywanie tych najnowszych, np. platform IT, które są w stanie zbierać i analizować dane.

- Wykorzystajmy doświadczenia w z innych krajów, ale zbudujmy system, który będzie dostosowany do naszych warunków - podkreśla Andrzej Grzymała.