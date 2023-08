Tak zarabiają kontrolerzy biletów. Niełatwo znaleźć chętnych do tej pracy

Sprawdzanie biletów to nieodłączny element funkcjonowania komunikacji publicznej w miastach, stąd trudno wyobrazić sobie niezatrudnianie osób, które się tym zajmują. Sprawdziliśmy, jak wygląda obsada na tym stanowisku w wybranych miastach oraz jak kontrolerzy są wynagradzani.

Zdecydowanie najwyższe średnie wynagrodzenie brutto otrzymują stołeczni kontrolerzy, zatrudniani przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. Na niezłe pensje mogą też liczyć m.in. pracownicy zarządów i spółek komunikacyjnych w Łodzi, Poznaniu, Toruniu czy GZM.

Niedobory kadrowe wśród kontrolerów lub niewielkie zainteresowanie ogłaszanymi naborami występują przeważnie w miastach, które oferują niższe pensje i niekoniecznie dają umowy o pracę, choć są wyjątki.

- Zawsze były niedobory na tych stanowiskach, ale teraz jest gorzej niż kiedyś. Wcześniej było tak, że nie było pracy na rynku i to był substytut. Teraz przychodzi do pracy na tym stanowisku mniej osób, ale są bardziej zdeterminowani - podkreśla Maciej Hasik z MPK w Częstochowie.

Kontrolerzy biletów - jak podkreśla Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej - znacznie częściej niż kierowcy czy konduktorzy w pociągach, bywają ofiarami ataków werbalnych i fizycznych ze strony podróżujących na gapę pasażerów. A jednak nie włączono ich do grona osób ze statusem funkcjonariusza publicznego, który wiosną 2023 r. parlament nadał kierowcom, motorniczym i drużynom konduktorskim, dzięki czemu mogą liczyć na lepszą ochronę.

Status funkcjonariusza publicznego uzyskali wiosną maszyniści, motorniczy, kierowcy w transporcie zbiorowym i drużyny konduktorskie (Fot. Warszawski Transport Publiczny)

Jak wyjaśniał na 62. posiedzeniu Senatu senator Artur Dunin, jeśli chodzi o komunikację miejską kontrolą zajmują się „wszędzie spółki wynajmowane, prywatne”, a status funkcjonariusza przynależeć powinien pracownikom zatrudnianym przez podmioty publiczne. Ale przecież wiele miast i podlegających im jednostek/spółek zatrudnia kontrolerów bezpośrednio - na umowy o pracę lub umowy o dzieło.

W Warszawie kontrolerzy zarabiają najlepiej. Nawet o ponad 100 proc. gorsze płace w innych miastach

Przyjrzeliśmy się sytuacji w 12 takich miastach, w których zapytaliśmy o średnie miesięczne zarobki tych pracowników (wyliczone jako iloczyn łącznej kwoty wydanej na ich wynagrodzenia w ostatnich miesiącach podzielonej przez liczbę kontrolerów), obsadę kadrową i zainteresowanie podjęciem tego rodzaju pracy.

Z naszych ustaleń wynika, że przynajmniej w części miast kontrolerzy są słabo wynagradzani, co może mieć przełożenie na znikome zainteresowanie pracą w takim charakterze. A pominięcie tej grupy w ostatniej nowelizacji dotyczącej funkcjonariuszy publicznej może tę sytuację jeszcze pogorszyć, bo kontrolerzy mogą to uznać za policzek.

W przypadku średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto z ostatnich miesięcy, na które zwykle składa się płaca zasadnicza i różnego rodzaju dodatki, w tym uzależnione o ilości nałożonych kar za brak biletu, najwyższe oferuje Warszawa - ok. 8 480 zł, co akurat nie jest żadną niespodzianką. Dziwić mogą natomiast wyjątkowo duże różnice między stolicą a niektórymi innymi miastami wojewódzkimi, przekraczające nawet 100 proc. O ile Łódź (6 580 zł), Toruń (6 500 zł), Poznań (6 300 zł), czy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (6 200 zł) pod tym względem jeszcze tak bardzo nie odstają, tak kontrolerom w Kielcach czy Olsztynie (ok. 3 680 zł brutto) już sporo do warszawskich brakuje.

