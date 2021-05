Marszałek: Uzgodniliśmy protokół ws. kopalni Turów. Jest podstawa dla prac rządów

Puta podkreślił, że czeska strona jest gotowa na rozmowy, a konflikt z ostatnich miesięcy był efektem braku wzajemnego zrozumienia. "Wierzę, że wspólne rozmowy umożliwią dojście do porozumienia, tak aby działalność kopalni i elektrowni mogła być kontynuowana. Myślę, że będą też prowadzone rozmowy o tym, co dzieje się w Europie i całej UE, jeśli chodzi o powolne odchodzenie od energetyki opartej na węglu" - mówił Hetman.

Pytany o szczegóły poniedziałkowego porozumienia, które będą podstawą do podpisania umowy między Polską i Czechami ws. kopalni Turów, powiedział, że jego elementem jest to, że "spółka PGE powinna działać zgodnie z prawodawstwem unijnym". "Czyli cały proces pozyskiwania pozwoleń na kontynuację eksploatacji powinien być zgodny z przepisami prawa. Zresztą to jest również elementem decyzji TSUE" - mówił.

Kolejny puntem porozumienia - jak mówił Puta - jest również to, że strona czeska chce mieć zapewnione rekompensaty. "Chodzi na przykład o zabezpieczenie ujęcia wody w miejscowości Uhelna, bo tam oddziaływanie kopalni jest największe. Są też inne elementy, na przykład budowa wału ziemnego z roślinnością, który oddzielałby wyrobisko do tej miejscowości" - mówił hetman.

Dodał, że strona czeska "nie chce zrobić handlu wymiennego". "Że w zamian za wycofanie pozwu Polska ma zapłacić; tu nie o to chodzi, tu chodzi o środki na działania zapobiegawcze m.in. dla zapewnienia dostawa wody mieszkańców po stronie czeskiej" - mówił.

Czechy uważając, że kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych, skierowały sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. W ubiegły piątek TSUE nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie, czyli wydania wyroku.

Rzecznik rządu poinformował we wtorek, że w poniedziałek odbyło się spotkanie roboczego polsko-czeskiego zespołu rządowo-samorządowego, w którym udział wziął m.in. wiceszef MAP Artur Soboń oraz przedstawiciele czeskiego resortu środowiska. Jak dodał podczas posiedzenia ustalono kierunkowe wytyczne do umowy dotyczącej Turowa. Müller poinformował, że Polska podejmie wspólne działania ze stroną czeską dotyczące ochrony wód gruntowych po obu stronach granicy. "Polska na współfinansowanie tych celów środowiskowych, geologicznych przeznaczy między 40 a 45 mln euro na projekty wieloletnie" - podkreślił.

Zapewnił, że poniedziałkowe ustalenia premier Morawiecki potwierdził w rozmowie z premierem Czech ponownie we wtorek - już po wypowiedzi Babisza dla dziennikarzy. "Ta umowa powinna być w tej chwili już spisywana w takiej dłuższej formie i przedstawiona do właściwego zaakceptowania w procedurach krajowych" - podkreślił Müller. Dodał, że "dzisiaj nikt żadnej skargi nie wycofuje, ponieważ nie ma jeszcze podpisanej finalnej umowy".