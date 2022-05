Strajk w Polregio wciąż możliwy. Skutki mogą być katastrofalne

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w kraju. Gdyby doszło w nim do strajku, skutki byłyby katastrofalne. Fot. Polregio

Związki zawodowe i zarząd firmy Polregio zawarły porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników. Koszty tych podwyżek mają pokryć urzędy marszałkowskie. Ale trzy z nich albo się na to nie zgodziły, albo chcą to sfinansować tylko w części (mimo że grozi to strajkiem pracowników Polregio w tych regionach). Dlaczego?

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w kraju. Większość przewozów wykonuje na podstawie umów z urzędami marszałkowskimi.

To dlatego pojawiła się propozycja, by to te urzędy pokryły koszty podwyżek wynagrodzeń, których domagali się pracownicy.

Nie wszystkie jednak urzędy marszałkowskie zgodziły się na to... Związkowcy grożą, że jeśli w tych regionach podwyżek nie będzie, może tam dojść do strajku pracowników.

Związki zawodowe w Polregio zaczęły się domagać dużych podwyżek płac do pracowników (400 zł od początku tego roku i kolejne 300 zł od 1 stycznie 2023 r.) już jesienią zeszłego roku. Używały m.in. argumentu, że zatrudnieni w Polregio zarabiają mniej niż pracownicy innych pasażerskich spółek kolejowych.

Zarząd firmy odpowiadał, że rozumie te postulaty, ale firmy nie stać na takie podwyżki. Miałyby one kosztować spółkę 124 mln zł rocznie, co doprowadziłoby do tego, że przynosiłaby ona straty.

Negocjacje płacowe między związkami a zarządem zakończyły się zatem fiaskiem.... W ślad za tym 12 kwietnia Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy ogłosił pogotowie strajkowe i przygotowania do strajku generalnego. W ramach protestu pracownicy firmy nie zgadzali się na nadgodziny oraz tzw. dodatkowe służby i zaczęli masowo przechodzić na zwolnienia lekarskie.

Groźba strajku generalnego

W efekcie trzeba było odwoływać wiele kursów, bo brakowało pracowników do ich obsługi. Z tego powodu tylko w Wielki Piątek nie wyjechało w trasę ponad 100 pociągów. Potem sytuacja była podobna. Niemal każdego dnia Polregio musiało z tego powodu odwoływać wiele pociągów.

Co gorsza: związkowcy zapowiedzieli, że jeśli podwyżek nie będzie, to 16 maja zorganizują strajk generalny. Taka deklaracja mocno podziałała na decydentów, bo Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce, którego pociągami jeżdżą każdego dnia dziesiątki tysięcy ludzi.

Padła propozycja, by koszty wynagrodzeń dla pracowników pokryły urzędy marszałkowskie - w związku z tym, ze zdecydowaną większość przewozów firma ta wykonuje na podstawie umów ze wspomnianymi urzędami. To znaczy, że urzędy marszałkowskie zlecają je Polregio – w ramach długookresowych, odnawianych umów.

Większość samorządów wojewódzkich zgodziła się na sfinansowanie podwyżek pracowników Polregio. I dlatego 13 maja ogłoszono, że zarząd i związki zawodowe zawarły porozumienie w sprawie podniesienia płac załodze.

Jednak w komunikacie na ten temat pojawiło się poważne zastrzeżenie: w tych regionach, w których urzędy marszałkowskie nie podpiszą do 10 czerwca aneksów do umów z Polregio, zgadzając się w nich na sfinansowanie podwyżek (przez co ich tam nie będzie), porozumienie może zostać uznane przez związki za nieważne i może tam dojść do strajku.