Soboń: Kluczowe jest wypracowanie skutecznego narzędzia dystrybucji węgla przez samorządy

Artur Soboń w Programie 1 Polskiego Radia odniósł się do możliwości dystrybucji węgla przez samorządy.

Kluczową kwestią jest rzetelny dialog z samorządami

"Kluczową kwestią jest to, co rozpoczął pan premier Mateusz Morawiecki, czyli rzetelny dialog z samorządami, tak aby wypracować najlepsze rozwiązanie, tak aby ono w praktyce działało" - powiedział Soboń.

Jak dodał, rządowi nie chodzi o to, aby przerzucać się odpowiedzialnością. "My znamy odpowiedzialność rządu i widać, że podejmujemy cały czas działania, aby Polakom w tym trudnym okresie tej zimy pomagać i tworzyć kolejne narzędzia (...), skuteczne" - wskazał Soboń.

Skuteczne narzędzie spowoduje, że samorządy faktycznie się zaangażują. I wtedy jasno będzie widać, który samorząd chce pomagać swoim mieszkańcom, a który nie - zaznaczył Artur Soboń

Zdaniem wiceministra skuteczne narzędzie spowoduje, że samorządy faktycznie się zaangażują. "I wtedy jasno będzie widać, który samorząd chce pomagać swoim mieszkańcom, a który nie. Ale, żeby takie rozwiązanie wypracować potrzebny jest dialog i cieszę się, że ten dialog został nie tylko uruchomiony, ale trwa już - można powiedzieć - pełną gębą" - powiedział.

W środę o godz. 10. premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Ustawy dotyczące ceny prądu dla samorządów i dystrybucji węgla

We wtorek odbyło się spotkanie m.in. premiera i wiceszefa MSWiA Pawła Szefernakera z samorządowcami na temat cen energii. Szef rządu zaprosił na wtorkowe rozmowy przedstawicieli władz lokalnych zrzeszonych m.in. w Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich. Jak podkreślił po spotkaniu wiceszef MSWiA, dotyczyło ono cen energii oraz dystrybucji węgla i zaproponowano na nim dwie ustawy dotyczące tych kwestii. "Konkretne propozycje pan premier przedstawił, jakie narzędzia mają wprowadzać te ustawy" - powiedział Szefernaker.

Soboń w środę pytany o to, czy Tarcza Antyinflacyjna będzie przedłużona na 2023 rok odparł: "Zawsze taką decyzję podejmujemy w ostatniej chwili - w takiej ostatniej, która jednocześnie pozwala na przeprocedowanie legislacyjne tych zmian. (...) Robimy to w tych odcinkach kwartalnych i pewnie przed nami za chwilę decyzja - ja jej nie przesądzam - o kontynuacji tych rozwiązań, w postaci obniżek VAT-u, akcyzy i podatku od sprzedaży detalicznej, przede wszystkim dla gazu, energii, paliwa, żywności i nawozów".

"Zrobimy to ponownie na okres kwartalny z jednego prostego powodu - to jest uszczuplenie dochodów budżetu państwa. Na samym VAT o 2,4 mld zł każdego miesiąca, 200 mln zł na akcyzie. Musimy to robić ostrożnie, patrząc na skutki tych decyzji" - dodał.

Tzw. Tarcza Antyinflacyjna obowiązuje do końca 2022 r., zakłada ona utrzymanie czasowego obniżenia stawek VAT dotyczącego: żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą. Ponadto obniża stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG; zwalnia z tego podatku energię elektryczną wykorzystywaną przez gospodarstwa domowe; obniża akcyzę do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy. Ponadto tarcza wyłącza sprzedaż paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej.

Soboń był także pytany o rozwiązania dotyczące opodatkowania nadmiarowych marż, które zapowiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Dzisiaj mogę powiedzieć tylko tyle, że jeśli będzie gotowy projekt Ministerstwa Aktywów Państwowych, to Ministerstwo Finansów wnikliwie spojrzy i swoje uwagi MAP i całej Radzie Ministrów przekaże, bo od tego jesteśmy, aby współpracować przy rozwiązaniach, które mają kształt różnego rodzaju danin publicznych. Natomiast zaangażowani bezpośrednio jesteśmy wyłącznie w pracę dotyczącą elektroenergetyki (...) tego opodatkowania, które dotyczy tej części rynku" - powiedział Soboń.

Wicepremier Sasin pod koniec września zapowiedział, że opodatkowanie nadmiarowych marż będzie dotyczyło nie tylko spółek energetycznych, ale też banków. Dodał, że podatek nie będzie pobierany od firm, które się np. rozwijają przez pozyskanie nowych klientów. Zapowiedział wówczas, że optymalne rozwiązania do projektu ustawy o opodatkowaniu nadmiarowych marż powinny zostać przedstawione w ciągu najbliższych 2-3 tygodni.