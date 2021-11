Podwyżki dla inspektorów budowlanych. Pomogły małe domy z Polskiego Ładu

W „Rządowej ławie” pytamy Piotra Uścińskiego o hipotetyczną sytuację, gdy ktoś chciałby wybudować na swój użytek taki mały dom… ale nad morzem czy w innym atrakcyjnym turystycznie miejscu.

Czy możliwa jest - na mocy nowych przepisów - sytuacja, że deweloper „zbiera” prywatnych inwestorów z całej Polski, by w ich imieniu wybudować jednakowe domki i stworzyć na uproszczonych zasadach swoiste „wakacyjne osiedle”?

- Jeśli ten inwestor prywatny chce, by taki domek został mu wybudowany na jego potrzeby mieszkaniowe, to musi podpisać deklarację, że to jest na jego potrzeby mieszkaniowe, bo on tam chce mieszkać np. przez 4 miesiące w roku. W moim przekonaniu takie oświadczenie może wtedy podpisać, bo to jest na jego własne cele mieszkaniowe - odpowiada wiceminister odpowiedzialny za budownictwo.

Wartość domów z „Polskiego Ładu” - problem ze sprzedażą

Część prawników, analizująca zapisy ustawy o budowie domów bez pozwolenia, zwraca uwagę, że dom wybudowany bez nadzoru kierownika budowy ciężko będzie sprzedać za jakiś czas.

Głównie chodzi o ryzyko, że w budynku po latach ujawnią się istotne usterki, których budujący dom na własne potrzeby nie był w stanie przewidzieć. Takie obawy - zdaniem ekspertów - są całkiem realne, jeśli dom stawia amator, a nie profesjonalista.

- Jeżeli ktoś planuje sprzedaż domu w przyszłości, to - w moim przekonaniu - powinien zadbać, żeby udokumentować nabywcy, że ów dom jest warty swojej ceny. Wobec czego odpowiednia dokumentacja nie musi być prowadzona przez kierownika budowy. Ja sobie wyobrażam, że ktoś po prostu będzie robił dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów budowy takiego domu - odrzuca te zarzuty wiceminister Piotr Uściński.

Czytaj też: Wiceminister przekonuje: małe domy nie zniszczą ładu przestrzennego