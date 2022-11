Wielka rozrzutność gminnych ciepłowni. NIK kieruje sprawy do prokuratury

Członkom zarządów i rad nadzorczych ciepłowniczych spółek komunalnych wypłacano zawyżone wynagrodzenia, nawet gdy nie miało to uzasadnienie w wynikach zakładów. Trzeba było dopiero kontroli NIK, by ukrócić tak oczywiste nieprawidłowości. Lista zarzutów NIK wobec zarzadzania gminnymi ciepłowniami jest jednak znacznie dłuższa.

NIK skierowała także do prokuratury dwa zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W trzech spółkach w woj. lubelskim (MPGK Włodawa, PEC Biała Podlaska i PEC Lubartów) wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych

Spółki zamawiały także węgiel, który nie spełniał parametrów jakościowych wynikających z pozwolenia zintegrowanego.

Głównym celem kontroli NIK „Przestrzeganie standardów emisyjnych i działalność inwestycyjna komunalnych przedsiębiorstw energetycznych w województwie lubelskim” było sprawdzenie, czy gminne przedsiębiorstwa energetyki cieplnej (PEC) działające w województwie lubelskim dotrzymywały obowiązujących standardów emisyjnych oraz zapewniły prawidłową eksploatację instalacji i urządzeń ograniczających nadmierną emisję pyłów i gazów.

W kontroli zbadano również zawieranie i realizację umów na dostawy węgla, realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, sytuację ekonomiczno-finansową w aspekcie możliwości realizacji statutowych zadań, a także przestrzeganie przepisów o zasadach wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych.

Kontrolą objęto cztery z ośmiu spółek komunalnych w województwie lubelskim, które wytwarzały ciepło w wyniku spalania węgla -.: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej (PEC Biała Podlaska), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim (PEC Radzyń Podlaski), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie (PEC Lubartów) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej we Włodawie (MPGK Włodawa). Kontrola dotyczyła lat 2018-2021.

Izba ocenia, że przedsiębiorstwa przestrzegały co prawda obowiązujących standardów emisyjnych oraz zapewniły prawidłową eksploatację instalacji i urządzeń ograniczających emisję pyłów i gazów, ale istotnych nieprawidłowości jest wiele w innych obszarach.

Zakupy węgla przez ciepłownie bez kontroli

NIK skontrolowała 18 umów na dostawy węgla. Do udzielania tego rodzaju zamówień nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. I jak pisze Izba przy zawieraniu i realizacji umów wystąpiły istotne nieprawidłowości:

z naruszeniem wewnętrznych regulacji przeprowadzono postępowania na zakup węgla (MPGK Włodawa – pięć postępowań, PEC Radzyń Podlaski – trzy i PEC Biała Podlaska – trzy);

PEC Biała Podlaska, bez przeprowadzenia rozeznania rynku i analiz opłacalności, zawarło umowę wieloletnią, która w dodatku nie zabezpieczała należycie interesów spółki. Ponadto PEC Radzyń Podlaski w trzech umowach w niewystarczający sposób zabezpieczyło interesy spółki;

MPGK Włodawa naruszyło zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów poprzez stworzenie jednemu z nich uprzywilejowanej pozycji w postępowaniu zakończonym zawarciem umowy w 2017 r. Skutkowało to wyborem oferty, która nie była najkorzystniejsza;

PEC Radzyń Podlaski nie określiło mierników dla jednego z kryteriów oceny ofert (współpraca oferenta z zamawiającym) w postępowaniach na dostawę węgla przeprowadzanych w latach 2018–2020. Tym samym przyznanie punktów oferentom za to kryterium było wynikiem subiektywnej oceny członków komisji przetargowej i mogło prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji. W postępowaniu z 2019 r. zastosowane kryterium 5 proc. za doświadczenie we współpracy z zamawiającym było decydujące i skutkowało tym, że spółka zakupiła węgiel od dotychczasowego dostawcy po cenie wyższej (o 52 tys. zł) od najniższej oferty złożonej w tym postępowaniu;

PEC Lubartów dopuściło w umowach możliwość zakupu węgla o parametrach jakościowych (wilgotność, zawartość popiołu lub siarki) niezgodnych z wartościami wskazanymi w dokumentacji technicznej kotłów lub w pozwoleniu starosty na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów z instalacji.

Spółki zamawiały także węgiel, który nie spełniał parametrów jakościowych wynikających z pozwolenia zintegrowanego, nie reklamowały węgla, który nie spełniał norm jakości określonej w umowach, nie naliczyły (lub zaniżały naliczanie) kar umownych dostawcom węgla (ponad 200 tys. zł w przypadku PEC Radzyń Podlaski), nie egzekwowały także od dostawców certyfikatów jakości węgla.

