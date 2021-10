Rynek powierzchni biurowej w regionach: za Warszawą Kraków, Wrocław i Trójmiasto

W trzecim kwartale roku na terenie ośmiu głównych rynków regionalnych w Polsce (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin, Szczecin) oddano do użytkowania cztery inwestycje o łącznej powierzchni biurowej wynoszącej 19 300 metrów kwadratowych, zaś współczynnik pustostanów kształtował się na poziomie 13,5 proc. Takie dane przynosi najnowszy raport Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych.

Na koniec III kwartału 2021 r. łączne zasoby istniejącej nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce wyniosły 5 955 000 m.kw.

Ponad połowa powierzchni biurowej wynajętej w miastach regionalnych w III kwartale znajdowała się w dwóch największych ośrodkach biurowych – w Krakowie i Wrocławiu.

Najwyższy współczynnik powierzchni niewynajętej odnotowano w Łodzi, zaś najniższy w Szczecinie – 5,8 proc.

Opublikowane przez Polską Izbę Nieruchomości Komercyjnych dane dotyczące rynku powierzchni biurowych za trzeci kwartał 2021 roku pokazują aktualną sytuację w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Lublinie i Szczecinie. Jak wyjaśnia Izba źródłem informacji są firmy doradcze działające na rynku nieruchomości komercyjnych (BNP Paribas Real Estate, CBRE, Colliers, Cresa, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank, Savills), a samo podsumowanie dotyczy istniejących zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, nowych obiektów oddanych do użytku, wielkości transakcji wynajmu oraz ilości powierzchni niewynajętej.

Jak podano na koniec III kwartału 2021 r. łączne zasoby istniejącej nowoczesnej powierzchni biurowej na ośmiu głównych rynkach regionalnych w Polsce wyniosły 5 955 000 m.kw. Największymi rynkami biurowymi (po Warszawie) pozostawały Kraków (1 604 500 m.kw.), Wrocław (1 242 600 m.kw.) oraz Trójmiasto (923 500 m.kw.).

Z raportu PINK wynika, że w okresie od lipca do września 2021 r. oddano do użytkowania cztery inwestycje o łącznej powierzchni biurowej wynoszącej 19 300 m.kw. Największe inwestycje ukończone w tym okresie to: Kolońska Park (7900 m.kw., Dzida-Jazgar) w Katowicach oraz druga faza projektu Ocean Office Park A (5 200 m.kw., Cavatina) w Krakowie. W sumie, jak wskazano od początku 2021 r. na rynek dostarczono łącznie 15 budynków o powierzchni biurowej prawie 146 000 m.kw.

W okresie od lipca do września popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe na ośmiu rynkach regionalnych osiągnął 113 100 m.kw. Łącznie od początku roku popyt na biura poza Warszawą wyniósł 379 500 m.kw.

Najwyższy udział w strukturze popytu w III kw. 2021 r. przypadł na nowe umowy (66 proc.) udział renegocjacji wyniósł 26 proc., a ekspansje obejmowały 8 proc. wszystkich transakcji. Jak zwrócono uwagę ponad połowa powierzchni biurowej wynajętej w miastach regionalnych w III kwartale znajdowała się w dwóch największych ośrodkach biurowych – w Krakowie i Wrocławiu. Największymi transakcjami zawartymi w III kwartale były: renegocjacja umowy przez poufnego najemcę z sektora bankowego w budynku Olivia Star w Gdańsku na 5 400 m kw., oraz dwie umowy przednajmu w Krakowie zawarte przez Pepsico w budynku Brain Park A na 5 300 m kw., a także przez poufnego najemcę z branży produkcyjnej w budynku MK29 na 5 100 m kw.

Na koniec III kwartału 2021 r. współczynnik pustostanów oszacowany dla ośmiu głównych rynków regionalnych kształtował się na poziomie 13,5 proc., co daje łącznie 805 700 m.kw. powierzchni biurowej dostępnej do wynajęcia od zaraz (to o 0,1 p.p. więcej niż w poprzednim kwartale i o 1,6 p.p. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku). Najwyższy współczynnik powierzchni niewynajętej odnotowano w Łodzi (16,8 proc.), zaś najniższy w Szczecinie – 5,8 proc.