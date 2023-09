„Efekt Intela”. Na Dolny Śląsk spadnie deszcz kolejnych fabryk?

- Wiele firm zagranicznych penetruje dziś okolice Wrocławia i Dolny Śląsk w poszukiwaniu gruntów pod inwestycje przemysłowe - mówi Paweł Rojek, prezes firmy Rafin. Jego zdaniem to tzw. efekt Intela, który wybuduje pod Wrocławiem gigantyczną fabrykę półprzewodników.

Podczas tegorocznej edycji konferencji Property Forum jeden z paneli dyskusyjnych nosił tytuł „Siła polskich miast. Rynek nieruchomości w miastach regionalnych”.

Jednym z wątków, który pojawił się podczas dyskusji był tzw. efekt Intela. Polega na tym, że wielka fabryka amerykańskiego koncernu Intel, która ma powstać pod Wrocławiem, najprawdopodobniej przyciągnie tam wielu innych inwestorów. I nie chodzi tylko o kooperantów tego koncernu.

Jak powiedział Paweł Rojek z firmy nieruchomościowej i deweloperskiej Rafin, wiele firm zagranicznych penetruje dziś okolice Wrocławia i Dolny Śląsk w poszukiwaniu gruntów pod inwestycje przemysłowe.

Amerykański koncern Intel, jeden z największych producentów mikroprocesorów na świecie, ogłosił w połowie czerwca, że wybuduje pod Wrocławiem, w gminie Miękinia, ogromną fabrykę półprzewodników. Inwestycja ma kosztować około 4,6 mld dolarów.

Fabryka będzie zatrudniać 2 tys. osób, ale doprowadzi też do utworzenia kolejnych tysięcy miejsc pracy w firmach, które będą jej dostawcami, które będą z nią kooperować.

Ta fabryka przyciągnie na Dolny Śląsk innych inwestorów zagranicznych

Ma to być największa dotychczas inwestycja przemysłowa firmy zagranicznej w Polsce. To jednak nie wszystko, bo na świecie, jeśli chodzi o produkcję, nie ma obecnie nic bardziej strategicznego niż właśnie wytwarzanie półprzewodników potrzebnych do produkcji wszelkich urządzeń i części elektronicznych.

Dlatego o budowę fabryk półprzewodników zabiegają dziś wszystkie liczące się kraje. Na dodatek Intel jednym z dwóch największych producentów tych podzespołów na świecie oraz jednym z największych, najbardziej znanych i cenionych amerykańskich koncernów.

I jeśli taki koncern decyduje się, żeby budować w danym miejscu tak ważną i tak dużą fabrykę, to dla innych zagranicznych firm jest to sygnał, że tam warto inwestować, że to dobre miejsce do inwestowania.

Kolejni zagraniczni inwestorzy już dziś szukają na Dolnym Śląsku gruntów pod fabryki

Wszystko więc wskazuje na to, że inwestycja Intela pod Wrocławiem przyciągnie w okolice tego miasta i na cały Dolny Śląsk wielu innych zagranicznych inwestorów. I nie chodzi tylko o firmy, które będą dostawcami fabryki tego amerykańskiego koncernu.

To ma być właśnie tzw. efekt Intela, o którym była mowa na tegorocznej edycji konferencji Property Forum, podczas panelu zatytułowanego: „Siła polskich miast. Rynek nieruchomości w miastach regionalnych”.

- Wiele zagranicznych firm penetruje dziś okolice Wrocławia i Dolny Śląsk w poszukiwaniu gruntów pod inwestycje przemysłowe - mówił podczas dyskusji Paweł Rojek, prezes firmy nieruchomościowej i deweloperskiej Rafin. I jego zdaniem to właśnie „efekt Intela”.

W pierwszej kolejności będzie on dotyczył firm, które staną się dostawcami dla tej fabryki. - Decyzja o lokalizacji fabryki Intela pod Wrocławiem pociągnęła za sobą lawinę firm, które będą z nią kooperować i chcą w związku z tym ulokować tu swoje zakłady - dodał Paweł Rojek.

Jednak to powinno napędzić na Dolnym Śląsku nie tylko inwestycje przemysłowe, ale także magazynowe.

Zdaniem Doroty Kościelniak, dyrektora regionalnego we wrocławskim oddziale międzynarodowej firmy nieruchomościowej Colliers, pojawienie się fabryki Intela będzie też sprzyjać inwestycjom w biurowce w aglomeracji wrocławskiej. Bo firmy, które „przyjdą za Intelem”, będą też potrzebować biur.

Oprócz tego przybędzie tam również inwestycji w budownictwo mieszkaniowe, bo pracownicy fabryki Intela i jej kooperantów będą musieli przecież gdzieś mieszkać. A we Wrocławiu już dziś jest boom na inwestycje mieszkaniowe. Niebawem jednak będzie ich jeszcze więcej.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.