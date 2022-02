Sosnowiec zamówił zaprojektowanie węzła trasy S1 Klimontów

Za projekty będzie odpowiadać firma Highway. Całość przedsięwzięcia to koszt prawie 4 mln zł. Zadanie, za które odpowiedzialna jest gmina Sosnowiec, opiewa na kwotę ponad 1,2 mln zł.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi też dwa inne przetargi na zaprojektowanie modernizacji trasy S1 w Sosnowcu.

Inwestorem budowy węzła będzie miasto. Za przebudowę liczącego ok. 5,85 km trasy odcinka S1, od węzła z sosnowiecką ul. Lenartowicza po rejon ul. Inwestycyjnej, będzie odpowiadała Dyrekcja.

Węzeł Klimontów, o który Sosnowiec zabiega od lat, to kluczowa inwestycja dla skomunikowania z ekspresową trasą terenów przemysłowych przy S1 oraz obszaru Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki temu zostanie częściowo odciążony kolizyjny węzeł na ul. Lenartowicza, na którym - z braku innej możliwości w kierunku Tychów - zawracają ciężarówki wyjeżdżające z ul. Inwestycyjnej.

Na inwestycję dotyczącą sosnowieckiego odcinka S1 katowicki oddział GDDKiA uzyskał zgodę resortu infrastruktury wiosną ub. roku - po kilkuletnim okresie zawieszenia związanym z problemami w realizacji poprzednich kontraktów na zaprojektowanie uzgodnionych przez miasto i dyrekcję inwestycji.

Kontrakt z firmą Highway po stronie miasta będzie dotyczył faktycznie uaktualnienia już w znacznej mierze przygotowanego projektu - w tym przypadku termin to 10 miesięcy. Zakres prac projektowych po stronie GDDKiA, który umożliwi m.in. realizację przez miasto budowy węzła Klimontów, obejmie przebudowę znacznego odcinka S1 wraz z obiektami inżynierskimi - z terminem 16 miesięcy.

Generalna Dyrekcja dotąd nie uzgadniała z miastem harmonogramu wykonania inwestycji.

Od początku grudnia katowicki oddział GDDKiA prowadzi również przetargi na zaprojektowanie modernizacji dwóch innych odcinków S1 w Sosnowcu. Łącznie chodzi o przygotowanie przebudowy blisko 5 km trasy.

To fragment S1 o długości ok. 2,3 km, między ulicą Inwestycyjną a węzłem Jęzor (z którego zakresu wyłączono odcinek ok. 450 m, obejmujący wiadukt nad rzeką Bobrek i torami kolejowymi wraz z dojazdami, przebudowany we wcześniejszych latach), a także kolejny: o długości ok. 2,7 km, zaczynający się od węzła Jęzor w Sosnowcu, a kończący przed węzłem Brzęczkowice w Mysłowicach (inwestycja położona jest na terenie Sosnowca oraz, w krótkich częściach, Jaworzna i Mysłowic.

Podstawowe cele inwestycji GDDKiA to dostosowanie drogi do parametrów drogi ekspresowej, m.in. konstrukcji drogi i obiektów mostowych do nośności 115 kN/oś. Inwestycje GDDKiA wpisują się w trwający program rozbudowy trasy S1. Docelowo w pełni ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach i granicę ze Słowacją w Zwardoniu.

Obecnie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dla przebudowy S1 znajdują się obecnie dwa zadania. Pierwsze to rozbudowa obu jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice - Lędziny. Drugie dotyczy odcinka S1 w Dąbrowie Górniczej o długości ok. 2,7 km.

Kategorię drogi ekspresowej trasa ma obecnie na odcinkach Pyrzowice - Podwarpie, Dąbrowa Górnicza - Tychy (przy braku spełnienia części parametrów), a także Bielsko-Biała - Przybędza oraz Milówka - Zwardoń (jedna jezdnia).

Od września 2020 r. trwa rozbudowa ok. 7-kilometrowego odcinka drogi nr 1 Podwarpie - Dąbrowa Górnicza do standardu drogi ekspresowej. Na południe od Mysłowic trwa realizacja trzech z czterech zaplanowanych nowych odcinków S1 wiodących do Bielska-Białej; trwa również budowa górskiego odcinka trasy między Przybędzą i Milówką.