Ponadto przyjęty przez MPGK Włodawa i PEC Radzyń Podlaski sposób rozliczenia roszczeń tych spółek z tytułu kar umownych bez wystawiania not obciążeniowych (tj. obniżenie ceny netto dostarczonego miału węglowego poprzez jej pomniejszenie o wysokość należnych spółkom kar umownych w fakturach korygujących wystawionych przez dostawców węgla) wywarł skutki podatkowe po stronie dostawców węgla, powodując zmniejszenie podatku od towarów i usług o łączną kwotę 84,5 tys. zł.

„Ten sposób rozliczenia mógł prowadzić do zmniejszenia wykazywanych przez dostawców przychodów podlegających opodatkowaniu. Oprócz tego wywarło to również skutki w rozliczeniach spółek MPGK Włodawa i PEC Radzyń Podlaski” – czytamy w raporcie.

W ocenie NIK, powyższe nieprawidłowości świadczą o niewystarczającym nadzorze nad zawieraniem i realizacją umów na dostawy węgla przez zarządy skontrolowanych spółek.

Drogie inwestycje spółek ciepłowniczych

W toku kontroli zbadano także realizację 18 inwestycji. Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły budowy ciepłowni opalanej biomasą przez PEC Biała Podlaska, które nie naliczyło wykonawcy kar umownych w kwocie ponad 6,5 mln zł i wypłaciło wykonawcy robót 23 mln zł pomimo nieprzedłożenia przez niego dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, co naruszało przepisy Prawa zamówień publicznych.

W odniesieniu do budowy elektrociepłowni gazowej, kontrola wykazała, że Zarząd PEC Radzyń Podlaski zawierając umowę na realizację tego zadania zaciągnął zobowiązanie o wartości przekraczającej limit zobowiązań, określony uchwałą wspólników spółki. Od wykonawcy nie wyegzekwowano złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiadającego zmienionym terminom realizacji zadania, na etapie trwających prac budowlanych.

W trzech spółkach (PEC Biała Podlaska, PEC Lubartów i MPGK Włodawa) umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierały wszystkich postanowień wymaganych przez przepisy Prawa energetycznego (w szczególności odpowiedzialności przedsiębiorstwa energetycznego za niedotrzymanie warunków umowy).

W niektórych umowach wprost określono, że opłata za przyłączenie zostanie pobrana w wysokości wyliczonej w oparciu o stawki zawarte w taryfie obowiązującej w dacie zakończenia inwestycji.

Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych

We wszystkich czterech skontrolowanych spółkach stwierdzono wypłacanie wynagrodzeń członkom zarządów lub rad nadzorczych w zawyżonej wysokości.

W trzech spółkach (MPGK Włodawa, PEC Biała Podlaska i PEC Lubartów) wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych przez kilka lat nie były „zamrażane” na poziomie ustalonym dla roku 2017, do czego zobowiązywały przepisy ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustaw budżetowych. Spowodowało to wypłacenie wynagrodzeń zawyżonych łącznie o ponad 526 tys. zł.

Organy tych spółek wyeliminowały nieprawidłowość, określając wynagrodzenia zarządów i rad nadzorczych w prawidłowej wysokości przed lub w trakcie kontroli. Część spółek odzyskała nienależnie wypłacone wynagrodzenia – MPGK Włodawa zawarła ugody z członkami zarządu i rady nadzorczej (co pozwoli na odzyskanie stu kilkudziesięciu tys. zł), z kolei członkowie rady nadzorczej PEC Biała Podlaska zwrócili spółce ponad 26 tys. zł.

Członkom zarządów PEC przysługiwało oprócz stałego wynagrodzenia miesięcznego wynagrodzenie zmienne, uzależnione od realizacji celów zarządczych, które wypłacano pomimo nieosiągnięcia wymaganego poziomu realizacji celów zarządczych.

Wnioski do URE, KAS i prokuratury

W efekcie kontroli NIK skierowała zawiadomienie do prezesa URE w związku z niewyodrębnieniem przez MPGK Włodawa ewidencji księgowej dla działalności przedsiębiorstwa energetycznego. Ponadto prezes NIK skierował do Ministra Finansów powiadomienie w związku z przyjętym przez MPGK Włodawa i PEC Radzyń Podlaski sposobem rozliczenia dostaw węgla. W odpowiedzi zastępca szefa KAS poinformował o prowadzonych czynnościach analitycznych we wskazywanej sprawie, których wyniki będą podstawa do podjęcia stosownych działań o charakterze prewencyjno-kontrolnym, w celu zminimalizowania dalszego występowania nieprawidłowości.

NIK skierowała także do prokuratury dwa zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W obu sprawach właściwe prokuratury wszczęły śledztwa.

