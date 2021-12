Tarnów łączy miejskie spółki. To "optymalizacja zatrudnienia"

Zamiast dwóch spółek komunalnych w Tarnowie działać będzie jedna - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Połączenie sprawi m.in., że zniknie ryzyko nieprzyjmowania na składowisko odpadów odebranych od mieszkańców Tarnowa.

Łącznie PUK i MPGK zatrudniają 263 pracowników. Po połączeniu dwóch spółek ich liczba ma nie ulec zmianie.

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie i polegać będzie na przeniesieniu całego majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Obydwie spółki funkcjonowały do tej pory jako podmioty wykonujące zadania powierzone przez gminę. Samorząd ocenił, że profil prowadzonej przez nie działalności jest zbliżony, a niektóre obszary działalności wręcz się pokrywają.

Najważniejszą przesłanką dla połączenia spółek było zapewnienie racjonalnego i zgodnego z prawem wykorzystania ich majątku, a także skoordynowanie zadań wykonywanych przez oba podmioty – ocenia tarnowski magistrat.

Jak dodają urzędnicy połączenie sprawi m.in., że zniknie ryzyko nieprzyjmowania na składowisko odpadów odebranych od mieszkańców Tarnowa i przetworzonych przez MPGK oraz równoczesnego wypełniania składowiska odpadami niepochodzącymi z terenu miasta.

Samorząd wyjaśnia, że drugim ważnym powodem połączenia spółek jest zapewnienie możliwości przeprowadzenia koniecznych inwestycji zmierzających do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na otoczenie. Efektem decyzji radnych ma być także optymalizacja zatrudnienia. Obecnie obie spółki sygnalizują bowiem problem niewystarczającej liczby pracowników w stosunku do liczby zadań powierzonych do realizacji przez gminę.

Koniec problemu sezonowości

- Innym problemem, który może być rozwiązany poprzez połączenie dwóch miejskich spółek jest sezonowość wykonywanych zadań. MPGK w związku z obowiązkiem utrzymywania ulic, wykazuje zwiększone obciążenie pracy kierowców w okresie zimy. W tym czasie PUK posiada natomiast wolne moce, wynikające z ograniczeniem prac związanych z remontami dróg – wyjaśnia samorząd.

Zadania nowej spółki będą obejmowały: odbiór, transport i przetwarzanie odpadów, likwidację dzikich wysypisk, eksploatację miejskiego składowiska odpadów, prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, utrzymanie infrastruktury miejskiej, wykonywanie robót drogowych oraz prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg publicznych i azylu dla zwierząt.

Prezes nowopowstałej spółki Mariusz Burnóg zapewniał w Radiu RDN, że w związku z połączeniem spółek wynagrodzenie pracowników nie zostanie obniżone, przybędzie też zadań.

- Żadne zadania z dotychczasowych nie będą zabierane, nie będą ograniczane, wręcz przeciwnie. Staramy się, żeby tych zadań było coraz więcej. Oczywiście przybywa miejsc do sprzątania w mieście, przybywa ulic, przybywa odpadów. Tych prac będzie coraz więcej i na pewno nic się tutaj nie wydarzy. My chcemy osiągnąć efekt synergii i korzystać mieć możliwość swobodnego korzystania ze sprzętu i całego potencjału technicznego.

Jak dodał Mariusz Burnóg, ciężko jednak oczekiwać, że spadną opłaty, w tym między innymi za śmieci.