W Oławie powstanie nowy sąd. Pierwszy krok ministerstwa wykonany

Grunt o powierzchni ponad jednego hektara przekaże nieodpłatnie resortowi sprawiedliwości oławski magistrat. Nowy budynek ma powstać przy ul. Opolskiej. Zgodę na przekazanie tej nieruchomości podpisał w poniedziałek w Urzędzie Miasta Oława wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

"Sąd Rejonowy w Oławie od lat boryka się z problemami lokalowymi; jest właściwie w trzech lokalizacjach" - mówił Woś. Dodał, że budowa nowego budynku sądu poprawi komfort pracy sędziów i urzędników sądowych oraz - jak mówił wiceminister - przede wszystkim mieszkańców powiatu oławskiego.

Podpisania w poniedziałek zgoda na przekazanie gruntów pod budowę nowego budynku to pierwszy krok do rozpoczęcia tej inwestycji. Kolejne to przekazanie działki, uzyskanie pozwoleń, projekt i rozpoczęcie budowy. Nowy budynek ma powstać w ciągu kilku lat.

Burmistrz Oławy Tomasz Frischmann podkreślił, że oławski samorząd zabiegał o budowę nowego budynku sądu od kilku lat. "Zaproponowaliśmy działkę przy ul. Opolskiej, która jest własnością miasta. Ten teren przy okazji budowy nowego budynku sądu zostanie dobrze skomunikowany i zyska w zakresie gospodarczo-usługowym" - powiedział burmistrz.