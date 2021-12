Program budowy 100 obwodnic. Tak postępują prace

Realizacja inwestycji ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic jest rozpisana do 2030 roku.

Uchwała rządu w sprawie ustanowienia programu została podjęta w kwietniu tego roku. Na budowę nowych tras, która będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, rząd zamierza przeznaczyć 28 mld zł.

"Nowe obwodnice to wytchnienie dla mieszańców wielu miejscowości, którzy muszą borykać się z niedogodnościami powodowanymi przez duży ruch pojazdów, takimi jak zanieczyszczenie powietrza i hałas. Dlatego uruchomiliśmy rządowy Program budowy 100 obwodnic na drogach krajowych. W ramach programu obwodnicowego w realizacji jest już 14 zadań, a wszystkie pozostałe są na etapie przetargu lub w przygotowaniu" - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dodał, że dodatkowo wspierane są inwestycje polegające na budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tym roku wsparcie uzyskało 51 zadań samorządowych. Na ten cel przyznano niemal 2,4 mld zł dofinansowania.

Z informacji GDDKiA wynika, że realizowane są obwodnice Wąchocka w ciągu DK42 (woj. świętokrzyskie), Smolajn w ciągu DK51 (woj. warmińsko-mazurskie), Żodynia w ciągu DK32 (woj. wielkopolskie), Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 (woj. lubuskie), Gryfina w ciągu DK31 (woj. zachodniopomorskie), Lipska w ciągu DK79 (woj. mazowieckie), Suchowoli w ciągu DK8 (woj. podlaskie), Sztabina w ciągu DK8 (woj. podlaskie), Brzezia w ciągu DK25 (woj. pomorskie), Gostynia w ciągu DK12 (woj. wielkopolskie), Grzymiszewa w ciągu DK72 (woj. wielkopolskie), Szczecinka w ciągu DK20 (woj. zachodniopomorskie), Pułtuska w ciągu DK61 (woj. mazowieckie) oraz Strykowa w ciągu DK32 (woj. wielkopolskie).

Z kolei dla obwodnic Smolajn i Brzezia zostały wydane już decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i trwają tam roboty budowlane.

- Realizacja inwestycji ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic jest rozpisana do 2030 roku. Wiele inwestycji wymagało pracy od zera, dlatego prowadzimy intensywne prace przygotowawcze dla obwodnic o łącznej długości ponad 700 km. Cały Program to ponad 800 km nowych dróg, które wyprowadzą ciężki ruch z miast i mniejszych miejscowości. Kilkanaście obwodnic jest już w fazie realizacji. Poprawią one komfort życia mieszkańców i bezpośrednio wpłyną na bezpieczeństwo ruchu drogowego - powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Obecnie ogłoszonych jest pięć postępowań przetargowych, z czego jedno na realizację około 6-kilometrowej obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15 (woj. wielkopolskie).

Pozostałe cztery to przetargi na dokumentację dla zadań o łącznej długości nieco ponad 28 km. Są to: przetarg na wykonanie Koncepcji programowej dla obwodnicy Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22 (woj. pomorskie), dla obwodnicy Pilzna w ciągu DK73, dla obwodnicy Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73 oraz przetarg na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Lędzin w ciągu DK46 (woj. opolskie).

Jak poinformowała GDDKiA, w przygotowaniu znajduje się obecnie 81 zadań o łącznej długości blisko 713 km.