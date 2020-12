Te urzędy w Wigilię będą nieczynne

Jak informuje stołeczny ratusz, na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy 24 grudnia 2020 roku (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy w Urzędzie m.st. Warszawy w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. 26 grudnia 2020 roku.

Rejestracja zgonów będzie jednak prowadzona.

- 24 grudnia w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Andersa 5 będzie prowadzona rejestracja zgonów. Mieszkańcy będą obsługiwani w godz. 8.00-14.00 tylko w sprawach sporządzenia aktu zgonu na podstawie karty zgonu - informuje Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy.



Jak dodaje, niezależnie od przerwy świątecznej Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dostępne dla mieszkańców są:

- telefon, przez który udzielane są informacje, przyjmowane zgłoszenia i wolne wnioski;

- aplikacja mobilna Warszawa19115, dzięki której w błyskawiczny sposób można poinformować Urząd o problemie. W trzech prostych 3 krokach wskazuje się miejsce zdarzenia i rodzaj problemu, który został zauważony. W odpowiedzi, na potrzeby mieszkańców aplikacja systematycznie rozbudowywana jest o nowe usługi;

- portal warszawa19115.pl, poprzez który można znaleźć informacje, korzystając z rozbudowanej bazy wiedzy dotyczącej spraw urzędowych, regulacji prawnych, ważnych terminach i aktualnych tematach związanych z życiem miasta. Przez portal można także zgłosić problem/awarię , przesłać wolny wniosek lub skorzystać z innych usług takich jak: zarezerwowanie wizyty w urzędzie, sprawdzenie aktualnego stanu kolejek lub skorzystanie z pomocy tłumacza migowego;

- aktywne kanały kontaktu, to także czat i e-mail: kontakt@um.warszawa.pl.



W Wigilię (czwartek) nieczynny dla interesantów będzie też urząd miasta w Lublinie.

- Tego dnia dyżur pełnią pracownicy na stanowisku ds. rejestracji zgonów (pokój 289) w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Spokojnej 2 w godz. od 8.00 do 14.00 - informuj UM Lublin.

W Wigilię 24 grudnia Urząd Miejski w Grudziądzu będzie zamknięty. Skrócone zostaną także godziny pracy ratusza w Sylwestra. - Wigilia będzie dniem wolnym od pracy w Ratuszu oraz Punkcie Obsługi Mieszkańca w CH „Alfa”. Jest to spowodowane tym, że w tym roku 26 grudnia, czyli drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, przypada w dzień wolny od pracy. 24 grudnia, w godzinach od godz. 7.30 do 12.30, dyżur pełnić będą pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego przyjmujący zgłoszenia dotyczące rejestracji zgonów. Bez zmian pracować będzie również Straż Miejska. 31 grudnia Urząd Miejski czynny będzie do godziny 14:00, a punkt w Centrum Handlowym „Alfa” do godz. 11.00 - czytamy na portalu UM Grudziądz.

Decyzją prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego 24 grudnia ustanowiono w tamtejszym magistracie dniem wolny od pracy.

- Klientów prosimy o załatwianie spraw w innych dniach oraz zachęcamy do korzystania z platformy ePUAP i e-usług, dzięki którym szereg wniosków możemy złożyć do Urzędu Miasta bez wychodzenia z domu, bez względu na porę dnia czy tygodnia – informuje Bogdan Munik, sekretarz miasta.

Z kolei w sylwestra piotrkowskie biuro obsługi mieszkańców, z uwagi na konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji kas i odprowadzenia gotówki do banku, będzie obsługiwało klientów w skróconych godzinach, tj. 8.00-10.00.

Nie załatwią w Wigilię urzędowej spawy także m.in. mieszkańcy Rudy Śląskiej, Szczecina, Olsztyna czy Katowic.

Podobna sytuacja będzie też w mniejszych miejscowościach. O tym, że pracownicy urzędu będą mieć wolne w Wigilię, poinformował już m.in urząd w Wejherowie, Kościelisku, Bartoszycach, Obornikach i Pawłowicach.