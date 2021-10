Związkowcy odwieszają spór zbiorowy. Narasta konflikt w Wodach Polskich

Pracownicy obawiają się, że złożone we wrześniu przez prezesa Dacę obietnice podwyżek w 2022 roku nie będą spełnione. - Chcemy mieć je dziś zagwarantowane. Nie znamy nawet ich wysokości. To, że będą ujęte w budżecie, może oznaczać, że po głosowaniu w Sejmie wcale się w nim nie utrzymają - obawia się Kubiaczyk.

Ani złodzieje, ani idioci: związkowcy odwiedzą ministra

Pracownicy oczekują konkretów. - Nie wykarmimy naszych rodzin stwierdzeniami typu „od przyszłego roku planujemy w WP podwyżki", "mam nadzieję, i myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że to nie będą ostatnie nagrody w tym roku". Żona jednego z pracowników zadała pytanie – kiedy jej mąż zacznie zarabiać, aby utrzymać rodzinę. Mąż z dużym doświadczeniem zawodowym i wiedzą do domu przynosi średnio 3 tysiące zł. Kilka lat temu pewna minister uznała, że to niemożliwe, żeby ktoś pracował za kwotę 6 tysięcy zł. A my musimy pracować za kwotę o połowę mniejszą i nie jesteśmy złodziejami i idiotami! - pisze Arkadiusz Kubiaczyk w piśmie do ministra Adamczyka.

Solidarność w Wodach Polskich chce przedstawienia pisemnych propozycji rządu na wyjście z zapaści wynagrodzeń pracowników Wód Polskich, uwzględniających postulaty płacowe Solidarności i podjęcia konkretnych rozmów. Oczekuje wyznaczenia terminu spotkania w ciągu najbliższych kilku dni.

- Jeśli tak się nie stanie, to sami zjawimy się w ministerstwie. Najwyżej będziemy stać pod drzwiami. Wtedy nie wiem, jak się sytuacja dalej potoczy - ostrzega.



Samochody i laptopy są, ale brak chętnych do pracy

Pracownicy są zdeterminowani. - Jesteśmy dużą firmą, zajmujemy się majątkiem należącym do państwa, potrzebujemy specjalistów, ale oni do nas nie przyjdą pracować za 2,5 tys. na rękę. Nie mamy nadal regulaminu wynagrodzeń ani układu zbiorowego, który na lata określałby nasz wzrost wynagrodzeń. A przecież jesteśmy przedsiębiorstwem, które zarabia i dostaje dotacje. Mamy pretensje o to np., że Wody Polskie przeznaczyły miliony złotych na wsparcie samorządu podczas awarii Oczyszczalni Czajka w Warszawie, zamiast przekierować je na wzrost wynagrodzeń. Co z tego, że będziemy mieć samochody i laptopy, jak nie będziemy mieć pracowników do ich obsługi? - pyta Kubiaczyk.

- Dbamy o bezpieczeństwo kraju, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, jesteśmy przedsiębiorstwem strategicznym. Nikt tego nie docenia. Pracownicy tak to odbierają - dodaje z rozgoryczeniem szef Krajowej Sekcji Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ „Solidarność”.

Wody Polskie: "Wynagrodzenia rosną"

Zwróciliśmy się do PGW Wody Polskie z prośbą o odniesienie się do postulatów pracowniczych.

Biuro Prasowe poinformowało nas o tym, że po spotkaniu, które 29 września odbyło się w siedzibie Krajowego Zarządu Wód Polskich ze wszystkimi centralami związkowymi, zaplanowane są dalsze rozmowy w sprawie wynagrodzeń.

"Zostaną podjęte działania zmierzające do zwiększenia wynagrodzeń w Wodach Polskich" - czytamy w przesłanym nam stanowisku.

Według informacji, jaką Wody Polskie zamieszczają również na swojej stronie internetowej, wynagrodzenia w przedsiębiorstwie sukcesywnie rosną.

W 2018 roku, kiedy powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, średnie wynagrodzenie miesięczne brutto, ze wszystkimi dodatkami i nagrodami oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynosiło 3 820 zł. Jak dalej informuje biuro prasowe – w 2019 roku dwukrotnie dokonano podwyżek, a w uzgodnieniach uczestniczyli przedstawiciele Związków Zawodowych. Z końcem 2019 roku średnie wynagrodzenie w Wodach Polskich utrzymywało się na poziomie 4 833 zł, a z końcem 2020 roku na poziomie 4 980 zł miesięcznie.

"Kierownictwo Wód Polskich od wielu miesięcy zabiega o zwiększenie limitu funduszu wynagrodzeń dla pracowników. Finałem starań Zarządu Wód Polskich oraz ministrów infrastruktury jest zwiększenie kwoty limitu wynagrodzeń o 54,6 mln zł w budżecie na 2022 rok. Kwota ta pozwoli na kolejną regulację wynagrodzeń pracowników w 2022 roku" - czytamy w przesłanym nam oświadczeniu.