Uśrednione zarobki brutto kontrolerów biletów na podstawie danych z ostatnich miesięcy:

Warszawa – 8 480 zł

Łódź - 6 580 zł

Toruń – 6 500 zł

Poznań – 6 300 zł

GZM – 6 200 zł

Wrocław – 5 870 zł

Gorzów Wielkopolski – 5 600 zł*

Szczecin – 5 085 zł**

Częstochowa – 4 300 zł

Lublin – 4 000 zł

Olsztyn – 3 680 zł

Kielce – 3 680 zł

*pracownicy zatrudnieni przez urząd miasta

**bez godzin nocnych i świątecznych

Nie brakuje zainteresowania w stolicy i Wrocławiu. "Jest na stałym poziomie w ostatnich latach"

- Liczba kontrolerów utrzymuje się na podobnym poziomie. W przypadku naturalnych ruchów kadrowych ogłaszamy nabór, nie brakuje chętnych do podjęcia pracy w tym charakterze - podkreśla rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Tomasz Kunert.

Etatowych kontrolerów biletów, będących pracownikami ZTM, jest 82, natomiast osób na umowach cywilnoprawnych ok. 30. Dodatkowo uprawnieni do kontroli biletów są kierownicy pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej, którzy sprawdzają bilety w pociągach SKM. Wyżej wskazane zarobki dotyczą tylko pracowników zarządu transportu.

- W 2022 roku kontrolerzy (plus kierownicy pociągów SKM) dokonali 8 032 747 kontroli, wystawili 168 650 opłat dodatkowych, wpływy z tytułu opłat dodatkowych wyniosły ponad 57 mln zł - wylicza Tomasz Kunert.

W 2022 roku warszawscy kontrolerzy dokonali 8 032 747 kontroli (Fot. Warszawski Transport Publiczny)

W MPK Wrocław zainteresowanie pracą kontrolera biletowego jest na stałym poziomie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Aktualna obsada wprawdzie nie jest wystarczająca, ale trwa rekrutacja. I jak podkreśla Mikołaj Czerwiński z wrocławskiej spółki - chętnych nie brakuje.

Powiększona kadra kontrolerska w Łodzi. Wielu chętnych w Poznaniu się nie nadaje

W 2022 r. MPK Łódź zatrudniło 16 kontrolerów, co oznacza wzrost w porównaniu z 2021 i 2020 rokiem, które upłynęły pod znakiem obostrzeń covidowych i znacznym spadkiem zainteresowania pracą polegającą na kontakcie z pasażerem.

- Od roku utrzymujemy stabilną liczbę ok. 60 zleceniobiorców i 12 kontrolerów etatowych. Ten stan zatrudnienia pozwala na wykonywanie zadań wynikających z umowy z Zarządem Dróg i Transportu - zapewnia Piotr Wasiak, rzecznik spółki.

ZTM w Poznaniu informuje, że zainteresowanie pracą kontrolera jest tu obecnie większe niż w minionych latach.

- Niestety, choć kandydujących do pracy jest więcej, to wielu chętnych składających podanie o pracę nie spełnia kryteriów i wymagań stawianych przez ZTM. Z uwagi na trudny i wymagający charakter tego zawodu szukamy osób o konkretnym profilu kompetencyjnym i osobowościowym - wyjaśnia Bartosz Trzebiatowski w poznańskiego zarządu.

W Poznaniu pracuje ponad 35 osób na stanowisku kontrolera biletowego, ale docelowo zarząd chciałby obsadzić 40 etatów, dlatego prowadzi regularne rekrutacje.

Toruń ma problem. 6 kontrolerów to zdecydowanie za mało

Nie we wszystkich miastach z czołówki pod względem wysokości wynagrodzenia, sytuacja kadrowa i zainteresowanie tą pracą jest jednak tak duże. Kontrolerów brakuje np. w Toruniu.

- Ludzie po prostu nie chcą wykonywać tej pracy, gdyż nie cieszy się ona społecznym poważaniem, a wręcz przeciwnie. Niestety w odczuciu społecznym częstokroć piętnowany jest nie pasażer „na gapę”, czyli ktoś, kto - mówiąc wprost - „kradnie” darmowy przejazd, ale właśnie „zły kanar”, który złapał gapowicza. Kontrolerzy szybko stają się rozpoznawalni i często narażeni są na nieprzyjemności, nie tylko podczas wykonywania czynności służbowych, ale także w życiu prywatnym. Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że kontrolerzy nie byliby potrzebni, gdyby nie było nieuczciwych pasażerów - mówi rzecznik UM Torunia Malwina Jeżewska.

