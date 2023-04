W Łódzkiem przybędzie 3 tys. miejsc pracy. Budują fabrykę pomp ciepła

W Ksawerowie w powiecie pabianickim oficjalnie rozpoczęto 4 kwietnia budowę fabryki pomp ciepła Grupy Daikin Europe. Do 2030 roku znajdzie tam pracę około 3 tysiące osób.

We wtorek 4 kwietnia w Ksawerowie (powiat pabianicki) oficjalnie rozpoczęto budowę fabryki pomp ciepła Grupy Daikin Europe. Docelowo Do 2030 roku znajdzie tam pracę 3 tysiące osób.

- Na początku lipca ubiegłego roku ogłaszaliśmy wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim i kierownictwem firmy Daikin, jej nową inwestycję w Ksawerowie koło Łodzi. Cieszę się, że już dziś rozpoczynamy realizację tego ważnego dla regionu i kraju przedsięwzięcia - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Zakład będzie specjalizował się w produkcji jednostek zewnętrznych do pomp ciepła nowej generacji. Szacunkowa wartość inwestycji to 300 mln euro. To pierwszy zakład produkcyjny Daikin w Polsce. Nowa fabryka rozpocznie działalność w lipcu 2024 roku.

To największa w ostatnich latach inwestycja zagranicznej firmy w Polsce i największa w historii Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. - Docelowo będzie to jeden z trzech największych i najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych firmy na świecie - zaznaczył minister Buda.

Fabryka pomp w Ksawerowie zwiększy o ok. 3 tysiące liczbę miejsc pracy w woj. łódzkim (Fot. MRiT)

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski

Zauważył, że ostatnie lata są rekordowe pod względem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, a atrakcyjność inwestycyjna Polski jest potwierdzona w różnego rodzaju rankingach eksperckich, a także ma odzwierciedlenie w ratingach polskiej gospodarki.

- Nasze atuty to przede wszystkim atrakcyjne położenie geograficzne, wielkość rynku, wysoko wykwalifikowane kadry, sieć uczelni czy zachęty skierowane do inwestorów - wyliczał szef resortu rozwoju i technologii.

- Inwestycja w Ksawerowie otrzymała pozytywną rekomendację Międzyresortowego Zespołu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 w sprawie przyznania grantu rządowego - podaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Zespół udzielił rekomendacji wsparcia w formie dotacji celowej dla Daikin Manufacturing Poland w wysokości ponad 58,3 mln zł.

