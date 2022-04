Budżet programu Kolej Plus sięgnie 11 mld zł - ponad 1,6 mld zł dołożą samorządy

Budżet programu Kolej Plus ma zostać zwiększony z 5,5 mld zł środków rządowych do 11 mld zł (Fot. materiały PKP PLK)

Budżet programu Kolej Plus ma zostać zwiększony z 5,5 mld zł środków rządowych do 11 mld zł - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.

W programie Kolej Plus będzie w sumie 11 mld zł środków rządowych i odpowiednia 15 proc. kwota ze strony samorządu.

Andrzej Bittel podkreślił, że zwiększenie budżetu programu ma pomóc w zrealizowaniu jak największej liczby "dobrych projektów, które zostały nam przedstawione przez wnioskodawców".

W ramach programu Kolej Plus do 24 listopada ub. roku samorządy złożyły do PKP Polskich Linii Kolejowych 79 wniosków z dokumentami z opracowanym wstępnym studium planistyczno-prognostycznym.

Wartość programu to około 6,6 mld zł, z czego 5,6 mld zł to środki z budżetu państwa. Pozostały ok. 1 mld zł będą musiały wyłożyć samorządy. Program ma zostać zrealizowany do roku 2028.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel powiedział w piątek, że Komitet Stały i Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjęły projekt ustawy, która przewiduje zwiększenie budżetu programu Kolej Plus o 5,5 mld zł. "Ona w niedługim czasie trafi na posiedzenie rządu" - powiedział.

"Wszystkie te projekty mają podstawowy, najbardziej kluczowy walor - wiążą się albo z podnoszeniem parametrów istniejących linii tak, aby można było ułożyć efektywny i dobry, zachęcający dla pasażerów rozkład jazdy, albo odtworzyć ruch tam, gdzie go nie było, albo zamarł dawno temu" - dodał Bittel.

"Chcemy też nagrodzić zaangażowanie tych wnioskodawców, którzy wykazali się determinacją i chcieli ten proces przywracania ruchu kolejowego, przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, potoczyć na swoim terenie, w swoich małych ojczyznach" - zaznaczył wiceminister.

W ramach programu Kolej Plus do 24 listopada ub. roku samorządy złożyły do PKP Polskich Linii Kolejowych 79 wniosków z dokumentami z opracowanym wstępnym studium planistyczno-prognostycznym. 47 z nich przeszło do kolejnego etapu, który miał zostać rozstrzygnięty do 24 lutego 2022 r. Szacowana łączna wartość tych projektów to około 18 mld zł.

Członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych Arnold Bresch zapewnił w rozmowie z PAP, że spółka jest przygotowana do "dalszych kroków" związanych z realizacją programu Kolej Plus.

"Wszystko zostało zrealizowane zgodnie z założeniami, jednak sytuacja geopolityczna spowodowała, że nie są podejmowane działania związane z zatwierdzeniem wyników, które zostały wypracowane. Proszę o odrobinę cierpliwości. Tutaj nie ma opóźnień wynikających np. z braku dostępności środków albo innych zawirowań organizacyjnych. To jest tylko i wyłącznie związane z tym, jaką mamy sytuację w tej chwili" - powiedział.

Przyznał, że zwiększenie budżetu programu oznacza, iż więcej projektów ma szansę na realizację. "Uwarunkowania są takie, że dwie strony muszą wyłożyć pieniądze. Także jest olbrzymie dofinansowanie z budżetu, ale jest też wkład partnerów lokalnych, którzy uczestniczą w Kolei Plus" - zaznaczył.

Jak informował w grudniu prezes PKP PLK Ireneusz Merchel spośród złożonych do programu projektów 13 dotyczy odbudowy lub poprawy parametrów nieczynnych linii o łącznej długość ok. 450 km. Dziewięć projektów dotyczy budowy nowych linii o łącznej długości około 300 km. Rewitalizacji linii dotyczy siedem projektów o łącznej długość około 710 km. Osiem projektów punktowych związanych jest z budową nowych przystanków.

Szef PKP PLK podał, że najwięcej opracowań wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych zlecili wnioskodawcy w województwach: śląskim (15), wielkopolskim (5), małopolskim (5) i lubelskim (5). Po cztery projekty złożono w woj. mazowieckim i dolnośląskim, po dwa w woj. lubuskim i łódzkim oraz po jednym w województwach: opolskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim.

W programie Kolej Plus 85 proc. wartości planowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 15 proc. kosztów inwestycji to wkład własny samorządów.