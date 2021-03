Śląskie samorządy: Potrzeba okrągłego stołu w sprawie transformacji

Czytaj też: Czy Ruda Śląska będzie polskim ghost town?

W jego opinii rozmowy ze związkami górniczymi choć - jak powiedział - cieszą, to jednak za mało, by przeprowadzić transformację możliwie jak najmniej bezboleśnie.

- Nam jest potrzebna umowa społeczna, której to porozumienie może być częścią. Powinna w niej być zawarta ochrona interesów samorządów lokalnych i szeroko rozumianego przemysłu okołogórniczego. U nas, ze względu na specyfikę Śląska te problemy są poważniejsze, ale miejmy świadomość, że skutki tej transformacji będą skutki ogólnopolskie i obejmą te regiony, które są związane z górnictwem i przemysłem okołogórniczym, jak woj. lubelskie, łódzkie, podkarpackie czy dolnośląskie - wymieniał.

Głos zabrała też Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej, która koszt transformacji energetycznej i utraconych korzyści podatkowych szacuje na minimum 5,3 mld zł.

- Bardzo się cieszę, że porozumienie zostało podpisane w Rudzie Śląskiej, bo jesteśmy największą gminą górniczą w naszym kraju - mówiła Dziedzic. - Trzeba pamiętać, że największe skutki transformacji będą ponosiły samorządy i trzeba z nami rozmawiać, bo my chcemy rozmawiać i wypracować takie rozwiązania, które będą dobre dla nas wszystkich - podkreślała prezydent.

Problem nie tylko Śląski

Choć to przede wszystkim Śląsk kojarzy się z przemysłem wydobywczym, to nie jest to jedyny region w Polsce, w którym ten sektor stanowi filar rozwoju samorządów.

Dla Bełchatowa i jego mieszkańców przemysł wydobywczo-energetyczny nadal stanowi o charakterze miasta i jego gospodarce, która oparta jest właśnie na energetyce konwencjonalnej. Zmiany w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej, nadal niepewna przyszłość Odkrywki Złoczew to ważne wyzwania również dla samorządów.

- Bełchatów przygotowuje się, do jak coraz częściej wydaje się nieuniknionej transformacji. Przygotowane fiszki do wojewódzkiego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji opisują zarówno kwestie problematyczne i pokazują kierunki w jakim chce iść samorząd miejski - mówi Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy bełchatowskiego magistratu.

Miasto stawia m.in. na kształcenie młodych pokoleń w kierunkach dających możliwości zatrudnienia, czyli związanych z nowoczesnymi technologiami np. informatycznymi. Bełchatowskie propozycje to również pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy osobom bezrobotnym i możliwości przekwalifikowania się, czy podniesienia kompetencji pracowników. Miasto stawia też na innowacje oraz pozyskanie kolejnych terenów pod strefę przemysłową i dozbrojenie ich tak, by proponowane tereny pod inwestycje były jeszcze bardziej konkurencyjne.

- To tylko część z zaproponowanych do wojewódzkiego planu pomysłów. Fiszki do tego planu przygotowały również PGE GiEK, który jest właścicielem terenów kopalń i elektrowni na terenie powiatu bełchatowskiego, Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny oraz ościenne gminy i starostwo - wymienia Rogowska.