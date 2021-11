Na lotnisku Olsztyn Mazury oddano do użytku hangary dla małych i średnich samolotów

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marek Brzezin powiedział w poniedziałek na otwarciu inwestycji, że strategia rozwoju lotniska regionalnego Olsztyn Mazury zakłada wszechstronne świadczenie usług.

"Oddanie nowo wybudowanych hangarów to początek działań przyczyniających się do rozwoju gospodarczego terenów wokół lotniska. Mimo, że ruch pasażerski dobrze rozwijał się w Szymanach, to pandemia uświadomiła nam kierunek rozwoju lotnisk regionalnych. Chcemy by port Olsztyn Mazury obok ruchu pasażerskiego rozwijał też funkcję usługową, transportową. Chcemy też by obsługiwał ruch samolotów wojskowych" - powiedział marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Mówił, że port lotniczy Olsztyn Mazury za pieniądze unijne będzie realizował inwestycje proekologiczne i energooszczędne. Wybudowana zostanie farma fotowoltaiczna oraz zainstalowane pompy ciepła. Zakupiony zostanie też wóz strażacki. System ILS także będzie rozwijany.

Jak dodał marszałek Brzezin, rozwój lotniska będzie możliwy dzięki uzbrojeniu terenów wokół portu. "Chcemy by powstała tu warmińsko-mazurska dolina lotnicza, w której inwestorzy będą mogli oferować usługi szkoleniowe i transportowe"- dodał marszałek.

W poniedziałek marszałek Brzezin oraz wójt gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski podpisali list intencyjny w sprawie uzbrojenia 100 hektarów wokół portu lotniczego. Mają tam powstać drogi, uzbrojenie liniowe i sieciowe, tak by zainteresowane podmioty mogły umiejscowić tu swoje biznesy.

Oddane do użytku hangary, każdy o powierzchni 500 m 2, znajdują się naprzeciw terminala pasażerskiego, po drugiej stronie pasa startowego. Wykonawca była firma Elnet z Olsztyna. Hangary przeznaczone są dla sektora General Aviation m.in. dla prywatnych użytkowników i firm a także szkół lotniczych. Pierwszy hangar wynajęła szkoła lotnicza Bartolini współpracująca z portem lotniczym Olsztyn Mazury od połowy 2020 r. Drugim hangarem zainteresowane są firmy, które będą współdzieliły przestrzeń: firma Tropos oraz LS Technics. Tereny inwestycyjne przewidują miejsce na kolejne hangary GA a także duży hangar dedykowany rozbiórce samolotów.