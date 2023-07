Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna liderem wśród stref ekonomicznych

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała w I półroczu 30 decyzji o wsparciu dla firm i znajduje się na pierwszym miejscu wśród stref ekonomicznych w kraju pod względem ilości wydanych decyzji - poinformowała Monika Fabich z PSSE.

Projekt mający na celu kształcenie kadr dla przemysłu w wyspecjalizowanych ośrodkach, był jednym z pierwszych w Polsce.

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji, od września 2018 do końca czerwca 2023 r., wydano 2 168 decyzji o wsparciu, na 104,7 mld zł deklarowanej wartości inwestycji oraz zadeklarowano utworzenie 44 118 nowych miejsc pracy.

Monika Fabich podkreśliła, że Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna utrzymuje pozycję lidera wśród stref ekonomicznych.

"W pierwszym półroczu wydała 30 decyzji o wsparciu, a zadeklarowane nakłady inwestycyjne przedsiębiorców przekroczyły 480 mln zł. W ramach nowych projektów powstanie 178 nowych miejsc pracy" - wskazała.

"Do grona inwestorów Polskiej Strefy Inwestycji dołączyła między innymi firma D&H Engineering Poland należąca do międzynarodowej grupy D&H. Przedsiębiorstwo rozpoczęło inwestycję o wartości ponad 17 mln zł w rozbudowę fabryki zlokalizowanej w Gdańsku. Spółka specjalizuje się w obróbce metali na maszynach CNC i planuje powiększenie, wyposażenie oraz zmodernizowanie zakładu, wprowadzając kolejne innowacyjne i zautomatyzowane technologie oraz procesy obróbcze. Ta inicjatywa przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności dla inżynierów z obszaru automatyki i robotyki" - zaznacza Monika Fabich.

"PSSE znajduje się na pierwszym miejscu wśród stref ekonomicznych w kraju pod względem ilości wydanych decyzji o wsparciu, natomiast w rankingu fDi Global Free Zones, sklasyfikowana została na drugim miejscu w Europie i siódmym na świecie" - informuje Monika Fabich.

Projekt kształcenia kadr dla przemysłu w wyspecjalizowanych ośrodkach

W informacji wskazano, że w czerwcu prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. W tym samym miesiącu PSSE otrzymała także tytuł "Pracodawca Pomorza i Kujaw 2022" w kategorii Średni Przedsiębiorca za wysokie standardy ładu korporacyjnego i wpływ na rozwój edukacji poprzez uruchomienie w regionie Centrów Programowania Robotów Przemysłowych (CPRP).

"CPRP to miejsca stanowiące wsparcie dla przemysłu 4.0, w których uczniowie mają możliwość zdobyć praktyczne umiejętności obsługi robotów przemysłowych i zapoznać się z nowoczesnymi technologiami. W placówkach realizowane są lekcje dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w czasie których uczestniczą oni w warsztatach z programowania robotów i samodzielnie nimi sterują. Projekt mający na celu kształcenie kadr dla przemysłu w wyspecjalizowanych ośrodkach, był jednym z pierwszych w Polsce" - tłumaczy Monika Fabich.