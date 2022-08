W warszawskim MPO są podwyżki, ale to nie koniec postulatów związkowców

Związkowcy z warszawskiego MPO spotkali się z prezydentem Warszawy, by omówić problemy trapiące spółkę. Pracownicy otrzymali już podwyżki, ale mają wiele uwag dotyczących działania firmy.

Pracownicy MPO otrzymali 500-złotowe podwyżki.

Związkowcy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania zostali zaproszeni przez Rafała Trzaskowskiego do ratusza.

Prezydent Warszawy zapowiedział, że sprawie się przyjrzy w połowie sierpnia po powrocie z urlopu.

Związkowcy z warszawskiego MPO spotkali się z prezydentem Warszawy. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania zostali zaproszeni przez Rafała Trzaskowskiego do ratusza po tym jak dwa tygodnie temu związki zawodowe przeprowadziły protest na Placu Bankowym.

Pracownicy domagają się podwyżek i przejrzystej polityki dotyczącej zatrudniania i awansów w miejskiej spółce. Rozmowy skończyły się na przedstawieniu postulatów związkowców, a prezydent Warszawy zapowiedział, że sprawie się przyjrzy w połowie sierpnia po powrocie z urlopu.

Stołeczny ratusz sprawy nie komentuje, bowiem - jak twierdzą urzędnicy - spotkanie miało charakter roboczy

Związkowcy w trakcie protestu domagali się wzrostu płac i otrzymali już 500 zł brutto podwyżki. To jednak tylko jeden z ich postulatów. Związkowcy zarzucają także dyrekcji MPO, że firma nie wygrywa przetargów i ma coraz mniej zleceń.

Jak mówił Waldemar Wolski, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Radiu RDC przyznane podwyżki nie rozwiązują najważniejszego problemu, czyli zwalniania się wartościowych pracowników ze spółki. Związkowcy mają także uwagi dotyczące, jak to określili - „kolesiostwa w spółce”, bhp i organizacji pracy

- Zależy mi, by w tej trudnej sytuacji znaleźć porozumienie - mówił w Polskim Radiu RDC prezydent Rafał Trzaskowski.

- Ja się nie dziwię, że związkowcy występują z postulatami i to we wszystkich spółkach miejskich, patrząc na dzisiejszą drożyznę, patrząc na wariujące ceny energii, tylko tutaj apeluję do rzeczowej rozmowy, przecież to nie jest odpowiedzialność miasta, że mamy drożyznę i tak galopujące ceny. Apeluję też o zrozumienie niesłychanie trudnej sytuacji budżetowej miasta, która też nie wynika z naszych kroków - dodawał.