Pracuje tu aktualnie 6 kontrolerów, ale poszukiwania nowych trwają nieustannie.

- Kontrolerzy są u nas zatrudniani na umowę cywilno-prawną. Zapewniamy im szkolenia. Ich zarobki są uzależnione od efektów pracy, czyli m.in. od liczby prawidłowo przeprowadzonych kontroli. Średnie miesięczne wynagrodzenie wynosi 6-7 tys. zł brutto - dodaje Malwina Jeżewska.

Metropolia chce zachęcić niezłym wynagrodzeniem, ale średnio się to udaje

Na średnio 6 200 zł brutto miesięcznie mogą liczyć kontrolerzy w komunikacji miejskiej organizowanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, ale i tu dużego zainteresowani - łagodnie mówiąc - nie ma.

- Od kilku lat się ono nie zmienia. A wspólnie ze spółką serwis GZM moglibyśmy zatrudnić obecnie co najmniej kilkadziesiąt osób - zaznacza Michał Wawrzaszek z Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach.

GZM potrzebuje znacznie więcej kontrolerów biletów niż obecnie zatrudnia (Fot. Transport GZM)

ZTM zatrudnia kontrolerów na umowę o pracę, natomiast pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie są od kilku miesięcy w spółce serwis GZM.

- Nie każdy może się podjąć pracy kontrolera biletów. Jest ona trudna i stresująca, ale za to jest przez nas finansowo doceniana. Tym stosunkowo wysokim wynagrodzeniem chcemy jednocześnie przyciągać nowych kandydatów – zwraca uwagę Michał Wawrzaszek.

Kielce i Lublin. Gorsza pensja, to i kolejek po pracę nie ma

Mimo dużo niższej pensji oferowanej przez ZTM w Kielcach, aktualna obsada jest tam wystarczająca.

- Są to osoby, z którymi współpracujemy od dłuższego czasu - mówi dyrektor ZTM Barbara Damian. - Na zamieszczane ogłoszenia o prowadzonym naborze odpowiada zwykle niewielka grupa zainteresowanych, co świadczy o małym zainteresowaniu tego typu pracą - dodaje.

ZTM w Lublinie prowadzi stałą rekrutację na to stanowisko.

- Początkujący kontroler otrzymuje wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia krajowego plus dodatek za wieloletnią pracę w zależności od stażu pracy. Kontrolerzy pracują w równoważnym systemie czasu pracy - informuje Monika Fisz z lubelskiego zarządu.

Lublin prowadzi stały nabór na to stanowisko (m.in. z powodu urlopów macierzyńskich czy absencji chorobowych), choć zapewnia, że braki kadrowe nie zakłócają w żaden sposób świadczenia kontroli biletów na odpowiednim poziomie.

W Częstochowie jest jeszcze mniej chętnych niż kiedyś, ale coraz rzadziej to osoby z przypadku

Problem z wystarczającą liczbą kontrolerów generalnie występuje w miastach z dolnej części naszego zestawienia płacowego. Maciej Hasik z MPK w Częstochowie podkreśla, że jest to praca, która nigdy nie cieszyła się przesadnym zainteresowaniem - z powodu presji społecznej.

- Zawsze były niedobory na tych stanowiskach, ale teraz jest gorzej niż kiedyś. Wcześniej było tak, że nie było pracy na rynku i to był substytut. Teraz przychodzi do pracy na tym stanowisku mniej osób, ale są bardziej zdeterminowani, a świadczone przez nich usługi są na wyższym poziomie. Nie ma ludzi z przypadku, którzy zdarzali się wcześniej. Teraz są to kontrolerzy z wyboru, a nie z konieczności. Są rzetelni. Wciąż pozostaje jednak niedobór. Mamy mniej więcej połowę z potrzebnego składu - przyznaje.



Wszyscy kontrolerzy są zatrudnienia na umowy zlecenia, a wynagrodzenie jest wyliczane w systemie prowizyjnym. Chodzi o prowizje od wpłaty za wystawione prawidłowo wezwanie od opłaty dodatkowej, plus 7 zł za samo poprawnie wypisane wezwanie do opłaty (do końca czerwca br. było to 5 zł).

- Procent od zapłaty to 60 proc. od kwoty „mandatu” jeśli jest w obiegu wewnętrznym (windykacja MPK), a 40 proc. jeśli trafi do firmy windykacyjnej na zewnątrz - wyjaśnia Maciej Hasik.

