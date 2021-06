Wrocławskie tramwaje pojadą nowym odcinkiem

W sobotę do użytku oddany zostanie pierwszy, dwukilometrowy odcinek Trasy Autobusowo-Tramwajowej w kierunku Nowego Dworu, łączący pl. Orląt Lwowskich z ul. Śrubową. Trasą tą kursować będzie siedem linii tramwajowych.

Na razie będą to linie stale kursujące po Wrocławiu, nowe linie skierujemy na TAT w 2023 roku, kiedy gotowa będzie cała trasa do Nowego Dworu. Docelowo na TAT będą kursowały także autobusy dzienne. Obecnie na trasie pojawią się tylko autobusy nocne - powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Trasa autobusowo-tramwajowa łącząca plac Orląt Lwowskich z Nowym Dworem, która docelowo będzie liczyć siedem kilometrów zostanie oddana do użytku w 2023 roku.

"TAT to jedna z największych komunikacyjnych inwestycji Wrocławia w historii. Od najbliższej soboty tramwaje pojadą nowym torowiskiem w szczycie z częstotliwością nawet co półtorej minuty" - powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Pierwszym odcinkiem TAT pojedzie 7 linii tramwajowych, sześć z nich skieruje się w prawo w ulicę Śrubową i dalej Legnicką. Linia numer 23 pojedzie prosto do Wrocławskiego Parku Przemysłowego. "Na razie będą to linie stale kursujące po Wrocławiu, nowe linie skierujemy na TAT w 2023 roku, kiedy gotowa będzie cała trasa do Nowego Dworu. Docelowo na TAT będą kursowały także autobusy dzienne. Obecnie z racji liczby linii tramwajowych, które kierujemy na ten odcinek, na trasie pojawią się tylko autobusy nocne" - wyjaśnił Sutryk.

Odcinek, który w sobotę zostanie oddany do użytku to blisko 2 km torowiska i 5 nowych peronów przystankowych. "Nowe przystanki powstały na wysokości dawnego dworca Marchijskiego, przy ul. Smoleckiej oraz przy ul. Robotniczej na wysokości ul. Śrubowej" - powiedział Piotr Paś, prezes Wrocławskich Inwestycji, które nadzorują prace na tej budowie.

W ramach zadania wybudowano także blisko 2 km nowych dróg rowerowych i ponad 2 km chodników, na których powstały linie naprowadzające dla osób niedowidzących. Przy pierwszym odcinku TAT posadzono także blisko 400 drzew.

Kluczowa dla całej inwestycji była budowa wiaduktu nad ulicą Smolecką. W miejsce starego obiektu wybudowano nową, wytrzymałą konstrukcję, przygotowaną na coraz nowsze tramwaje, których waga rośnie.

Jak poinformował skarbnik Wrocławia Marcin Urban, inwestycja jest realizowana ze środków miasta, przy znaczącym wsparciu Unii Europejskiej. "Odcinek od placu Orląt Lwowskich do ul. Śrubowej i Wrocławskiego Parku Przemysłowego kosztował blisko 94 miliony złotych. Unijne dofinansowanie to niespełna połowa tej kwoty, ponad 42 mln zł" - podał. Całkowity koszt budowy TAT wyniesie ok. 390 mln zł.

Prezes wrocławskiego MPK Krzysztof Balawejder zapowiedział, że otwarcie pierwszego fragmentu TAT pozwali MPK na rozpoczęcie prac związanych z remontem torowiska i przejazdu przez plac Strzegomski. W sierpniu natomiast rozpocznie się remont placu Jana Pawła II. Dzięki TAT tramwaje będą omijać te odcinki.