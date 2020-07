Wiceminister infrastruktury: 36 mld zł przez 10 lat na modernizację dróg samorządowych

"Możemy mówić śmiało, że gdyby nie narzędzia wspierające budownictwo drogowe, a takim narzędziem jest Fundusz Dróg Samorządowych, to inwestycje te nie miałyby miejsca. Dzięki wielkiemu rządowemu programowi setki tysięcy kilometrów dróg samorządowych w całej Polsce, a dziesiątki tysięcy tutaj na Warmii i Mazurach, w przeciągu najbliższych 10 lat zmieni całkowicie swoje oblicze"- powiedział w czwartek podczas konferencji w Olsztynie wiceszef resortu infrastruktury Rafała Weber.

Ocenił, że "Fundusz Dróg Samorządowych zmienia w sposób bezprecedensowy jakość dróg gminnych i powiatowych". Wskazał, że w 2019 roku rząd przeznaczył 6 mld zł na realizację programu, w tym roku będzie to kwota 3,2 mld zł, podobnie w przyszłym roku.

Podkreślił, że w przyszłym tygodniu wojewodowie ogłoszą kolejny nabór do tego programu, tak by samorządowcy mieli możliwość pozyskania środków finansowych na poprawę jakości dróg lokalnych.

"Tych środków w kolejnych latach nie zabraknie. W całej perspektywie 10 - letniego programu mamy do przekazania 36 mld zł. Myślę, że gdy po 10 latach dokonamy podsumowania, to drogi lokalne: gminne i powiatowe będą wyglądały zupełnie inaczej, zdecydowanie lepiej. Zależy nam na tym, by drogi te wyglądały jak najlepiej, bo one służą do codziennego poruszania się Polaków. One służą, by dotrzeć do miejsca pracy, szkoły, do kościoła, ośrodka zdrowia czy kultury, miejsca rekreacji, wypoczynku, obiektu sportowego"- podkreślił.

Przypomniał, że rząd realizuje duże programy drogowe, takie jak program dróg krajowych czy budowy 100 obwodnic.

"W ramach tego programu chcemy zbudować obwodnice: Szczytna, Gąsek, Smolajn, Pisza i Olsztyna oraz Dywit. Na liście rezerwowej pojawiła się obwodnica Dobrego Miasta, bo mam nadzieję że będą oszczędności i w przyszłości możliwa będzie jej budowa"- dodał wiceminister Weber.

Podkreślił, że następnym narzędziem wspierającym samorządy jest Fundusz Inwestycji Samorządowych.

"Fundusz opiewający na kwotę 6 mld zł, który jest odpowiedzią na apel pana prezydenta Andrzej Dudy, który widząc pewne problemy podatkowe polskich samorządów poprosił premiera Morawieckiego o stworzenie ekstra narzędzia finansowego" - mówił.

Wskazał, że pieniądze zostaną uruchomione pod koniec wakacji. Samorządy będą mogły z tych środków realizować inwestycje nie tylko drogowe, ale także z zakresu ochrony zdrowia, kultury, sportu czy bezpieczeństwa.