System prowizyjny rządzi się swoimi prawami. Są tacy, którzy zarobią tylko 1-1,5 tys. miesięczne, a są i osoby potrafiące czasem „wyciągnąć” ponad 10 tys.

Umowy o pracę wystarczającą zachętą? Zależy od wysokości wynagrodzenia

Nie każdemu takie sposób naliczania wynagrodzenia, podobnie jak rodzaj umowy, może odpowiadać. I te kwestie też mogą mieć wpływ na zainteresowanie pracą kontrolera. W miastach, w których wynagrodzenie jest najwyższe i specjalnych problemów z obsadą nie ma, oferowana jest umowa o pracę, ewentualnie część kontrolerów ma etat, a część pracuje na zlecenie. Tylko umowę cywilno-prawną zapewniają: Częstochowa, Kielce i Toruń. Lublin wprawdzie daje umowę o pracę, ale średnia płaca w wysokości 4 000 zł jest raczej mało zachęcająca.

Rodzaj umów, w oparciu o które zatrudniani są kontrolerzy biletów:

Wrocław - etat

Warszawa – etat lub zlecenie

Łódź – etat lub zlecenie

Poznań - etat

Częstochowa - zlecenie

Olsztyn - etat

Toruń - zlecenie

Lublin - etat

Kielce - zlecenie

Gorzów Wielkopolski - etat

GZM – etat lub zlecenie

Szczecin - etat

Prawie 5 100 zł (bez składników takich jak godziny nocne, świąteczne itp.) oferuje jednak Szczecin, a potencjalni kontrolerzy nie dobijają się drzwiami i oknami, choć to praca na etat.

- W Szczecinie zatrudnionych na tym stanowisku jest 21 osób. Mimo prowadzonego od dłuższego czasu naboru nie ma jednak chętnych na wolne stanowiska - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.

Niska płaca w Olsztynie, obsada o blisko 100 proc. za mała

Podobnie sytuacja wygląda w Olsztynie, choć tutejsi kontrolerzy zarabiają na etacie jeszcze znacznie mniej niż szczecińscy.

- Zainteresowanie pracą kontrolera jest mniejsze niż byśmy sobie tego życzyli. Aktualnie w olsztyńskiej komunikacji miejskiej mamy 9 etatów, ale nie jest to ilość optymalna. Szacujemy, że docelowo do zapewnienia jeszcze wyższej skuteczności przeprowadzanych kontroli, optymalne byłoby 16 etatów - wylicza Michał Koronowski, rzecznik Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

Podsumowując widać, że problemów z obsadą i zainteresowaniem pracę kontrolera nie mają, lub mają mniejsze te miasta, w których można liczyć na większe wynagrodzenie i najlepiej na etacie. Gdyby jeszcze kontroler miał status funkcjonariusza publicznego, na którego atak byłby surowiej karany, a postępowanie wobec agresora wszczynane z urzędu, być może chętnych do sprawdzania biletów byłoby więcej. Nie dziwi więc, że operatorzy i organizatorzy komunikacji miejskiej apelują do rządu o zmiany w tym zakresie.

Tylko dwóch „urzędowych” kontrolerów w Gorzowie, ale większość pracy wykonuje firma zewnętrzna

W Gorzowie Wielkopolskim jest tylko dwóch etatowych kontrolerów zatrudnianych na etat przez urząd miasta i ich średnie miesięczne wynagrodzenie brutto to ok. 5 600 zł. Ale to długoletni pracownicy, którzy niebawem przejdą na emeryturę. Większość pracy kontrolnej na zlecenie miasta wykonuje firma zewnętrzna CPW.

W maju urząd miasta ogłosił przetarg na usługę kontroli biletów w komunikacji miejskiej oraz windykację należności nałożonych opłat dodatkowych na okres 36 miesięcy. Pod koniec czerwca unieważnił postępowanie, ponieważ oferta z najniższą ceną (a wpłynęły 3) przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

- Firma zewnętrzna, z którą jest zawarta umowa na usługę polegającą na prowadzeniu kontroli biletów w komunikacji miejskiej, zobligowana jest do wykonania minimum 2600 kontroli w miesiącu, za którą otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 18 696 zł brutto - wskazuje rzecznik magistratu Wiesław Ciepiela.

