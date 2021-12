Kierowcy już mogą korzystać z nowego odcinka drogi 929 w śląskim

Przebudowa 4-kilometrowego odcinka drogi nr 929 na terenie gminy Świerklany, od granicy Rybnika do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 932 oznaczała budowę drogi praktycznie od nowa.

Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski zaznaczył, że to jeden z pięciu zrealizowanych w tym roku i oddanych do użytku odcinków dróg wojewódzkich w regionie - o łącznej wartości ok. 500 mln zł.

Marszałek zestawił przy tym nakłady na drogi w regionie w poprzedniej i obecnej kadencji samorządu - 694 mln zł w latach 2014-18 z 1,3 mld zł w latach 2019-21 (za PiS).

"Dlatego tak często się spotykamy, bo ta praca po prostu jest wykonywana. Kolejne 4 km, ale ważne 4 km, które podnoszą jakość życia, bezpieczeństwo. (…) Wiele kolejnych inwestycji przed nami" - mówił marszałek, nawiązując do otrzymanych niedawno rządowych dotacji do dróg wojewódzkich Chełm Śl. - Imielin, obwodnicy Sośnicowic i obwodnicy Koziegłów.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, który przez rok był członkiem zarządu woj. śląskiego tej kadencji i wówczas odpowiadał m.in. za transport ocenił, że "ta inwestycja i ilość środków wydana na drogi, to nie jest tak, że ktoś sypnął, a tutaj realizowano to od niechcenia (…), tylko to świadczy o bardzo wysokiej jakości zarządzania województwem".

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach (ZDW) Zbigniew Tabor wyraził przekonanie, że dla dróg wojewódzkich nastąpił dobry czas: prócz oddanych już w tym roku inwestycji Zarząd kończy kolejne, które będą oddawane w 2022 r., o łącznej wartości ponad 600 mln zł.

"Przez wiele lat w woj. śląskim były inne priorytety: Stadion Śląski, Muzeum Śląskie, Koleje Śląskie. My spokojnie czekaliśmy, że nadejdzie ten czas, kiedy pieniądze będą kierowane na drogi wojewódzkie - i tak się właśnie stało. Dziękuję zarządowi województwa za dostrzeżenie problemu dróg. (…) Jeżeli porównamy, jak wyglądają drogi wojewódzkie na tle dróg w innych województwach, jakie technologie stosujemy na drogach wojewódzkich i krajowych, to jesteśmy przekonani, że to, co robimy, to jest dobrze wykonana robota" - podsumował Tabor.

Przebudowa 4-kilometrowego odcinka drogi nr 929 na terenie gminy Świerklany, od granicy Rybnika do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 932 oznaczała budowę drogi praktycznie od nowa. Nowa jezdnia ma ujednoliconą szerokość 7 m oraz nośność do 11,5 tony na oś.

Oprócz rozbiórki dotychczasowej konstrukcji drogi i budowy nowej, wykonawca zbudował chodniki, zjazdy do posesji, zatoki autobusowe i nowy system odwodnienia drogi - w tym osadniki i zbiornik retencyjno-filtracyjny oraz przepusty. Przebudował 18 skrzyżowań i instalacje infrastruktury technicznej.

Przed realizacją inwestycji stan 10-kilometrowej trasy, prowadzącej z Rybnika w kierunku węzła autostrady A1 w Świerklanach, był bardzo zły, a na długości prawie 3 km - stan nawierzchni ze względu na deformacje oceniano jako krytyczny.

W wielu miejscach odwodnienie drogi nie działało sprawnie, co skutkowało jej zalewaniem, powstawaniem przełomów i zapadaniem się jezdni. Brakowało sygnalizacji świetlnych, zatok autobusowych, odpowiedniego oświetlenia oraz poboczy i przejść dla pieszych. Chodniki istniały tylko w niektórych miejscach i były w złym stanie.

Na drodze nr 929 notuje się natężenie ruchu rzędu 5,8 tys. pojazdów na dobę - wyższe niż średnio na drogach wojewódzkich w regionie (4,9 tys. pojazdów na dobę). Remont drogi nr 929 pokrył w całości budżet woj. śląskiego.

Z tego źródła sfinansowano też zakończoną w ostatnich tygodniach przebudowę: drogi nr 941 w Wiśle, a także trwające prace dot. liczącego 17,5 km odcinka drogi nr 948 z Żywca do skrzyżowania z drogą krajową nr 52 w Kobiernicach oraz drogi nr 935 między Raciborzem a Rzuchowem w gminie Kornowac - do skrzyżowania z drogą nr 933 (w ramach budowy tzw. Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna).