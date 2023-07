PKP PLK wybierają wykonawcę alternatywnego połączenia kolejowego z Katowic do Gliwic

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wybiera wykonawcę zaprojektowania i wykonania przebudowy linii kolejowej, która łączy Gliwice z Katowicami przez Rudę Kochłowice w programie Kolej Plus – przekazała w czwartek Katarzyna Głowacka z biura prasowego PLK.

Chodzi o jeden z sześciu realizowanych w programie Kolej Plus projektów z woj. śląskiego.

Linia kolejowa nr 141 łączy Gliwice z Katowicami, przebiegając m.in. przez peryferyjne dzielnice Zabrza - Makoszowy i Rudy Śląskiej - Kochłowice.

W projekcie Kolei Plus połączenie o długości ok. 20 km ma zostać zmodernizowane do prędkości 120 km/h.

Chodzi o jeden z sześciu realizowanych w programie Kolej Plus projektów z woj. śląskiego, w których dotąd ruszyły przetargi - na osiem wszystkich, które mają być realizowane. Wszystkie dotychczasowe przetargi dotyczyły jednak tylko dokumentacji planowanych inwestycji, ten - z obecnym terminem składania ofert do 21 sierpnia - jest pierwszym w formule "projektuj i buduj".

Jeden z pięciu kolejowych projektów dotyczycących bezpośrednio obszaru GZM

Jest to też jeden z pięciu projektów dotyczycących bezpośrednio obszaru GZM, które wiążą się z projektem Kolei Metropolitalnej - oparcia głównych przewozów pasażerskich w obrębie Metropolii o kolej. Liderami są tam samorządy GZM, która zapewnia samorządowy wkład do Kolei Plus.

Linia kolejowa nr 141 łączy Gliwice z Katowicami, przebiegając m.in. przez peryferyjne dzielnice Zabrza - Makoszowy i Rudy Śląskiej - Kochłowice. Przed laty jeździły tamtędy pociągi osobowe, z Gliwic do katowickiej stacji Ligota. Obecnie wykorzystywana jest w ruchu towarowym. Teraz ma znów zostać przystosowana do obsługi pociągów pasażerskich, z Gliwic do Katowic, z wykorzystaniem łącznic przebiegających przez Chorzów.

Połączenie o długości ok. 20 km ma zostać zmodernizowane do prędkości 120 km/h

Zgłoszony formalnie przez samorząd Rudy Śląskiej projekt dotyczy przygotowania alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice - Ruda Kochłowice - Katowice liniami kolejowymi nr 141, 164 i 651 - za 352,6 mln zł, przy 271,5 mln zł z Kolei Plus.

Zgodnie z informacją Głowackiej w projekcie Kolei Plus połączenie o długości ok. 20 km ma zostać zmodernizowane do prędkości 120 km/h. Wybudowanych lub odtworzonych zostać ma siedem nowych przystanków: Zabrze w rejonie ul. Opawskiej, Zabrze Makoszowy, Ruda Bielszowice, Ruda Halemba, Ruda Wirek, Ruda Kochłowice i Chorzów Hajduki.

Prace projektowe i budowlane dla zadania "Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice - Ruda Kochłowice - Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice - Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice - Hajduki i 651 Hajduki - Gottwald" mają być realizowane w latach 2024-28.

Na liście podstawowej programu Kolej Plus w woj. śląskim jest osiem projektów

PLK przypominają, że na liście podstawowej programu Kolej Plus w woj. śląskim jest osiem projektów o szacowanej wartości ponad 2 mld zł.

Spośród nich ruszyły też już przetargi na zaprojektowanie: odtworzenia alternatywnego kolejowego połączenia pasażerskiego Katowic z Tychami przez dzielnicę Murcki, odtworzenia połączenia pasażerskiego Bytomia z Rudą Śląską - Chebziem, odbudowy połączenia Jastrzębia-Zdroju z Katowicami budowy drugiego toru połączenia Katowice - Rybnik na odcinku Katowice Ligota - Orzesze Jaśkowice oraz odtworzenia połączenia Pyskowice - Pyskowice Miasto.

GZM zapewnia wkład własny w łącznej wysokości ponad 305 mln zł do sześciu projektów Kolei Plus, dzięki którym ma zostać odbudowanych, rozbudowanych lub przywróconych ruchowi pasażerskiemu ok. 100 km torów, a także powstać 14 przystanków osobowych.