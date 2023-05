Biznes nie musi czekać na zrealizowanie procedury

- Dla biznesu procedury administracyjne są zbyt wolne, natomiast działania polityków za szybkie. Chodzi o to, aby jednych przyspieszyć a drugich spowolnić - mówi Bartłomiej Rajchert.

Wspieranie biznesu w kontaktach z administracją nigdy nie przestało być potrzebne.

W biznesie nie zawsze jest czas na to, by procedury administracyjne toczyły się zwykłym trybem.

Często konieczne jest szybsze podjęcie decyzji, wyjście poza rutynowe działania. To jest zadanie dla firm doradztwa strategicznego.

Według Bartłomieja Rajcherta, prezesa GDS Grupy Doradztwa Strategicznego, firmy specjalizującej się we wspomaganiu biznesu w procesach komunikacyjnych z administracją i ze światem polityki, dialog z administracją ma sens, ponieważ to on często stanowi o powodzeniu danego projektu.

- Komunikacja spina wszystko - działania, sprzedaż, promocję, efekty, rezultaty. To wszystko rozgrywa się w szeroko rozumianej przestrzeni komunikacyjnej - mówi.

Dotyczy ona zarówno relacji z administracją, jak i ze światem polityki, bo to są systemy połączone. Biznes jest w środku, jest racjonalnie szybki, działa ASAP (z ang.: tak szybko, jak to możliwe), ale z jednej strony ma administrację, która działa zgodnie z procedurami, a często wyjątkowo powoli, a z drugiej świat polityki, który jest nadmiernie szybki dla biznesu, bo podejmuje często decyzje sprzeczne, uchwala zbyt krótkie vacatio legis.

Biznesowa zasada ASAP nie ma zastosowania w administracji, ale można pewne procesy przyspieszyć

- Te dwa nurty mocno oddziałują na biznes i tu jest wyzwanie - jak jednych spowolnić, a drugich przyspieszyć, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi i żeby działalność była w stanie się racjonalnie rozwijać - wyjaśnia.

- W skomplikowanym świecie różnych procesów biznesowych, konkurencji czas odgrywa kluczową rolę. I w tym momencie administracja jest po prostu zbyt wolna. I nawet nie chodzi o to, jaka decyzja będzie, natomiast żeby ta decyzja czy postęp w danym temacie nastąpiły szybko. To jest to wyzwanie. Więc my staramy się budować nieoczywiste scenariusze i powodować, żeby to, co trwa wolno, rozgrywało się szybciej - mówi.

Podkreśla, że wprawdzie czas dla wszystkich płynie tak samo, ale chodzi o to, żeby zrobić w nim jak najwięcej. Spowodować, żeby sprawy ważne stały się też pilne.

- Absolutnie nie możemy mieć takiego podejścia, że wszystko jest w procedurze i ma z niej wynikać, bo rzeczywistość jest diametralnie inna - podkreśla.

Jego zdaniem właściwie w każdej sprawie da się zrobić coś lepiej i to zarówno na poziomie merytorycznym, jak i w obszarze komunikacji. Największym wyzwaniem jest przekroczenie bariery uwarunkowań systemowych, pewnego modelu pracy, jej cykliczności, niedostępności itd., które powodują, że ludzie pracujący w instytucjach i organach decyzyjnych nie reagują należycie na racjonalne argumenty.

Problemem jest zbudowanie skutecznej komunikacji

- Wyzwaniem jest zbudowanie komunikacji, która będzie skuteczna nie tylko wobec danej osoby, ale wobec struktury, z którą mamy do czynienia. Bo trzeba mieć świadomość, że nawet w ramach jednego kraju i jednego języka, ludzie używając tych samych słów, mają co innego na myśli - wyjaśnia Bartłomiej Rajchert.

Zauważa, że decyzje administracyjne często rozgrywają się w ramach różnych podmiotów, które też mają swoje praktyki i doświadczenia - a co za tym idzie problemy z komunikacją. Wtedy ważne jest, żeby spojrzeć na problem całościowo, z trochę innego miejsca niż klient, bo klient często patrzy wyłącznie na sam proces i umykają mu pewne rzeczy.

- Jeśli czas ma znaczenie, to warto poszukać wsparcia u zewnętrznych konsultantów - wskazuje. Natomiast w sytuacji, gdy sprawy toczą się dobrym rytmem, warto zadbać o dobry PR w kontekście realizowanych projektów. Działania medialne, działania w zakresie komunikacji kryzysowej, public affairs czy lobbing to też obszary, w których doradztwo strategiczne pomaga - zaznacza prezes GDS Grupy Doradztwa Strategicznego.

Bartłomiej Rajchert był gościem Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (24-26 kwietnia 2023). Uczestniczył m.in. w panelu dyskusyjnym "Biznes i administracja - sztuka dialogu".

